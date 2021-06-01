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Северокорейские сироты просятся в шахты

Северокорейские сироты просятся в шахты (5 фото)

Автор:
01 июня 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Северная Корея   воспитание сирот   добровольцы   новости   сиротский труд   фермы   шахты   
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Дети-сироты в Северной Корее сами вызываются работать волонтерами на шахтах и государственных фермах, чтобы хоть немного отплатить стране за то, что она вырастила их. По крайней мере, именно так утверждают северокорейские пропагандистские СМИ. Остальной мир называет это принудительным рабским трудом.
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Метки: ynews   Северная Корея   воспитание сирот   добровольцы   новости   сиротский труд   фермы   шахты   
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7  комментариев
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15k
Maks Es 50 минут назад
Комментарий к фото
У меня только один вопрос: если границы Северной Кореи закрыты больше года, как узнали о том, что в ней происходит сейчас?
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alex 6 минут назад
Комментарий к фото
думаю реальность несколько иная. просто полноценный паек питания положен только трудящимся а в детском доме живут в проголодь поэтому они и рвутся работать. ровно такое уже было в советское время в 30-е годы
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34k
Игорь 9 минут назад
Ужасы, рассказанные перебежчиками надо делить, как минимум на 10. Это я говорю, потому, что насмотрелся и наслушался рассказов дезертиров из нашей армии в середине 90-х. Я не отрицаю, что ужасов нет совсем.

При СССР детей тоже отправляли на сельхоз.работы, и называли это трудовым воспитанием. У нас у всех, по окончании школы, была рабочая профессия, и мы знали то предприятие, которое нас возьмёт, если кто-то в ВУЗ не поступит, или не захочет поступать.
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ЦСКА 9 минут назад
Бедные люди. Все, что оставляет после себя ссср обречено, к сожалению. Яркий пример: США - Южная Корея, ссср - Северная.
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10k
Bill Полчаса назад
Источник, как всегда - BBC или DailyMail. 8-)))
Раз в месяц эти fakenews выдают очередную лажу про КНДР. У них в Сеуле сидит на сдельной оплате кореец-перебежчик, которому хочется кушать. Вот он и выковыривает эти новости из носа
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9k
Вася 39 минут назад
и всё-то сев. Корея западу покоя не даёт, в африке людоедов ещё не вывели, в индии трупы в Ганге плавают, в Бангладеше детей хуже рабов работают на текстильных фабриках.. но нет, Кимчинын жеж, почему люди без интернетов и не воюют !
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