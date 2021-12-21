Самое милое, что вы сегодня видели: коты в новогодней одежке

Котики в шубках, с рогами и в костюмчиках эльфов порадуют вас.
Также не стоит забывать и о праздничном меню, ведь гости любят поесть и без пышного стола не обойтись. Нет, конечно, кто-то отделывается тазом с оливье и парой бутылок шампанского, но все же большинство любит отмечать с помпой.
Но для некоторых любителей котов, все на этом не заканчивается. Одновременно с навешиванием украшений на дерево, они еще и наряжают собственных котов.
Вы только посмотрите на этих милах.
Котики в костюме Деда Мороза или Санты и его помощника - эльфа.
Снегурочка красива, как никогда.
Видимо, эти котики не очень любят, когда их снимают.
Милашка кот-олень и его друг в красном плаще.
Серьезная заявка на первое место в данной подборке, костюм – огонь!
Еще один рогатый друг.
Котик встретил Деда Мороза в ожидании подарка.
Дедушка и его плюшевые милые друзья.
С такими симпатичными котами можно и фотосет устроить и гостей порадовать, да и сами котики, видимо, совсем не против новогодних шубок и шарфиков.
Источник:
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