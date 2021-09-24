Как создавался первый «Индиана Джонс»

В 2021 году исполнилось 40 лет фильму "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега". Предлагаю вам узнать, какие сложности фильм преодолел на пути к славе.
Его звали Смит, Индиана Смит
Июнь 1973 года. Джордж Лукас сидит в кабинете своего дома в Милл-Валли и мучается над черновиком «Звёздных войн». Работа идёт плохо. В интервью Лукас называет написание сценариев самой ненавистной частью процесса. «Я буквально истекаю кровью на страницу», — жалуется он.
Фантазия кинематографиста блуждает в других местах, и вместо приключений Люка Старкиллера Лукас начинает создавать совсем другого героя — отчаянного искателя приключений, археолога, академика и плейбоя по имени Индиана… Смит.
Лукас был большим поклонником приключенческих сериалов тридцатых годов, и его увлечение не ограничивалось известными «Баком Роджерсом» и «Флэшем Гордоном». Джордж фанател и от «Зорро», и от «Коммандо Коди», а ещё от «Дона Уинслоу из морской разведки», «Спая Смэшера» и Tailspin Tommy.
Он подумал, что было бы неплохо снять серию кинофильмов в духе приключенческих сериалов тридцатых годов, сделав их более реалистичными, но сохранив весь экшен и веселье.
Джордж представлял своего героя историком, повесой и плейбоем, который ради поддержания роскошного образа жизни вынужден расхищать гробницы и постоянно охотиться за тем или иным сверхъестественным артефактом. Лукас начал делать маленькие пометки о персонаже, его характере и подробностях приключений, и постепенно эти пометки сложились в историю.
И «Звёздные войны», и «Индиана Смит» основаны на утренних сериалах, которые я смотрел в детстве. Полные экшена фильмы об искателях приключений в экзотических локациях с клиффхэнгерами каждую минуту. Я задался вопросом, почему что-то подобное перестали снимать, ведь я до сих пор хочу смотреть такое кино.
Джордж Лукас сценарист первого «Индианы Джонса»
Во второй половине 1974 года Лукас взял перерыв от «Звёздных войн» и принялся уговаривать своего университетского приятеля Фила Кауфмана заняться «Индианой Смитом». К тому моменту у Джорджа были готовы почти все элементы истории. Был герой — бравый и отчаянный археолог-повеса, сеттинг — бурлящие тридцатые годы с их пьяной клубной жизнью, остатками белых пятен на карте и встающей в Европе коричневой угрозой. Антагонисты — нацисты, которых главный герой должен был опередить в погоне за артефактом. Не хватало лишь мелочи — самого артефакта. Тогда-то Кауфман и предложил отправить Инди на поиски Ковчега Завета.
Кауфман и Лукас проработали над идеей около двух недель, после чего первый покинул проект. В то время он был на мели и отчаянно нуждался в любой оплачиваемой работе. Поэтому, когда Клинт Иствуд предложил ему написать сценарий вестерна «Джоси Уэйлс — человек вне закона», Кауфман охотно согласился. На прощание он оставил Лукасу название будущего фильма: «Искатели утраченного ковчега».
Замки на песке
Май 1977 года. Джордж Лукас до последнего работает над театральной версией «Звёздных войн»: он лично правит звуковую дорожку, перегоняя её из стерео в моно. К полудню 26 мая «Звёздные войны» бьют все рекорды по сборам и посещаемости. Телефоны в офисе разрываются от звонков журналистов, жаждущих комментариев режиссёра-триумфатора. Но режиссёра-триумфатора нигде нет. Не в силах справиться с напряжением и опасаясь неминуемого провала, Джордж Лукас забирает жену и на две недели сбегает на Гавайи. Там к Лукасам присоединяется ещё одна пара: Спилберги.
Джордж Лукас и Стивен Спилберг познакомились ещё в конце шестидесятых на фестивале студенческого кино, а к середине семидесятых уже стали добрыми друзьями и при любой возможности проводили время вместе.
На Гавайях друзья строили песочные замки, делились впечатлениями от работы на съёмочной площадке, говорили о кино и обсуждали планы на будущее. Первые дни Лукас пребывал в депрессии. Тяжёлые съёмки вымотали его, и он подумывал навсегда завязать с режиссурой. Однако, когда всем стало ясно, что «Звёздные войны» станут хитом, Джордж воспрянул духом и поделился со Стивеном планами на создание приключенческой трилогии под названием «Искатели». Каждый фильм трилогии должен был назваться «Искатели чего-то там», и первыми в списке шли «Искатели утраченного ковчега».
Пару дней спустя Лукас спросил приятеля, чем дальше займётся он. Стивен мечтал поставить «Джеймса Бонда» с Шоном Коннери в главной роли, однако владелец франшизы Альберт Брокколи отказал режиссёру. Стивен собирался попытать успеха ещё раз, и тогда Джордж заявил, что у него есть идея, после которой Спилберг и думать забудет об агенте 007. Он пересказал детали сюжета «Искателей утраченного ковчега», и реакция Стивена была ожидаемой. «Я хочу это снять», — просто ответил он.
Лукас не возражал. После негативного опыта на съёмочной площадке «Звёздных войн» он не собирался возвращаться к режиссуре. Кроме того, он считал, что продюсер обладает на площадке куда большей властью, чем постановщик, а от продюсерских функций он отказываться не собирался.
Друзья ударили по рукам. Но сперва им нужно было разобраться с текущими делами. Спилберга ждал пост-продакшен «Близких контактов третьей степени», после которых он уже подписался на съёмки военной комедии «1941». Лукасу же было необходимо вернуться к работе над следующими «Звёздными войнами»: согласно условиям соглашения с «Двадцатым веком Фокс», права на сиквелы оставались за ним только в том случае, если режиссёр приступал к их съёмкам в течение двух лет с момента премьеры первой части.
Помесь Зорро с Хамфри Богартом
Январь 1978 года. Джордж Лукас погряз в подготовке к съёмкам новой части «Звёздных войн», но не забывает он и о втором своём проекте. За прошедшие шесть месяцев его юристы утрясли с юристами Спилберга все детали контракта, и буквально на днях режиссёр оставил в нём подпись. Сам Спилберг уже тоже готовится к работе. Он предлагает Лукасу кандидатуру своего ставленника Фрэнка Маршалла на роль ассоциативного продюсера и считает, что нашёл сценариста.
Работу над сюжетом Спилберг предложил поручить молодому сценаристу Лоуренсу Кэздану. Его предыдущая работа, романтическая комедия «Континентальный водораздел», вызвала в Голливуде немалый ажиотаж, а потом продюсерская компания Спилберга Amblin Entertainment купила её в ходе ожесточённого аукциона.
Лоуренс Кэздан с Лукасом и Хэмиллом на съёмочной площадке пятого эпизода «Звёздных войн»
В январе 1978 года Лукас, Спилберг и Каздан встретились в доме ассистентки Лукаса Джейн Бэй и принялись обсуждать фильм. Кэздан записывал разговоры на плёнку и рассчитывал положить эти записи в основу сценария. Согласно воспоминаниям Спилберга, около 80 процентов итогового материала родилось именно в результате этих обсуждений. Процесс протекал плавно: вся троица была на одной волне, и когда Лукас озвучивал какую-нибудь идею, Спилберг и Кэздан быстро её дорабатывали или дополняли.
Джордж представлял главного героя как помесь Зорро с персонажем Хамфри Богарта из вестерна «Сокровища Сьерра-Мадре» и хотел, чтобы в фильме каждые десять-пятнадцать минут встречались клиффхэнгеры.
Хамфри Богарт в фильме «Сокровища Сьерра-Мадре»
Спилберг подарил главному герою боязнь змей и придумал начальную сцену фильма, в которой герои пробираются мимо многочисленных ловушек, а затем удирают от гигантского булыжника. Ещё Стивен предложил сменить Инди фамилию: он опасался, что имя «Индиана Смит» будет слишком похоже на название вестерна «Невада Смит». Лукас небрежно отмахнулся и бросил: «Хорошо, пусть будет Джонс, разницы нет».
Не все идеи получали развитие. К примеру, Спилберг предложил оснастить одного из противников Инди встроенным в руку автоматом, но Лукас забраковал эту задумку, посчитав её излишне фантастичной.
Лукас так ярко, красочно и подробно описывал сюжет, что Спилберг с Кэзданом хором поинтересовались, почему он сам не хочет снять фильм. «Потому что в таком случае я не смогу посмотреть его как зритель», — честно признался Джордж.
Кэздан отправился писать и 15 июня 1978 года принёс Лукасу первую версию сценария. Джордж не глядя отложил текст в сторону и предложил Кэздану доработать сценарий «Империи». Ли Брэкетт, изначально писавшая сценарий пятого эпизода, умерла от рака, закончив только черновой вариант. Джорджу срочно требовался тот, кто доведёт текст до ума.
Кэздан говорит, что первым делом предложил Лукасу прочесть сценарий «Искателей». «Не переживай, — беспечно отмахнулся Лукас. — Я редко ошибаюсь в людях. А если „Искатели“ мне всё же не понравятся, я всегда могу расторгнуть сделку».
Нереализованные идеи
Первая версия сценария привела Лукаса в восторг. Там, правда, было несколько лишних персонажей, а Инди слишком уж беззастенчиво флиртовал со студентками, но в целом текст был реалистичным, сложным и довольно мрачным. К примеру, Мэрион признавалась, что ради выживания ей одно время приходилось заниматься проституцией. Единственным существенным недостатком сценария была его длина: 144 страницы. Спилберг и Лукас попросили сократить текст до ста страниц.
В ходе доработок сценарий Кэздана значительно похудел и лишился ряда значимых сцен. Чтобы сэкономить бюджет, Спилберг и Лукас отказались от ряда дорогостоящих сцен. По изначальной задумке, амулет Ра состоял из двух частей, и первую Инди забирал в Гонконге, отбиваясь от пары самураев. Затем ему приходилось прятаться от автоматного огня за большим гонгом, удирать от погони по узким улочкам и спасаться на борту самолёта. Пилоты затем грабили уснувшего профессора, и Инди приходилось спасаться из гибнущего самолёта, выбросившись из него в надувной лодке. Позже все эти сцены почти без изменений попадут в «Храм судьбы».
Финал картины тоже существенно подправили. В первой версии открытие Ковчега Завета не было кульминацией: далее следовала безумная гонка на вагонетках по железной дороге через весь остров, а заканчивалось всё мощным взрывом всей базы. Причём Лукас и Спилберг хотели поиграть с чувствами зрителей: сразу после взрыва пошли бы титры, и только в сцене после них аудитория бы узнала, что Инди и Мэрион удалось спастись. Однако затем Спилберг решил, что открытие ковчега — и есть лучшая кульминация, а ещё одна бездумная погоня только испортит эффект от неё.
«Если это развод, я бы не отказался, чтобы меня так разводили два-три раза в год…»
Поскольку параллельно Кэздану приходилось дорабатывать сценарий «Империи», работа над второй версией заняла у него в два раза больше времени — целых десять месяцев. Впрочем, его никто не торопил: Лукас готовился к съёмкам пятого эпизода «Звёздных войн», а Спилберг собирался приступить к комедии «1941».
Концепт-арт к «Индиане Джонсу»
Тем временем Лукас нанял художника Джима Стеранко, чтобы он нарисовал несколько концепт-артов фильма. Стеранко не читал сценария и делал наброски только на основе бесед с Лукасом и Спилбергом, но они были настолько конкретны в своих пожеланиях, что художник идеально передал суть и атмосферу будущего фильма.
Параллельно Лукас пытался пристроить «Искателей» на одну из голливудских студий, но везде сталкивался с проблемами. После успеха «Звёздных войн» любой новый проект кинематографиста превращался в лакомый кусочек, но владельцев студий отпугивали условия. Лукас начал торговаться с позиции силы. Как и в случае с «Империей», он собирался снимать фильм на собственные средства, а студия получила бы права на прокат готовой картины в обмен на процент с прибыли. Согласно предложению Лукаса, до достижения окупаемости картины прибыль должна была делиться в соотношении 60 на 40 в пользу студии, а после — 50 на 50.
Концепт-арт к Индиане Джонсу
Вторым препятствием к заключению сделки неожиданно оказался Стивен Спилберг. Несмотря на отличные кассовые сборы «Челюстей» и «Близких контактов», за Стивеном закрепилась репутация режиссёра, который никогда не укладывается в сроки и вечно превышает бюджет. После того как съёмки «1941» также затянулись, а сам фильм обернулся кассовым провалом, некоторые студийные дельцы сочли, что карьера постановщика вот-вот пойдёт под откос. Они напрямую предложили Лукасу снять «Искателей» без участия Спилберга, однако Джордж не собирался бросать друга и остался непреклонен.
В конечном итоге «Искателями» заинтересовался президент студии Paramount Майкл Айснер. Айснер согласился на все условия Лукаса, за что владельцы других студий начали усиленно его критиковать. Руководство Warner и вовсе заявило, что подобные сделки повлекут за собой крах всей индустрии, на что Айснер спокойно ответил: даже если его разведут с этой сделкой, он бы не отказался от того, чтобы его так разводили два-три раза в год.
Концепт-арт к «Индиане Джонсу»
Мнение Айснера не разделяли даже внутри Paramount. Председатель совета директоров студии Барри Диллер был настолько уверен в неминуемом провале «Искателей», что во время съёмок каждую неделю звонил Айснеру и обещал уволить его, как только картина провалится.
В 1984 году, спустя три года после выхода первого «Индианы», Айснер по собственной воле покинет Paramount и возглавит Disney. Именно под его руководством Мышиное королевство выйдет из кризиса и превратится во флагман развлекательной индустрии.
В поисках Индианы Джонса
После того как Лукас и Айснер ударили по рукам, команда продюсеров и дизайнеров фильма во главе с Фрэнком Маршаллом принялась разъезжать по всему миру в поисках подходящих локаций для съёмок.
Спилберг тем временем занялся подбором актёров, причём вместо стандартных прослушиваний он приглашал кандидатов на кухню в офисе Лукаса, где они вместе пекли пироги, печеньки и другие вкусняшки. Пока актёры готовили, кто-то из ассистентов снимал их на камеру. Ни один из кандидатов даже не видел сценария. Новости о необычном кастинге разнеслись по индустрии, и пару месяцев спустя новые лица приходили к Стивену, вооружившись загодя заготовленными рецептами и ингредиентами.
Поиски Индианы Джонса проходили тяжело. На главную роль Лукас хотел актёра строго определённого типажа: кого-то вроде Харрисона Форда, но не самого Форда, а кого-нибудь малоизвестного, но готового к большому прорыву. Джордж не собирался звать Харрисона, поскольку тот уже успел сняться и в «Американских граффити», и в «Звёздных войнах» — а Лукас не хотел, чтобы кто-то подумал, будто он умеет работать только с любимчиками.
Кроме того, Джордж изначально планировал «Индиану Джонса» как трилогию. И памятуя, с какими сложностями ему приходилось уговаривать Харрисона вернуться к роли Хана Соло, он очень сомневался, что Форд подпишется сразу на три фильма.
Пробы Тома Селлека и Шон Янг
Тем временем Спилберг успел испечь печеньки с половиной Голливуда. Через кухню офиса Лукаса прошли Пол Ле Мэт, Майкл Бин, Сэм Шепард, Брюс Бокслейтнер, Дон Джонсон и Дэвид Хассельхофф. Не меньше актрис пробовались и на роль Мэрион: Джейн Сеймур, Валери Бертинелли, Барбара Херши, Дебра Уингер и Мишель Пфайффер.
В конце концов список кандидатур на роль Мэрион сократился до двух имен: Шон Янг и Карен Аллен. Проведя небольшое голосование, друзья решили отдать роль Аллен. А роль Инди предложили молодому телевизионному актёру Тому Селлеку.
И вот здесь кинематографистов ждал облом. Прежде чем прийти на кастинг «Искателей», Селлек подписался на главную роль в телевизионном сериале «Частный детектив Магнум». Телеканал CBS не спешил запускать шоу в производство, но как только его руководители прослышали, что Спилберг и Лукас собираются увести исполнителя главной роли, они мигом дали проекту зелёный свет, выдали Селлеку цветастую рубаху и «феррари» и отправили на Гавайи, где он проведёт следующие восемь лет.
«Частный детектив Магнум»
Потеряв Селлека, Спилберг снова попытался уговорить Лукаса пригласить Харрисона Форда. Джордж сдался, позвонил Харрисону, но сходу предупредил, что тому придётся согласиться сразу на три фильма. Форд встретился со Спилбергом, прочёл сценарий, загорелся идеей и без споров принял условия. «Никогда бы не подумал, что он это сделает», — прокомментировал ошарашенный Лукас.
Своего Индиану Джонса Спилберг и Лукас нашли в последний момент. Харрисон Форд поставил свою подпись в контракте за несколько недель до начала съёмок
Выжить в Тунисе
Карен Аллен, Стивен Спилберг, Харрисон Форд и Джон Рис-Дэвис издеваются над Ларри Кэзданом, делая вид, что вносят правки в его сценарий
Пусть индустрия и считала условия сделки с Paramount грабительскими для студии, контракт включал очень серьёзные штрафные санкции за превышение бюджета или затягивание съёмок. Чтобы избежать санкций, Лукас предложил другу схитрить: прибавить к запланированному ими графику пятнадцать съёмочных дней и назвать студии завышенную цифру. Так Спилберг почти наверняка уложился бы в озвученные сроки и избавился от репутации тормоза.
Также Лукас посоветовал другу снимать «быстро и грязно». Обычно в погоне за совершенством режиссёр снимал по 30-40 дублей одной и той же сцены и только потом выбирал лучший. Джордж же посоветовал ограничиться тремя-четырьмя. Сам Спилберг тоже готовился к съёмкам: внимательно перечитал сценарий, убрав из него всё лишнее, и поручил художникам нарисовать подробные раскадровки всех без исключения сцен фильма. Позже Стивен признавался, что «Искатели» — самый «раскадрованный» фильм в его карьере.
Спилберг заранее подбирал лучшие ракурсы съёмок на специально созданных макетах
Съёмки начались 23 июня 1980 года во французском портовом городе Ля-Рошель. Именно там, на базе подводных лодок, построенных нацистами во время войны, находилась реплика субмарины, созданная немецкими кинематографистами для маленького проекта Das Boot.
Немцы разрешили Лукасу воспользоваться лодкой, но снимать позволили только в условиях штиля на море. Поскольку на эти дни как раз пришлась забастовка французских синоптиков, продюсеру Фрэнку Маршаллу несколько дней подряд приходилось вставать в 4 утра и выходить в море, чтобы замерять длину волн. Возможно, ему было бы легче, если бы Фрэнк не ложился в два ночи, наслаждаясь ночной жизнью Ля-Рошели в обществе своей будущей жены Кэти Кеннеди.
Проблемы возникали из ничего. Для съёмок сцены, в которой Инди и Мэрион уплывают из Каира на борту старого контрабандистского судна Bantu Wind, за полгода до съёмок в Белфасте нашли старое проржавевшее корыто, идеально подходящее для этой «роли». Когда же полгода спустя продюсеры заявились забрать корабль на съёмочную площадку, они к своему ужасу обнаружили, что владельцы за это время успели покрасить и отремонтировать судно. Художникам-оформителям пришлось срочно возвращать посудину в предыдущее состояние. Покрасили ли они её снова после съёмок, не уточняется.
Хотя Лоуренс Кэздан проделал отличную работу, Спилберг продолжал совершенствовать сценарий во время съёмок. В частности, под нож пошла длинная двенадцатистраничная сцена, проливающая свет на детали отношений между Инди и Мэрион — режиссёр посчитал, что зрители поймут это и без слов. Свою лепту в проработку характера Индианы вложил и Харрисон Форд.
Личность Инди стала одним из редких камней преткновения между Лукасом и Спилбергом. Лукас считал Инди эгоистичным повесой, который отправляется в экспедиции ради собственного обогащения. Спилберг же считал, что герою нужны более благородные мотивы, и при помощи Форда отстоял своё видение. Харрисон продолжал импровизировать и на съёмках, самостоятельно дорабатывая собственные реплики.
Харрисон — отличный сценарист. Я бы назвал его «сортирным сценаристом». Всякий раз, как он испытывает проблемы со своими диалогами, он уходит подумать в сортир и возвращается оттуда с убийственными репликами.
Стивен Спилберг режиссёр
Когда съёмки переместились из Франции в павильоны английской студии Elstree, больше всего проблем съёмочной группе доставили змеи. На площадку вовремя не доставили противоядие от укусов кобр, а продюсеры неверно оценили необходимое им количество пресмыкающихся актёров. В итоге им пришлось срочно закупать ещё несколько тысяч особей во всех зоомагазинах Англии.
Хуже всего было то, что ни Спилберг, ни Лукас, ни Кэздан и не подозревали, что змеи обожают огонь. Будучи хладнокровными, они тянулись к огню как к источнику тепла, а не расползались от него в ужасе, как того требовал сценарий. Чтобы добиться нужного эффекта, съёмочной группе пришлось отпугивать гадов неприятным аэрозолем. Камера даже запечатлела разочарованного Спилберга, допытывающегося у молчаливых змей, зачем они портят его фильм.
Настоящие проблемы начались, когда съёмочная группа переехала в Тунис. Удушающая жара, обезвоживание, проблемы с питанием… каждый день кто-то из актёров или членов съёмочной группы сваливался с недомоганием. Из 150 участников съёмки в Тунисе не заболели только 15-20 человек, в том числе Спилберг, который не рискнул питаться местными продуктами и привёз с собой из Лондона консервированные фрукты, макароны, мясо, сыр и фасоль. Впрочем, жара сказывалась даже на режиссёре — он страдал и отчаянно мечтал поскорее вернуться домой. В один из дней Спилберг так стремился закруглиться побыстрее, что прямо на площадке переписал одну из сцен.
По сценарию, Инди должен был сражаться с вооружённым скимитаром арабом. Драка была долгой и крайне сложной хореографически, но в тот день и Форд, и Спилберг были не в настроении, так что Стивен предложил, чтобы доктор Джонс попросту застрелил противника. Позже против этой версии очень возражал Лукас, требовавший оставить оригинальную версию сцены. Однако когда на тестовом показе эпизод вызвал громкий взрыв смеха, Джордж был вынужден согласиться, что вышло лучше. Мнения каскадёра Терри Ричардса, который несколько недель разучивал сложную хореографию драки, никто спрашивать не стал.
Съёмки этой сцены едва не стоили Харрисону Форду ноги: во время одного из дублей на неё наехал тяжеленный самолёт. Если бы резиновые колёса не размякли от жары, Форду бы раздробило все кости, а так он отделался порванными связками
А вдруг провалится…
После завершения съёмок больше всего проблем доставляли спецэффекты, в особенности сцена с открытием ковчега. В сценарии этот момент был прописан максимально расплывчато: «Они открывают ковчег, и всё катится к чертям». Лукас дал мастерам из своей студии Industrial Light & Magic полную свободу действий, но получившийся результат не устраивал никого. Сотрудники жаловались Лукасу на сложность поставленной задачи, и в какой-то момент у Джорджа лопнуло терпение. «Я работал над «Звёздными войнами», — воскликнул он, — я знаю, что такое настоящие трудности». В конечном итоге ILM изобразила призраков с помощью шёлковых кукол, и Джордж остался доволен результатом.
А вот маркетинговая стратегия картины оставляла желать лучшего. Лукас планировал начать подогревать ажиотаж к фильму лишь за несколько недель до премьеры и велел маркетологам держать сюжет фильма в секрете. Практически до самого конца реклама намекала на то, что это «обновлённая версия старых приключенческих сериалов». Даже маститые кинокритики не могли взять в толк, что это означает, поэтому и перед пресс-показами некоторые интересовались, что именно их ждёт.
И это ещё Лукасу не позволили выпустить задуманный им трейлер! В первом тизере «Искателей» камера должна была заглянуть внутрь ковчега, откуда появились бы слова «Скоро в кино: „Искатели утраченного ковчега“». Однако этому сценарию воспротивился Барри Диллер, пообещавший выпустить такой трейлер в кинотеатры только через его труп. Лукасу пришлось уступить.
Создатели на премьере фильма в Великобритании
Перед премьерой «Искателей» Лукас и Спилберг снова уехали на Гавайи строить песочные замки. К тому моменту у них появилась примета: если замок стоит долго, фильм будет ждать успех. Однако если волны быстро смоют их творение, так же быстро о фильме забудут и зрители. Замок «Искателей» простоял долго, но результаты премьерного уикенда оказались существенно ниже ожиданий.
Лукас перехитрил себя, и зрители просто не поняли, что ждёт их в кино. Однако люди шли и шли в кинотеатр, и в конце концов включилось сарафанное радио. К концу декабря «Искатели утраченного ковчега» оказались не только самым кассовым фильмом года, но и попали в четверку самых кассовых картин всех времён, уступив только «Звёздным войнам», «Империи» и «Челюстям».
Харрисон Форд упражняется с хлыстом в переулке перед студией Elstree в Англии
Июнь 2021. «Искатели утраченного ковчега» считаются одним из лучших фильмов всех времён. Картина положила начало целой франшизе, куда сейчас входят четыре фильма, один телесериал и бессчётное количество книг, комиксов и видеоигр.
Джордж Лукас доснял оригинальную трилогию «Звёздных войн», затем с относительным триумфом вернулся в далёкую-далёкую галактику, снял трилогию приквелов и продал права на обе свои известные франшизы студии Disney. С 2012 года он пребывает, можно сказать, на пенсии.
Стивен Спилберг снял несколько десятков блокбастеров — и продолжает снимать. Его новый фильм, ремейк мюзикла «Вестсайдская история», увидит свет в декабре. Харрисону Форду в следующем году исполнится 80 лет. Свой семьдесят девятый день рождения он, скорее всего, встретит на съёмочной площадке пятого «Индианы Джонса».
Форд — единственный из всей троицы, кто вернулся к работе над пятой частью: Спилберг предпочёл ограничиться ролью продюсера, а Джордж — ролью пенсионера. Ждёт ли фильм такой же успех, как и первую часть? Сомнительно. Но без её успеха и пятой, и всех предыдущих частей попросту не было бы.
Источник:
- 50 лучших советских фильмов
- Как снимали фильм "Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега"
- Начались съемки пятого фильма про Индиану Джонса
- Как сложились карьеры и судьбы актёров из "Индианы Джонса"
- 30 суровых фактов о Харрисоне Форде
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