FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10947 постов • 1272 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
12 очаровательных снимков, когда кошки служили в ВМФ и плавали в море

12 очаровательных снимков, когда кошки служили в ВМФ и плавали в море (13 фото)

Автор:
21 ноября 2021 08:52
Сообщество : Животные
Метки: вмф   животные   коты   кошки   милота   море   фото   
76
13

Оказывается, коты когда-то прекрасно плавали. Так что они вполне могут составить вам компанию не только в доме, но и на корабле. В прошлом держать кошку на судне было особой традицией, и мы отыскали несколько фотографий о тех ушедших днях.

Когда-то коты действительно несли военную службу и приносили пользу морякам: их брали с собой на корабли. Все эти снимки сделаны в первой половине ХХ века, большинство из них ― во время Второй мировой войны. Эти карточки показывают, как котам жилось на кораблях. Спойлер: весьма неплохо, ведь у них даже были свои кроватки-гамаки.


Кошки ― прекрасные партнеры по плаванию: на фото кот британского судна HMS Hermione

×
×

В прошлом было полезно иметь кошку на борту корабля

Коты помогали защитить от грызунов не только груз, но и сам корабль

Они отлично ловили крыс, которые могли перегрызть провода или веревки

К тому же кошки помогали не плодиться этим грызунам, которые могли стать переносчиками инфекций

Одна из самых страшных болезней, которую переносят крысы, ― чума

Именно крыс считают причиной эпидемий, которые периодически вспыхивали в разных странах

Помимо этого, иметь кошку на борту обязывали суеверия и приметы моряков

Считалось, что кот на корабле приносит удачу

Полагались и на зрение кошек: они могли обнаружить огни очень далеко, когда человеку это не по силам

Ну а женщины держали черных кошек дома, считая их защитницами мужей, отправившихся в плавание

Сейчас коты не служат в ВМФ из-за строгих санитарных требований

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: вмф   животные   коты   кошки   милота   море   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Cпособ чтения удаленных из WhatsApp сообщений Cпособ чтения удаленных из WhatsApp сообщений Незаконно милые: 20+ котеек, которые своруют ваше сердечко Незаконно милые: 20+ котеек, которые своруют ваше сердечко Этот кот - настоящий профи в выпрашивании еды Этот кот - настоящий профи в выпрашивании еды Улыбнитесь: уморительные фото с котейками для настроения Улыбнитесь: уморительные фото с котейками для настроения Такие разные эмоции домашних животных, оказавшихся у ветеринара Такие разные эмоции домашних животных, оказавшихся у ветеринара 20+ любопытных котов, которых обнаружили там, где они быть не должны 20+ любопытных котов, которых обнаружили там, где они быть не должны
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

441494



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"С войны не держал боевого оружия": несмешная фраза Юрия Никулина в комедии "Бриллиантовая рука"
0
69
"С войны не держал боевого оружия": несмешная фраза Юрия Никулина в комедии...
Пока не запретили: порция упоротого черного юмора
1
80
Пока не запретили: порция упоротого черного юмора
Набирающие популярность в сообществах
Этот сложный подростковый возраст
1
7
Этот сложный подростковый возраст
Поедание козявок укрепляет иммунитет
1
17
Поедание козявок укрепляет иммунитет
Cпособ чтения удаленных из WhatsApp сообщений
Cпособ чтения удаленных из WhatsApp сообщений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все согласны
0
1

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#ватермарк#картинки#Россия#фотографии#еда#смешные#дом
#Юмор#история#СССР#люди#сша#кино#фильм#позитив#Жизнь#дтп
#интересно#прикол#подборка#животные#познавательно#новости#страна#сарказм#аварии#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться