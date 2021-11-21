12 очаровательных снимков, когда кошки служили в ВМФ и плавали в море

Когда-то коты действительно несли военную службу и приносили пользу морякам: их брали с собой на корабли. Все эти снимки сделаны в первой половине ХХ века, большинство из них ― во время Второй мировой войны. Эти карточки показывают, как котам жилось на кораблях. Спойлер: весьма неплохо, ведь у них даже были свои кроватки-гамаки.

Кошки ― прекрасные партнеры по плаванию: на фото кот британского судна HMS Hermione