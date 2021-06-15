17 фотографий животных, у которых купание вызвало самые разные эмоции

В списке ухода за питомцем, помимо кормления, прогулок и похода к ветеринару, есть ещё один важный пункт — ванные процедуры. И к ним у всех питомцев разное отношение: кто-то готов с разбега нырять в ванну с водой, а кого-то приходится заманивать туда самыми изощрёнными методами. Но итог всегда один: грязным не останется никто!

Вы думаете это пена? А нет, это шёрстка моего шпица!