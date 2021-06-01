Северокорейские сироты просятся в шахты

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Дети-сироты в Северной Корее сами вызываются работать волонтерами на шахтах и государственных фермах, чтобы хоть немного отплатить стране за то, что она вырастила их. По крайней мере, именно так утверждают северокорейские пропагандистские СМИ. Остальной мир называет это принудительным рабским трудом.
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Государственные СМИ Северной Кореи заявили, что корейские сироты добровольно вызываются работать на государственных шахтах и фермах. Центральное информационное агентство Кореи (KCNA) сообщило, что сотни детей, "проявив мудрость и мужество в расцвете своей юности", добровольно решили заняться тяжелым физическим трудом на благо государства. Возраст добровольцев неизвестен, но по фотографиям видно, что они подростки.
Правозащитные организации давно обвиняют Северную Корею в использовании принудительного детского труда, однако государство это отрицает. А зимой BBC сообщила о о том, что уже не первое послевоенное поколение южнокорейских военнопленных используются в качестве рабов на угольных шахтах Северной Кореи. Это делается, чтобы не платить за высококвалифицированный труд настоящих специалистов.
Правозащитные организации давно обвиняют Северную Корею в использовании принудительного детского труда, однако государство это отрицает. А зимой BBC сообщила о о том, что уже не первое послевоенное поколение южнокорейских военнопленных используются в качестве рабов на угольных шахтах Северной Кореи. Это делается, чтобы не платить за высококвалифицированный труд настоящих специалистов.
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Об использвании в Северной Корее рабского труда говорили давно. Многие перебежчики утверждают, что их заставляли работать на угольных шахтах страны. Условия, которые они описали, были ужасающими. Они вспоминали регулярные несчастные случаи со смертельным исходом и долгие часы тяжелой работы при минимальном продуктовом пайке и постоянном голоде.
По словам экспертов, сегодня Северная Корея обеспечивает себе бесплатную рабочую силу для шахт, ферм и заводов, потому что не в состоянии иначе справиться с катастрофической экономической ситуацией. После того, как Ким Чен Ын полностью закрыл границу в январе 2020 года, чтобы остановить распространение коронавируса из соседнего Китая, экономика страны резко пошла вниз. И хотя сегодня поставки товаров первой необходимости в Северную Корею возобновляются, но их явно недостаточно для возобновления экономического роста. Единственный способ заставить экономику расти - увеличить производство, а для этого режиму нужны новые источники бесплатной рабочей силы.
Восхваляя "мудрость и отвагу" молодых "добровольцев", государственная пропаганда превращает их в образцы для подражания. Их боготворят за их самопожертвование. Заодно Ким Чен Ын решщает идеологическую задачу - пытается подавить любое инакомыслие со стороны молодежи страны, ее интерес к западной культуре, которую лидер Северной Кореи называет "опасным ядом".
По словам экспертов, сегодня Северная Корея обеспечивает себе бесплатную рабочую силу для шахт, ферм и заводов, потому что не в состоянии иначе справиться с катастрофической экономической ситуацией. После того, как Ким Чен Ын полностью закрыл границу в январе 2020 года, чтобы остановить распространение коронавируса из соседнего Китая, экономика страны резко пошла вниз. И хотя сегодня поставки товаров первой необходимости в Северную Корею возобновляются, но их явно недостаточно для возобновления экономического роста. Единственный способ заставить экономику расти - увеличить производство, а для этого режиму нужны новые источники бесплатной рабочей силы.
Восхваляя "мудрость и отвагу" молодых "добровольцев", государственная пропаганда превращает их в образцы для подражания. Их боготворят за их самопожертвование. Заодно Ким Чен Ын решщает идеологическую задачу - пытается подавить любое инакомыслие со стороны молодежи страны, ее интерес к западной культуре, которую лидер Северной Кореи называет "опасным ядом".
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NEW: North Korea is claiming its children have "volunteered" to work in coal mines:— NK NEWS (@nknewsorg) May 28, 2021
-Human rights groups have long accused the DPRK of forced child labor
-State media says orphans are "repaying" the party's love
-Ceremony of children before work shownhttps://t.co/e0Hq7Ybnzi pic.twitter.com/7Iuoogf5c6
В апреле 2021 года Ким Чен Ын призвал свою страну готовиться к предстоящим трудным временам, чуть ли не впервые признав, что в стране есть проблемы. Перекрыв торговлю с Китаем - ее экономическую линию жизни, Северная Корея поставила экономику на гранть коллапса.
В нескольких сообщениях в государственных СМИ за последнюю неделю говорится, что так называемые добровольцы берутся за ручной труд по всей стране. Агенство KCNA утверждает, что 700 сирот вызвались работать на фабриках, фермах и в лесах. А в четверг агентство сообщило, что "десятки детей-сирот бросились на угледобывающий комплекс района Чоннай, чтобы выполнить данную ими клятву и выплатить хотя бы одну миллионную долю любви и заботы, проявленной по отношению к ним государством.
В нескольких сообщениях в государственных СМИ за последнюю неделю говорится, что так называемые добровольцы берутся за ручной труд по всей стране. Агенство KCNA утверждает, что 700 сирот вызвались работать на фабриках, фермах и в лесах. А в четверг агентство сообщило, что "десятки детей-сирот бросились на угледобывающий комплекс района Чоннай, чтобы выполнить данную ими клятву и выплатить хотя бы одну миллионную долю любви и заботы, проявленной по отношению к ним государством.
В отчете госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире за 2020 год Северная Корея обвиняется в применении "наихудших форм детского труда". Согласно отчету, чиновники иногда отправляют школьников на работу "для оказания помощи в выполнении специальных задач, таких как уборка снега на дорогах или выполнение производственных заданий".
В докладе также говорилось, что дети в возрасте 16-17 лет "принудительно ззаписывались в молодежные строительные отряды военного образца на 10-летний период" и страдали "от физических и психологических травм, недоедания, истощения и отсталости в росте в результате принудительного труда.".
Северная Корея неоднократно отрицала эти обвинения. Ранее в этом месяце страна обвинила президента США Джо Байдена во "враждебной политике" по отношению к Северной Корее, когда он готовился обнародовать новую стратегию США в отношении Пхеньяна и его ядерной программы.
В докладе также говорилось, что дети в возрасте 16-17 лет "принудительно ззаписывались в молодежные строительные отряды военного образца на 10-летний период" и страдали "от физических и психологических травм, недоедания, истощения и отсталости в росте в результате принудительного труда.".
Северная Корея неоднократно отрицала эти обвинения. Ранее в этом месяце страна обвинила президента США Джо Байдена во "враждебной политике" по отношению к Северной Корее, когда он готовился обнародовать новую стратегию США в отношении Пхеньяна и его ядерной программы.
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