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Самое милое, что вы сегодня видели: коты в новогодней одежке

Самое милое, что вы сегодня видели: коты в новогодней одежке (15 фото)

Автор:
21 декабря 2021 01:17
Сообщество : Животные
Метки: 2022   НовыйГод   животные   коты   милота   
833
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Котики в шубках, с рогами и в костюмчиках эльфов порадуют вас.

Также не стоит забывать и о праздничном меню, ведь гости любят поесть и без пышного стола не обойтись. Нет, конечно, кто-то отделывается тазом с оливье и парой бутылок шампанского, но все же большинство любит отмечать с помпой.

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Но для некоторых любителей котов, все на этом не заканчивается. Одновременно с навешиванием украшений на дерево, они еще и наряжают собственных котов.


Вы только посмотрите на этих милах.

Котики в костюме Деда Мороза или Санты и его помощника - эльфа.

Снегурочка красива, как никогда.

Видимо, эти котики не очень любят, когда их снимают.

Милашка кот-олень и его друг в красном плаще.

Серьезная заявка на первое место в данной подборке, костюм – огонь!

Еще один рогатый друг.

Котик встретил Деда Мороза в ожидании подарка.

Дедушка и его плюшевые милые друзья.

С такими симпатичными котами можно и фотосет устроить и гостей порадовать, да и сами котики, видимо, совсем не против новогодних шубок и шарфиков.

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Метки: 2022   НовыйГод   животные   коты   милота   
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Alex Djeff 57 минут назад
Лайк, однозначно!
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bobobo 7 минут назад
А уж котам то, небось, как нравиться в разные костюмчики обряжаться.
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