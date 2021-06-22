Джон Рис-Дэвис отметился участием в трёх культовых франшизах. Он сыграл египтянина Саллаха в двух частях "Индианы", генерала Пушкина в серии бондианы "Искры из глаз", и, конечно же, Джон Рис-Дэвис - это Гимли во "Властелине колец", хотя актёра непросто узнать за пышной гномьей бородой. А ещё Рис-Дэивс сыграл профессора Челленджера в экранизации "Затерянного мира" Конан-Дойля и в продолжении "Возвращение в затерянный мир".

В мае этого года актёру исполнилось 77 лет. На данный момент его последний проект - шесть эпизодов английского комедийного сериала "Свежие яйца" (2019). С началом пандемии знаменитый валлиец самоизолировался на острове Мэн и завёл YouTube-канал, на котором некоторое время рассказывал про свои любимые книги и показывал копья и другие любопытные вещицы из своей коллекции.