Северокорейские сироты просятся в шахты

В апреле 2021 года Ким Чен Ын призвал свою страну готовиться к предстоящим трудным временам, чуть ли не впервые признав, что в стране есть проблемы. Перекрыв торговлю с Китаем - ее экономическую линию жизни, Северная Корея поставила экономику на гранть коллапса.

В нескольких сообщениях в государственных СМИ за последнюю неделю говорится, что так называемые добровольцы берутся за ручной труд по всей стране. Агенство KCNA утверждает, что 700 сирот вызвались работать на фабриках, фермах и в лесах. А в четверг агентство сообщило, что "десятки детей-сирот бросились на угледобывающий комплекс района Чоннай, чтобы выполнить данную ими клятву и выплатить хотя бы одну миллионную долю любви и заботы, проявленной по отношению к ним государством.