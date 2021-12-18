К годовщине смерти вождя северным корейцам запретили смеяться

Анонимный житель добавил, что траур по Ким Чен Иру и его отцу Ким Ир Сену влияет на повседневную жизнь Северной Кореи. «Я просто надеюсь, что период траура по Ким Чен Ира будет сокращен до одной недели, как и период траура по Ким Ир Сену, - заявил он. - Жители жалуются, что живых заставляют оплакивать этих двух мертвецов до смерти».

Три поколения семьи Ким правили Северной Кореей с тех пор, как Ким Ир Сен основал страну в 1948 году. Когда Ким Ир Сен умер в 1994 году, его старший сын Ким Чен Ир унаследовал власть. Ким Чен Ын - третий и младший сын Ким Чен Ира, пришедший к власти после смерти своего отца в 2011 году.

В ознаменование десятой годовщины смерти Ким Чен Ира в различных провинциях Северной Кореи проводятся выставки его фотографий и концерты, посвященные его памяти. «Лекционная и пропагандистская группа старых солдат, состоящая из отставных офицеров в возрасте от 50 до 60 лет, посещает каждую фабрику, компанию и вахтовое подразделение, чтобы рассказать людям об упорной работе и самоотверженности Ким Чен Ира», - сообщил третий источник RFA. Жительница округа Пурён подтвердила, что там, где она живет, уже начались лекции и выступления. «Они пришли и спели песни, восхваляющие Ким Чен Ира, и прочитали короткую лекцию о его величии и достижениях, - рассказала она. - Вообще-то, было бы лучше снабдить жителей углем или дровами на зиму, а не лекциями и пропагандой, которые на самом деле так же полезны, как говорящий попугай».

Обнищавшая Северная Корея находится под множеством международных санкций в связи с ее ядерным оружием и программами запуска баллистических ракет и уже давно страдает от хронической нехватки продовольствия. Страна столкнулась с худшим экономическим кризисом за многие годы, пострадав от санкций и добровольной блокады из-за коронавируса. По словам Дженни Таун, старшего научного сотрудника Центра Стимсона, в последние месяцы на фотографиях Ким Чен Ына было видно его резкое похудание, которое «хорошо способствуею изображению Ким как более ответственного перед людьми».

Официальное центральное телевидение Кореи показало редкое интервью неназванного гражданина, в котором говорилось, что люди были «убиты горем» из-за изменения его телосложения и что «все просто начинали плакать» при виде Кима.