12 очаровательных снимков, когда кошки служили в ВМФ и плавали в море

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Оказывается, коты когда-то прекрасно плавали. Так что они вполне могут составить вам компанию не только в доме, но и на корабле. В прошлом держать кошку на судне было особой традицией, и мы отыскали несколько фотографий о тех ушедших днях.
Когда-то коты действительно несли военную службу и приносили пользу морякам: их брали с собой на корабли. Все эти снимки сделаны в первой половине ХХ века, большинство из них ― во время Второй мировой войны. Эти карточки показывают, как котам жилось на кораблях. Спойлер: весьма неплохо, ведь у них даже были свои кроватки-гамаки.
Кошки ― прекрасные партнеры по плаванию: на фото кот британского судна HMS Hermione
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В прошлом было полезно иметь кошку на борту корабля
Коты помогали защитить от грызунов не только груз, но и сам корабль
Они отлично ловили крыс, которые могли перегрызть провода или веревки
К тому же кошки помогали не плодиться этим грызунам, которые могли стать переносчиками инфекций
Одна из самых страшных болезней, которую переносят крысы, ― чума
Именно крыс считают причиной эпидемий, которые периодически вспыхивали в разных странах
Помимо этого, иметь кошку на борту обязывали суеверия и приметы моряков
Считалось, что кот на корабле приносит удачу
Полагались и на зрение кошек: они могли обнаружить огни очень далеко, когда человеку это не по силам
Ну а женщины держали черных кошек дома, считая их защитницами мужей, отправившихся в плавание
Сейчас коты не служат в ВМФ из-за строгих санитарных требований
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