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Пост для тех, у кого в голове заиграл знаменитый марш искателей при взгляде на обложку поста.
В посте пойдёт речь только об актёрах первых трёх фильмов: "В поисках утраченного ковчега", "Храм судьбы", "Последний крестовый поход".
Индиана Джонс - Харрисон Форд
История успеха Харрисона Форда вдохновляет уже не одно поколение молодых людей, отправившихся покорять Фабрику грёз. Приехав в Голливуд, Форд долго не мог пробиться, а его первую роль в крупном проекте полностью вырезали при монтаже. Тогда несостоявшийся актёр самостоятельно изучил плотницкое дело и стал делать шкафы и столы для киношников. Восемь лет Форд работал рубанком и стамеской, прежде чем получил роль, сделавшую его звездой. Конечно, он не забрасывал актёрство, и иногда после своей основной работы в мастерской прямо в рабочей одежде шёл на пробы. Форд изменил своё отношение к актёрской профессии, грамотно выбирал проекты и стал относиться к прослушиваниям проще. Возьмут - хорошо, не возьмут - тоже нормально. Поэтому на пробах он чувствовал себя уверенно. Эта уверенность понравилась Джорджу Лукасу, и он пригласил плотника в "Американские граффити". А позже Лукас встретил Форда в доме Копполы (Форд делал знаменитому режиссёру кабинет) и предложил ему подзаработать, подавая реплики на пробах к "Звёздным войнам". Ну а дальше вы всё знаете: пять эпизодов "ЗВ", четыре "Индианы Джонса", два "Бегущих по лезвию", "Беглец", "К-19", звезда на "Аллее славы" в Голливуде. Форд не переставал быть звездой с 1970-х. В следующем году выйдет пятая часть "Индианы Джонса", Форд, которому через месяц стукнет 79 лет, снова играет археолога в шляпе. О съёмках фильма читайте по ссылке.
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Мэрион Рейвенвуд - Карен Аллен
"В поисках утраченного ковчега" - самый известный фильм Аллен. Она вернулась к роли Мэрион в "Королевстве хрустального черепа" спустя 27 лет после выхода первой части. Что касается возвращения в пятой части, то в недавнем интервью для Movieweb в честь 40-летия франшизы актриса сказала: "Может быть... Я не знаю... Время покажет".
Фильмография актрисы насчитывает около пяти десятков картин, однако хитов среди них мало. Кроме "Индианы" самые известные её кинопроекты - "Человек со звезды" с Джеффом Бриджесом и "Новая рождественская сказка" с Биллом Мюрреем. Карен Аллен придумывает и шьёт одежду. У неё есть магазин Karen Allen Fiber Arts.
В октябре 2021-го Аллен отметит 70-летие.
Фильмография актрисы насчитывает около пяти десятков картин, однако хитов среди них мало. Кроме "Индианы" самые известные её кинопроекты - "Человек со звезды" с Джеффом Бриджесом и "Новая рождественская сказка" с Биллом Мюрреем. Карен Аллен придумывает и шьёт одежду. У неё есть магазин Karen Allen Fiber Arts.
В октябре 2021-го Аллен отметит 70-летие.
Саллах - Джон Рис-Дэвис
Джон Рис-Дэвис отметился участием в трёх культовых франшизах. Он сыграл египтянина Саллаха в двух частях "Индианы", генерала Пушкина в серии бондианы "Искры из глаз", и, конечно же, Джон Рис-Дэвис - это Гимли во "Властелине колец", хотя актёра непросто узнать за пышной гномьей бородой. А ещё Рис-Дэивс сыграл профессора Челленджера в экранизации "Затерянного мира" Конан-Дойля и в продолжении "Возвращение в затерянный мир".
В мае этого года актёру исполнилось 77 лет. На данный момент его последний проект - шесть эпизодов английского комедийного сериала "Свежие яйца" (2019). С началом пандемии знаменитый валлиец самоизолировался на острове Мэн и завёл YouTube-канал, на котором некоторое время рассказывал про свои любимые книги и показывал копья и другие любопытные вещицы из своей коллекции.
В мае этого года актёру исполнилось 77 лет. На данный момент его последний проект - шесть эпизодов английского комедийного сериала "Свежие яйца" (2019). С началом пандемии знаменитый валлиец самоизолировался на острове Мэн и завёл YouTube-канал, на котором некоторое время рассказывал про свои любимые книги и показывал копья и другие любопытные вещицы из своей коллекции.
По поводу участия в пятой части "Индианы Джонса" Рис-Дэвис, давая интервью для Adventurer’s Summit, сказал следующее: "Я слышал, "Инди 5" готовится... Хмммм". Потом хитро посмотрел в камеру и ещё более выразительно захмыкал.
Кстати, актёру предлагали появиться в эпизоде в "Королевстве хрустального черепа", но он тогда отказался.
Кстати, актёру предлагали появиться в эпизоде в "Королевстве хрустального черепа", но он тогда отказался.
Рене Бэллок - Пол Фримен
Для британского театрального актёра Пола Фримена роль Рене Бэллока, соперника Индианы Джонса, стала прорывом. Эта роль по сей день остаётся визитной карточкой актёра. Благодаря "Индиане" к Фримену приклеился образ злодея. В частности, он сыграл Мориарти в комедии про Шерлока Холмса "Без единой подсказки".
Полу Фримену 78 лет. "Судьба викинга" (вышедший сразу на DVD в 2018 году английский фильм) - последний на сегодня проект актёра.
Полу Фримену 78 лет. "Судьба викинга" (вышедший сразу на DVD в 2018 году английский фильм) - последний на сегодня проект актёра.
Доктор Маркус Броуди - Денхолм Эллиотт (1922 - 1992)
Дэнхолм Эллиот воевал. В 1942 году бомбардировщик, на котором он служил, сбили. Эллиоту и ещё двум членам экипажа удалось выжить, остаток войны они провели в лагере для военнопленных в Силезии.
Дэнхолм Эллиот к моменту участия в "Индиане" уже был известным актёром. Более того, Стивен Спилберг позвал его в картину, так как был в некоторой степени поклонником таланта актёра. Эллиот начал сниматься с 1949 года. Среди его известных киноработ: дворецкий в комедии "Поменяться местами", мистер Эмерсон в мелодраме "Комната с видом", врач в фильме "Элфи" с Майклом Кейном, пьяница-артист в "Безумных подмостках" (его последняя роль) и, конечно же, доктор Броуди в двух частях "Индианы Джонса".
Дэнхолм Эллиот к моменту участия в "Индиане" уже был известным актёром. Более того, Стивен Спилберг позвал его в картину, так как был в некоторой степени поклонником таланта актёра. Эллиот начал сниматься с 1949 года. Среди его известных киноработ: дворецкий в комедии "Поменяться местами", мистер Эмерсон в мелодраме "Комната с видом", врач в фильме "Элфи" с Майклом Кейном, пьяница-артист в "Безумных подмостках" (его последняя роль) и, конечно же, доктор Броуди в двух частях "Индианы Джонса".
Денхолм Эллиот скончался в 1992 году на 71-м году жизни. В "Королевстве хрустального черепа" о Маркусе Броуди напоминает фотография на столе Индианы, портрет в коридоре университета и статуя в кампусе.
Арнольд Тот - Рональд Лейси (1935 - 1991)
Английский актёр Рональд Лейси много играл на ТВ, однако роли у него были однотипными (роли определяла характерная внешность актёра), поэтому к началу 1980-х Лейси задумался о том, чтобы бросить актёрство и переквалифицироваться в продюсеры. Но тут случился "Индиана Джонс" и новые роли в крупных проектах посыпались на Лейси. Они тоже были однотипные, Лейси предлагали играть похожих на Тота злодеев, но зато очень хорошо оплачивались. Нашему зрителю Рональд Лейси должен быть знаком не только ролью в "Индиане", но также участием во втором сезоне популярного британского сериала "Чёрная гадюка". А ещё Рональд Лейси играл Черчилля в фильме Юрия Озерова "Сталинград".
Формально Рональд Лейси участвовал в двух сериях "Индианы". В "Последнем крестовом походе" его можно разглядеть в сцене массового сожжения книг. Рональд Лейси сыграл Гиммлера (в чёрной форме и в очках).
Лейси скончался в возрасте 55 лет через месяц после того, как врачи диагностировали у него рак печени.
Лейси скончался в возрасте 55 лет через месяц после того, как врачи диагностировали у него рак печени.
Коротышка - Джонатан Ке Кван
Джонатан Ке Кван родился во Вьетнаме. После падения Сайгона вся его большая семья эмигрировала в США. В 12 лет Ке Кван прошёл кастинг на роль Коротышки. Через год он сыграл в "Балбесах", которых продюсировал Спилберг. Последнюю крупную роль Ке Кван сыграл в 2002 году в гонконгском фильме "Вторая попытка". Затем Ке Кван занялся постановкой трюков для голливудских фильмов. В 2020 году он сыграл в нетфликсовском приключенческом фильме "Охана: В поисках сокровища". 20 августа 2021 года актёру исполнится 50 лет.
Мола Рам - Амриш Пури (1932 - 2005)
Амриш Пури - один из самых популярных индийских актёров второй половины XX века. За свою 30-летнюю карьеру он сыграл множество злодеев в фильмах самых разных жанров. На пике карьеры в Индии в год выходило не менее 10 фильмов с участием Пури. Он снимался до последнего, скончался на 73-м году жизни.
Уилли Скотт - Кейт Кэпшоу
Роль в фильме "Индиана Джонс и храм судьбы" - вторая по счёту в карьере Кейт Кэпшоу и самая звёздная. На съёмках фильма у Спилберга и Кэпшоу произошёл роман. Через семь лет после знакомства они поженились и живут вместе до сих пор. В кино Кейт Кэпшоу не снимается с начала 2000-х.
Молодой Индиана Джонс - Ривер Феникс (1970 - 1993)
Ривер Феникс, старший брат Хоакина Феникса, начал кинокарьеру в десятилетнем возрасте. В 18 лет он уже получил первую номинацию на "Оскар". В 19 он сыграл молодого Инди в "Последнем крестовом походе". На момент смерти от передозировки наркотиков в 1993 году Фениксу было 23 года.
Профессор Генри Джонс - Шон Коннери (1930 - 2020)
Так как "Индиана Джонс" был задуман Спилбергом как ответ бондиане, то участие в киносериале главного Бонда было вопросом времени. Спилберг был безумно рад, что Коннери согласился сыграть отца Индианы, а Коннери очень понравилось работать со Спилбергом.
Когда Спилберг задумал снимать четвёртую часть, Коннери уже завязал с актёрством. Однако он публично заявил, что может вернуться в кино, но только ради "Индианы". Коннери не хотел появляться в эпизоде, он рассчитывал на полноценную роль. К сожалению, у Спилберга для актёра был лишь эпизод. Тогда Коннери предложил убить Генри Джонса-старшего.
Когда Спилберг задумал снимать четвёртую часть, Коннери уже завязал с актёрством. Однако он публично заявил, что может вернуться в кино, но только ради "Индианы". Коннери не хотел появляться в эпизоде, он рассчитывал на полноценную роль. К сожалению, у Спилберга для актёра был лишь эпизод. Тогда Коннери предложил убить Генри Джонса-старшего.
В "Королевстве хрустального черепа" на столе Инди стоит фото отца. Он упоминает о том, что Джонс-старший скончался. В этот момент звучит Грааля из "Последнего крестового похода".
Шон Коннери так и не вернулся в кино. Он скончался 31 октября 2020 года на 91-м году жизни.
Шон Коннери так и не вернулся в кино. Он скончался 31 октября 2020 года на 91-м году жизни.
А какая часть "Индианы Джонса" (или какой второстепенный персонаж) нравится вам больше всего?
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