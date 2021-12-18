FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8184 поста • 1259 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
К годовщине смерти вождя северным корейцам запретили смеяться

К годовщине смерти вождя северным корейцам запретили смеяться (4 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2021 10:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Северная Корея   горе страны   запреты   ким чен ир   новости   траур   удивительная страна   
1117
4
1
Власти Северной Кореи приказали гражданам не показывать никаких признаков радости, пока страна отмечает годовщину смерти своего предыдущего вождя. Ким Чен Ир правил Северной Кореей с 1994 года до своей смерти в 2011 году . В десятилетие его кончины северокорейцев заставляют соблюдать 11-дневный период траура, в течение которого им не разрешается смеяться или употреблять алкоголь.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Северная Корея   горе страны   запреты   ким чен ир   новости   траур   удивительная страна   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Слава 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
12k
Bill Минуту назад
Вот пешеходный мост из Китая в КНДР. Никакой таможни. Никаких заграждений. Никто никуда толпами не перебегает и не переплывает. На китайской стороне спокойно проживают 200 тыщ корейцев.
https://www.google.com/maps/@40.1188859,124.3939769,3a,75y,162.6h,86.39t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPijFzxQZ41dTC7MczYkdEWBBYaUF9V1taeJkd5!2e10!3e11!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPijFzxQZ41dTC7MczYkdEWBBYaUF9V1taeJkd5=w203-h100-k-no-pi0-ya238.81613-ro-0-fo100!7i10240!8i5120https://www.google.com/maps/@40.1188859,124.3939769,3a,75y,162.6h,86.39t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPijFzxQZ41dTC7MczYkdEWBBYaUF9V1taeJkd5!2e10!3e11!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPijFzxQZ41dTC7MczYkdEWBBYaUF9V1taeJkd5=w203-h100-k-no-pi0-ya238.81613-ro-0-fo100!7i10240!8i5120
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
*Сергей* 13 минут назад
Если правда то это посто пипец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел 20 минут назад
Страна, где у тебя нет ни свободы, ни слова, ни личной жизни. Страна где нельзя быть собой и за каждый чих твои права как человека будут нарушаться самыми беззаконными и бесчеловечными методами. Не удивлен что от туда всегда бежали и бегут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15
Nemo1875 23 минуты назад
А , у них там весело жить !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Bill 24 минуты назад
DailyMail = Fake News. Каждую неделю там печатается очередная фуета про КНДР. Причем, у них там нет ни одного корреспондента. Т.е. просто чешут в затылке и придумывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
605
Mixan Час назад
Кожаный плащ классный .у меня такой же был ..Вернее есть ,старый уже !
А вообще ,что все к КНДР прицепились ,живут себе закрыто и пусть живут ..

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
Владимир Скворцов Час назад
Уже хоронили последнего Кима. Это враньё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 2 часа назад
Для блага корейского народа каждый последующий член династии должен умирать в день смерти предшественника. Порядок должен быть во всем. Тем более, если такое планирование под силу плебеям, то богоподобным - и подавно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Источник информации - "Свободная Азия" (информационное агентство финансируемое правительством США).
---
На самом деле в Северной Корее ежегодный траур, запрещены публичные развлекательные мероприятия...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
kleyman 2 часа назад
А если житель северной Кореи обожрется несвежим ким-чи и громко перданёт, то будет признан террористом и трижды расстрелян на месте, через повешение за мошонку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Владимир 2 часа назад
Тех кто улыбнётся будут уничтожать атомным оружием, или по старинке расстреливать из зенитки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Е-Лена 2 часа назад
Вызывает интерес и такой ещё разрез(с):
Навязывает ли КНДР всему миру свои обычаи - или некие новые нормы, лезет ли, что называется, со своим уставом в чужие монастыри, как это делает Запад? В частности - США, открыто объявившие одним из главных приоритетов насаждение господства извращенцев во всем мире - под видом борьбы за демократию и защиты прав меньшинств.
Нет? - Так пусть делают у себя дома то, что считают приемлемым. А мы со стороны спокойно посмотрим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
19k
иванов дмитрий 2 часа назад
надеюсь мы до такого не докатимся ?
хотя - кто знает (((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
465
阿鋒 Андрей 2 часа назад
Два дебила! Ты и тот - что сверху. Русский язык освойте для начала, чтоб общаться грамотно, а потом уж и шатайте режЫм. А то не договоритесь, с чего начинать: телеграфа или моста :)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров 5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров Северная Корея испытала новую зенитную ракету Северная Корея испытала новую зенитную ракету Северным корейцам запретили носить кожаные пальто Северным корейцам запретили носить кожаные пальто Южная Корея и КНДР идут к перемирию Южная Корея и КНДР идут к перемирию Партия приказала северным корейцам меньше есть Партия приказала северным корейцам меньше есть Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29566



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ситуация с мигрантами достигла предела в Калужской области
1
82
Ситуация с мигрантами достигла предела в Калужской области
Шоколад и Зефирка из Якутии: история необычной семейной пары
4
223
Шоколад и Зефирка из Якутии: история необычной семейной пары
Набирающие популярность в сообществах
Что сейчас делают экс-жены известных политиков
0
19
Что сейчас делают экс-жены известных политиков
Причины покраснения кожи лица
1
7
Причины покраснения кожи лица
Травля. Истории тех, кто не сломался
Травля. Истории тех, кто не сломался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так вон оно чё!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ватермарк#люди#подборка#интересное#Россия#картинки#дтп#познавательно#дети
#Юмор#животные#история#кино#природа#в мире#автомир#приколы#Разное#забавно
#интересно#прикол#СССР#Ynews#факты#автомобили#аварии#авто аварии#фильм#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться