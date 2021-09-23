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Сообщество Без кота и жизнь не та 972 поста • 392 подписчика подписаться
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18 случаев, когда коты показали свои острые зубки и вызвали у людей неподдельное умиление

18 случаев, когда коты показали свои острые зубки и вызвали у людей неподдельное умиление (19 фото)

Автор:
23 сентября 2021 08:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире   животные   зубы   клыки   коты   милота   подборка   
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Коты никогда не упускают возможности обнажить свои зубы и пустить их в ход. Однако при виде клыков питомцев многие хозяева не испытывают чувство тревоги, а лишь умиляются.

Мы привыкли воспринимать котиков как милых домашних питомцев, но в душе эти славные малые настоящие охотники. И для проявления своих инстинктов у них есть цепкие лапки и острые зубки, которыми так гордятся эти пушистики. А мы, их хозяева, конечно не спешим дать понять этим хвостатым, что их клычки вызывают в нас вовсе не страх, а лишь неподдельное умиление. Поэтому любоваться снимками этих зубастиков — одно сплошное удовольствие!

Обожаю его клычки

×

Мой кот Меко такой славный

А он крикун

Соседская кошка пришла к нам, чтобы похвастаться своим клыком

Вы видите эти крохотные зубки?

Пришлось прервать его сон, чтобы сделать этот очаровательный снимок

Такие крохотные зубки, и такие огромные клыки

Он изо всех сил старается быть грозным

Даже его костюм и клыки не могут заставить меня бояться его.

Как видите, он очень опасен

Это мой Салем

Кот моей сестры, Букер, показал свои зубки

Зубки Бина показываются только во время его сна

Вою на луну

Он тот ещё кусака

Она старается меня напугать

Её клыки так забавно упираются в верхнюю губу, что она выглядит скорее мило и нелепо, чем устрашающе.

Наконец удалось сфотографировать его зубки

Лимон отчаянно сопротивляется походу к ветеринару

Его приходится удивлять, если хочешь увидеть зубки

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Метки: в мире   животные   зубы   клыки   коты   милота   подборка   
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16k
Пумба Час назад
Котэ!
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5k
IceBazooka 18 минут назад
Так пропадите же вы пропадом с вашей обгоревшей тетрадкой и сушеной розой! Сидите здесь на скамейке одна и умоляйте его, чтобы он отпустил вас на свободу, дал дышать воздухом, ушел бы из памяти!

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