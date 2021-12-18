К годовщине смерти вождя северным корейцам запретили смеяться

1117
4
1
Власти Северной Кореи приказали гражданам не показывать никаких признаков радости, пока страна отмечает годовщину смерти своего предыдущего вождя. Ким Чен Ир правил Северной Кореей с 1994 года до своей смерти в 2011 году . В десятилетие его кончины северокорейцев заставляют соблюдать 11-дневный период траура, в течение которого им не разрешается смеяться или употреблять алкоголь.
Власти КНДР приказали северокорейскому народу не выказывать никаких признаков радости, пока Северная Корея поминает своего вождя Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Ким Чен Ир правил Северной Кореей с 1994 года до своей смерти в 2011 году. Теперь, через десять лет после его смерти, северокорейцев заставляют соблюдать 11-дневный период траура, когда им не разрешается смеяться и выпивать. «В период траура мы не должны употреблять алкоголь, смеяться или заниматься досугом», - сказал Радио Свободная Азия (RFA) северокореец из северо-восточного приграничного города Синыйджу.
Источник добавил, что северокорейцам запрещено ходить за продуктами 17 декабря - в годовщину смерти Ким Чен Ира. «В прошлом многие люди, которых ловили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения во время траура, арестовывались и рассматривались как идеологические преступники. Их увезли, и больше их никогда не видели, - рассказывает он. - Даже если член вашей семьи умирает во время траура, вам не разрешается громко плакать, а тело необходимо вынести после того, как он закончится. Люди не могут даже отмечать собственные дни рождения, если они выпадают на дни траура».
Ким Чен Ир умер от сердечного приступа 17 декабря 2011 года в возрасте 69 лет. Он правил страной в течение 17 лет в условиях жестокой и репрессивной диктатуры. Ежегодный траур по Ким Чен Иру обычно составляет 10 дней, но в этом году он продлится 11 дней, чтобы достойно отметить десятую годовщину его смерти.
Ким Чен Ир умер от сердечного приступа 17 декабря 2011 года в возрасте 69 лет. Он правил страной в течение 17 лет в условиях жестокой и репрессивной диктатуры. Ежегодный траур по Ким Чен Иру обычно составляет 10 дней, но в этом году он продлится 11 дней, чтобы достойно отметить десятую годовщину его смерти.
Другой источник, житель юго-западной провинции Южный Хванхэ, сказал, что полицейским было приказано следить за людьми, которые не выглядят достаточно печальными во время траура. «С первого дня декабря у полицейских будет особая обязанность - расправляться с теми, кто наносит вред настроению коллективного траура, - говорит источник. - Это специальная задача полиции на этот месяц. Я слышал, что сотрудники правоохранительных органов вообще не имеют права спать».
Источник также добавил, что гражданским организациям и государственным компаниям было приказано позаботиться о бедных в период траура, поскольку страна борется с продовольственным кризисом. «Необходимо обеспечить социальный порядок и безопасность, поэтому компании несут ответственность за сбор продуктов, чтобы раздать их жителям и сотрудникам, которые не могут прийти на работу из-за нехватки продуктов питания, - рассказывает источник. - Жители также должны работать вместе, чтобы помогать котеби (уличным попрошайкам Северной Кореи)».
Источник также добавил, что гражданским организациям и государственным компаниям было приказано позаботиться о бедных в период траура, поскольку страна борется с продовольственным кризисом. «Необходимо обеспечить социальный порядок и безопасность, поэтому компании несут ответственность за сбор продуктов, чтобы раздать их жителям и сотрудникам, которые не могут прийти на работу из-за нехватки продуктов питания, - рассказывает источник. - Жители также должны работать вместе, чтобы помогать котеби (уличным попрошайкам Северной Кореи)».
Анонимный житель добавил, что траур по Ким Чен Иру и его отцу Ким Ир Сену влияет на повседневную жизнь Северной Кореи. «Я просто надеюсь, что период траура по Ким Чен Ира будет сокращен до одной недели, как и период траура по Ким Ир Сену, - заявил он. - Жители жалуются, что живых заставляют оплакивать этих двух мертвецов до смерти».
Три поколения семьи Ким правили Северной Кореей с тех пор, как Ким Ир Сен основал страну в 1948 году. Когда Ким Ир Сен умер в 1994 году, его старший сын Ким Чен Ир унаследовал власть. Ким Чен Ын - третий и младший сын Ким Чен Ира, пришедший к власти после смерти своего отца в 2011 году.
В ознаменование десятой годовщины смерти Ким Чен Ира в различных провинциях Северной Кореи проводятся выставки его фотографий и концерты, посвященные его памяти. «Лекционная и пропагандистская группа старых солдат, состоящая из отставных офицеров в возрасте от 50 до 60 лет, посещает каждую фабрику, компанию и вахтовое подразделение, чтобы рассказать людям об упорной работе и самоотверженности Ким Чен Ира», - сообщил третий источник RFA. Жительница округа Пурён подтвердила, что там, где она живет, уже начались лекции и выступления. «Они пришли и спели песни, восхваляющие Ким Чен Ира, и прочитали короткую лекцию о его величии и достижениях, - рассказала она. - Вообще-то, было бы лучше снабдить жителей углем или дровами на зиму, а не лекциями и пропагандой, которые на самом деле так же полезны, как говорящий попугай».
Обнищавшая Северная Корея находится под множеством международных санкций в связи с ее ядерным оружием и программами запуска баллистических ракет и уже давно страдает от хронической нехватки продовольствия. Страна столкнулась с худшим экономическим кризисом за многие годы, пострадав от санкций и добровольной блокады из-за коронавируса. По словам Дженни Таун, старшего научного сотрудника Центра Стимсона, в последние месяцы на фотографиях Ким Чен Ына было видно его резкое похудание, которое «хорошо способствуею изображению Ким как более ответственного перед людьми».
Официальное центральное телевидение Кореи показало редкое интервью неназванного гражданина, в котором говорилось, что люди были «убиты горем» из-за изменения его телосложения и что «все просто начинали плакать» при виде Кима.
Три поколения семьи Ким правили Северной Кореей с тех пор, как Ким Ир Сен основал страну в 1948 году. Когда Ким Ир Сен умер в 1994 году, его старший сын Ким Чен Ир унаследовал власть. Ким Чен Ын - третий и младший сын Ким Чен Ира, пришедший к власти после смерти своего отца в 2011 году.
В ознаменование десятой годовщины смерти Ким Чен Ира в различных провинциях Северной Кореи проводятся выставки его фотографий и концерты, посвященные его памяти. «Лекционная и пропагандистская группа старых солдат, состоящая из отставных офицеров в возрасте от 50 до 60 лет, посещает каждую фабрику, компанию и вахтовое подразделение, чтобы рассказать людям об упорной работе и самоотверженности Ким Чен Ира», - сообщил третий источник RFA. Жительница округа Пурён подтвердила, что там, где она живет, уже начались лекции и выступления. «Они пришли и спели песни, восхваляющие Ким Чен Ира, и прочитали короткую лекцию о его величии и достижениях, - рассказала она. - Вообще-то, было бы лучше снабдить жителей углем или дровами на зиму, а не лекциями и пропагандой, которые на самом деле так же полезны, как говорящий попугай».
Обнищавшая Северная Корея находится под множеством международных санкций в связи с ее ядерным оружием и программами запуска баллистических ракет и уже давно страдает от хронической нехватки продовольствия. Страна столкнулась с худшим экономическим кризисом за многие годы, пострадав от санкций и добровольной блокады из-за коронавируса. По словам Дженни Таун, старшего научного сотрудника Центра Стимсона, в последние месяцы на фотографиях Ким Чен Ына было видно его резкое похудание, которое «хорошо способствуею изображению Ким как более ответственного перед людьми».
Официальное центральное телевидение Кореи показало редкое интервью неназванного гражданина, в котором говорилось, что люди были «убиты горем» из-за изменения его телосложения и что «все просто начинали плакать» при виде Кима.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Северная Корея испытала новую зенитную ракету
- Ким Чен Ын учит молодых корейцев родину любить
- Южная Корея и КНДР идут к перемирию
- Партия приказала северным корейцам меньше есть
- Северокорейские сироты просятся в шахты
11
Понравилось11
Новости партнёров
https://www.google.com/maps/@40.1188859,124.3939769,3a,75y,162.6h,86.39t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPijFzxQZ41dTC7MczYkdEWBBYaUF9V1taeJkd5!2e10!3e11!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPijFzxQZ41dTC7MczYkdEWBBYaUF9V1taeJkd5=w203-h100-k-no-pi0-ya238.81613-ro-0-fo100!7i10240!8i5120https://www.google.com/maps/@40.1188859,124.3939769,3a,75y,162.6h,86.39t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPijFzxQZ41dTC7MczYkdEWBBYaUF9V1taeJkd5!2e10!3e11!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPijFzxQZ41dTC7MczYkdEWBBYaUF9V1taeJkd5=w203-h100-k-no-pi0-ya238.81613-ro-0-fo100!7i10240!8i5120
А вообще ,что все к КНДР прицепились ,живут себе закрыто и пусть живут ..
---
На самом деле в Северной Корее ежегодный траур, запрещены публичные развлекательные мероприятия...
Навязывает ли КНДР всему миру свои обычаи - или некие новые нормы, лезет ли, что называется, со своим уставом в чужие монастыри, как это делает Запад? В частности - США, открыто объявившие одним из главных приоритетов насаждение господства извращенцев во всем мире - под видом борьбы за демократию и защиты прав меньшинств.
Нет? - Так пусть делают у себя дома то, что считают приемлемым. А мы со стороны спокойно посмотрим.
хотя - кто знает (((