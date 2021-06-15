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17 фотографий животных, у которых купание вызвало самые разные эмоции

17 фотографий животных, у которых купание вызвало самые разные эмоции (18 фото)

Автор:
15 июня 2021 08:28
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   вода   животные   коты   милота   подборка   прикол   собаки   
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Владельцы животных сфотографировали своих питомцев во время купания и поделились с пользователями сети их забавной реакцией на воду.

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Метки: Реакция   вода   животные   коты   милота   подборка   прикол   собаки   
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