18 случаев, когда коты показали свои острые зубки и вызвали у людей неподдельное умиление

Мы привыкли воспринимать котиков как милых домашних питомцев, но в душе эти славные малые настоящие охотники. И для проявления своих инстинктов у них есть цепкие лапки и острые зубки, которыми так гордятся эти пушистики. А мы, их хозяева, конечно не спешим дать понять этим хвостатым, что их клычки вызывают в нас вовсе не страх, а лишь неподдельное умиление. Поэтому любоваться снимками этих зубастиков — одно сплошное удовольствие!

Обожаю его клычки