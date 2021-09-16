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Такие разные эмоции домашних животных, оказавшихся у ветеринара

Такие разные эмоции домашних животных, оказавшихся у ветеринара (19 фото)

Автор:
16 сентября 2021 12:01
Сообщество : Животные
Метки: Ветеринар   Реакция   животные   коты   кошки   милота   собаки   
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Пользователи сети поделились забавными фотографиями своих четвероногих друзей, которые побывали у ветеринара и продемострировали самые разные эмоции.

Большинство людей не слишком любят ходить к врачу и редко делают это без особой необходимости. А вот у домашних питомцев даже нет выбора — любящие хозяева просто без всякого предупреждения сажают их в машину и везут к клинику! И нет ничего удивительного в том, что поход к ветеринару вызывает у котиков и собак такой спектр эмоций. Как же ведут себя питомцы, оказавшись у врача? Давайте смотреть!

Немного объятий никогда не повредит

 

Кажется, мы едем не в парк, предатель

×

Какая ещё собака?

Коротко о том, как мой пёс ходит к ветеринару

Просто огромный снежок в раковине, никаких пациентов

Пока ждали приёма, мой пёс решил завести нового друга

Похоже на начало отличного мультика!

 Если я тебя не вижу, то и ты меня не видишь

И награда за лучшую драматическую роль достаётся…

Этот малыш попросился на ручки

Зоуи очень заинтересовалась портретом незнакомого кота

Моя собака только что поняла, что мы едем к ветеринару

И если кому-то и страшно, так это мне!

 Когда очень не хочешь сдавать анализы

Фото моего пуделя из его медицинской карты

Едем от врача!

Сестра-ветеринар шлёт фото довольных пациентов

Поймал в кадр единственную спокойную секунду нашего приёма

Что ж, забота о здоровье — это очень важно, так что врачей не стоит бояться.


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Метки: Ветеринар   Реакция   животные   коты   кошки   милота   собаки   
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