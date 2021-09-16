Такие разные эмоции домашних животных, оказавшихся у ветеринара

Пользователи сети поделились забавными фотографиями своих четвероногих друзей, которые побывали у ветеринара и продемострировали самые разные эмоции.
Большинство людей не слишком любят ходить к врачу и редко делают это без особой необходимости. А вот у домашних питомцев даже нет выбора — любящие хозяева просто без всякого предупреждения сажают их в машину и везут к клинику! И нет ничего удивительного в том, что поход к ветеринару вызывает у котиков и собак такой спектр эмоций. Как же ведут себя питомцы, оказавшись у врача? Давайте смотреть!
Немного объятий никогда не повредит
Кажется, мы едем не в парк, предатель
Какая ещё собака?
Коротко о том, как мой пёс ходит к ветеринару
Просто огромный снежок в раковине, никаких пациентов
Пока ждали приёма, мой пёс решил завести нового друга
Похоже на начало отличного мультика!
Если я тебя не вижу, то и ты меня не видишь
И награда за лучшую драматическую роль достаётся…
Этот малыш попросился на ручки
Зоуи очень заинтересовалась портретом незнакомого кота
Моя собака только что поняла, что мы едем к ветеринару
И если кому-то и страшно, так это мне!
Когда очень не хочешь сдавать анализы
Фото моего пуделя из его медицинской карты
Едем от врача!
Сестра-ветеринар шлёт фото довольных пациентов
Поймал в кадр единственную спокойную секунду нашего приёма
Что ж, забота о здоровье — это очень важно, так что врачей не стоит бояться.
Источник:
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