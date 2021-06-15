17 фотографий животных, у которых купание вызвало самые разные эмоции

Владельцы животных сфотографировали своих питомцев во время купания и поделились с пользователями сети их забавной реакцией на воду.
В списке ухода за питомцем, помимо кормления, прогулок и похода к ветеринару, есть ещё один важный пункт — ванные процедуры. И к ним у всех питомцев разное отношение: кто-то готов с разбега нырять в ванну с водой, а кого-то приходится заманивать туда самыми изощрёнными методами. Но итог всегда один: грязным не останется никто!
Вы думаете это пена? А нет, это шёрстка моего шпица!
Мой щенок очень любит мыться
Мой кот — недовольный ворчун, как ни старайся
Банные процедуры
Ванна меняет облик моего кота
Вся пушистость, которая придаёт котам роскошный вид и визуально прибавляет пару килограммов, улетучивается в миг, стоит лишь устроить своему любимцу банный день. И это зрелище всегда вызывает у владельцев котиков огромное умиление!
Просто оставь меня в покое, человек
Кажется, Дейзи кайфует по полной
Ёжикам тоже нужно принимать ванну
Хозяйка, надеюсь, это стоило испорченного настроения
И кто теперь скажет, что свинки любят грязь?
Первое купание моего кота. Он в шоке
У малышки чихуахуа зубная щётка вместо мочалки
Если питомец с удовольствием плещется в ванной, то его хозяину очень крупно повезло! Правда потом ему придётся приложить немало усилий, чтобы унести своего любимца из ванной комнаты, а это всё равно, что уводить разыгравшегося ребёнка с детской площадки.
Реакция моей собаки на душ
Время принять ванну с уточками
Этому малышу хватит и раковины
Стадия: принятие
Он кайфует!
Источник:
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