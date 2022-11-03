Что нового можно скачать и посмотреть в ноябре

Пародия на кинобиографию.





Сюжет: "Странный Эл" Янкович - знаменитый музыкант-пародист, автор таких хитов, как Amish Paradise, Like a Surgeon, Eat It и многих других. Его пародии так популярны, что авторы оригинала нередко поют на концертах пародийный текст. Фильм о нём просто обязан быть эталонной пародией, сборником всех возможных клише из фильмов про рок-музыкантов: талантливый ребёнок, которого никто не понимает, стремительный взлёт на вершину успеха, наркозависимость, разбитое сердце, разлад с родственниками и коллегами... Всё как полагается.





В ролях: В роли Эла Дэниел Рэдклифф, в роли радиоведущего Dr. Demento Райан Уилсон (Дуайт из "Офиса"), Янкович сыграл музыкального продюсера.





Режиссёр: Эрик Аппел работал над сериалами "Офис", "Силиконовая долина" и "Бруклин 9-9".

Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 4 ноября.



