Что нового можно скачать и посмотреть в ноябре

Киноновинки для взрослых и детей.
Пародия на кинобиографию.
Сюжет: "Странный Эл" Янкович - знаменитый музыкант-пародист, автор таких хитов, как Amish Paradise, Like a Surgeon, Eat It и многих других. Его пародии так популярны, что авторы оригинала нередко поют на концертах пародийный текст. Фильм о нём просто обязан быть эталонной пародией, сборником всех возможных клише из фильмов про рок-музыкантов: талантливый ребёнок, которого никто не понимает, стремительный взлёт на вершину успеха, наркозависимость, разбитое сердце, разлад с родственниками и коллегами... Всё как полагается.
В ролях: В роли Эла Дэниел Рэдклифф, в роли радиоведущего Dr. Demento Райан Уилсон (Дуайт из "Офиса"), Янкович сыграл музыкального продюсера.
Режиссёр: Эрик Аппел работал над сериалами "Офис", "Силиконовая долина" и "Бруклин 9-9".
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 4 ноября.
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Неспешная драма от главной современной артхаусной студии А24.
Сюжет: Военный инженер Линси вернулась с войны в Афганистане в родной Новый Орлеан и пытается адаптироваться к мирной жизни. В этом ей помогает одинокий и добродушный автомеханик Джейкоб.
В ролях: лауреатка "Оскара" за "Мой парень - псих" Дженнифер Лоуренс и Брайан Тайри Генри ("Быстрее пули", сериал "Атланта")
Режиссёр: Это кинодебют театральной постановщицы Лилы Нойгебауер.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 4 ноября.
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От студии, подарившей нам замечательные рисованные мультфильмы "Легенда о волках", "Тайна Келлс", "Песнь моря".
Сюжет: Мальчик отправляется спасать маленького дракона, захваченного зверями Дикого острова. Писательница Рут Стайлз Ганнет, на книге которой основан мультфильм, в этом году отметила 99-летие.
Роли озвучивали: Джейкоб Тремблей ("Комната", "Чудо"), Джуди Грир ("Из 13 в 30", "Хэллоуин")
Режиссёр: Нора Туми ("Тайна Келлс", "Добытчица")
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 11 ноября.
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Атмосферная историческая драма, действие которой происходит в Ирландии середины XIX века.
Сюжет: Медсестра возвращается в родную деревню, что расследовать чудо - 11-летняя девочка несколько месяцев не есть и при этом прекрасно себя чувствует.
В ролях: Флоренс Пью ("Чёрная вдова", "Маленькие женщины")
Режиссёр: Чилийский режиссёр Себастьян Лелио, лауреат "Оскара" за фильм "Фантастическая женщина".
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 16 ноября.
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В оригинале продолжение диснеевской сказки 2007 года называется Disenchanted, то есть "Разочарованная". Песни для фильма сочинили Алан Менкен ("Русалочка", "Красавица и чудовище") и Стивен Шварц ("Принц Египта").
Сюжет: Переселившаяся из сказочной страны в наш мир Жизель спустя 15 лет захотела сделать свою обычную жизнь сказочной. И теперь ей надо спасти от этой сказки свою семью, пока часы не пробили полночь.
В ролях: в продолжение вернулись основные актёры первой части Эми Адамс, Патрик Демпси, Джеймс Марсден и Идина Мензел
Режиссёр: Адам Шенкман ("Лысый нянька", "Оптом дешевле 2")
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 18 ноября.
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Музыкальное переложение "Рождественское песни" Диккенса на новый лад.
Сюжет: В этой версии истории Скрудж читал "Рождественскую песнь", поэтому духам Рождества придётся попотеть, чтобы перевоспитать скрягу.
В ролях: Райан Рейнольдс ("Дэдпул", "Главный герой"), Уилл Феррелл ("Телеведущий", "Эльф")
Режиссёр: Шон Андерс, постановщик комедийной дилогии с Уиллом Ферреллом и Марком Уолбергом "Здравствуй, папа, Новый год!".
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 18 ноября.
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Фэнтези, поставленное по мотивам комиксов столетней давности.
Сюжет: Девочка по имени Нема ищет своего покойного отца Немо (мальчик Немо был героем газетных комиксов начала XX века) в стране снов.
В ролях: в главной роли 13-летняя Мэрлоу Баркли и 43-летний Джейсон "Аквамен" Момоа с рогами и клыками
Режиссёр: Френсис Лоуренс, поставивший "Я - легенда" с Уиллом Смитом
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 18 ноября.
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Вряд ли триумфальное, но всё же возвращение Кевина Спейси в кино после пятилетнего отсутствия на экране.
Сюжет: Слепой художник пишет портреты людей по их голосу. Однажды его арестовывают по обвинению в совершении сексуального насилия. Основано на реальной истории.
В ролях: В главной роли звезда спагетти-вестернов 80-летний Франко Неро. Кевин Спейси играет детектива, расследующего дело художника. Ещё одна легенда Голливуда 81-летняя Фэй Данауэй в роли подруги художника.
Режиссёр: Франко Неро
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 21 ноября.
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61-й полнометражный фильм Walt Disney Animation Studios.
Сюжет: Семья исследователей отправляется в опасное путешествие. Чтобы выжить, им придётся забыть все разногласия и действовать сообща.
Роли озвучивают: Джейк Джилленхол, Деннис Куэйд, Люси Лью
Режиссёр: Ронн Холл ("Город героев", "Моана")
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 23 ноября.
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Что то это мне напоминает!