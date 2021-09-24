Как создавался первый «Индиана Джонс»

Май 1977 года. Джордж Лукас до последнего работает над театральной версией «Звёздных войн»: он лично правит звуковую дорожку, перегоняя её из стерео в моно. К полудню 26 мая «Звёздные войны» бьют все рекорды по сборам и посещаемости. Телефоны в офисе разрываются от звонков журналистов, жаждущих комментариев режиссёра-триумфатора. Но режиссёра-триумфатора нигде нет. Не в силах справиться с напряжением и опасаясь неминуемого провала, Джордж Лукас забирает жену и на две недели сбегает на Гавайи. Там к Лукасам присоединяется ещё одна пара: Спилберги.

Джордж Лукас и Стивен Спилберг познакомились ещё в конце шестидесятых на фестивале студенческого кино, а к середине семидесятых уже стали добрыми друзьями и при любой возможности проводили время вместе.

На Гавайях друзья строили песочные замки, делились впечатлениями от работы на съёмочной площадке, говорили о кино и обсуждали планы на будущее. Первые дни Лукас пребывал в депрессии. Тяжёлые съёмки вымотали его, и он подумывал навсегда завязать с режиссурой. Однако, когда всем стало ясно, что «Звёздные войны» станут хитом, Джордж воспрянул духом и поделился со Стивеном планами на создание приключенческой трилогии под названием «Искатели». Каждый фильм трилогии должен был назваться «Искатели чего-то там», и первыми в списке шли «Искатели утраченного ковчега».

Пару дней спустя Лукас спросил приятеля, чем дальше займётся он. Стивен мечтал поставить «Джеймса Бонда» с Шоном Коннери в главной роли, однако владелец франшизы Альберт Брокколи отказал режиссёру. Стивен собирался попытать успеха ещё раз, и тогда Джордж заявил, что у него есть идея, после которой Спилберг и думать забудет об агенте 007. Он пересказал детали сюжета «Искателей утраченного ковчега», и реакция Стивена была ожидаемой. «Я хочу это снять», — просто ответил он.

Лукас не возражал. После негативного опыта на съёмочной площадке «Звёздных войн» он не собирался возвращаться к режиссуре. Кроме того, он считал, что продюсер обладает на площадке куда большей властью, чем постановщик, а от продюсерских функций он отказываться не собирался.

Друзья ударили по рукам. Но сперва им нужно было разобраться с текущими делами. Спилберга ждал пост-продакшен «Близких контактов третьей степени», после которых он уже подписался на съёмки военной комедии «1941». Лукасу же было необходимо вернуться к работе над следующими «Звёздными войнами»: согласно условиям соглашения с «Двадцатым веком Фокс», права на сиквелы оставались за ним только в том случае, если режиссёр приступал к их съёмкам в течение двух лет с момента премьеры первой части.

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Январь 1978 года. Джордж Лукас погряз в подготовке к съёмкам новой части «Звёздных войн», но не забывает он и о втором своём проекте. За прошедшие шесть месяцев его юристы утрясли с юристами Спилберга все детали контракта, и буквально на днях режиссёр оставил в нём подпись. Сам Спилберг уже тоже готовится к работе. Он предлагает Лукасу кандидатуру своего ставленника Фрэнка Маршалла на роль ассоциативного продюсера и считает, что нашёл сценариста.

Работу над сюжетом Спилберг предложил поручить молодому сценаристу Лоуренсу Кэздану. Его предыдущая работа, романтическая комедия «Континентальный водораздел», вызвала в Голливуде немалый ажиотаж, а потом продюсерская компания Спилберга Amblin Entertainment купила её в ходе ожесточённого аукциона.