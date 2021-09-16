Такие разные эмоции домашних животных, оказавшихся у ветеринара

Большинство людей не слишком любят ходить к врачу и редко делают это без особой необходимости. А вот у домашних питомцев даже нет выбора — любящие хозяева просто без всякого предупреждения сажают их в машину и везут к клинику! И нет ничего удивительного в том, что поход к ветеринару вызывает у котиков и собак такой спектр эмоций. Как же ведут себя питомцы, оказавшись у врача? Давайте смотреть!

Немного объятий никогда не повредит

Кажется, мы едем не в парк, предатель