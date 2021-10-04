Северная Корея испытала новую зенитную ракету

В пятницу государственные СМИ КНДР сообщили, что в Северной Корее прошли испытания новой зенитной ракеты. Центральное телеграфное агентство Кореи заявляет, что зенитная ракета обладает «выдающимися боевыми характеристиками», а также двойным рулевым управлением и другими передовыми технологиями.
Это уже четвертое оружие, которое КНДР испытала за последний месяц. При этом северокорейский лидер рассматривает возможность возобновления мирных переговоров с Южной Кореей.
Представители Министерства обороны Южной Кореи сообщили новостному агентству AFP, что им не удалось сразу подтвердить информацию о последнем запуске.
До недавнего времени Ким воздерживался от испытаний оружия – очевидно, выжидая своего часа после смены администрации США в январе.
В сентябре Северная Корея запустила, согласно заявлению властей, «крылатую ракету большой дальности», а ранее на прошлой неделе испытала «гиперзвуковой планирующий аппарат», который, по мнению военных Южной Кореи, находился на ранней стадии разработки.
Зенитные ракеты намного меньше баллистических ракет, которые, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, запрещено разрабатывать КНДР, и их труднее обнаружить издалека.
Пхеньян находится под многочисленными международными санкциями из-за программ вооружений, которые достигли быстрого прогресса при Киме – включая ракеты, способные достичь всей материковой части США.
Международное сообщество осудило последние испытания: госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытания открывают «большие перспективы для нестабильности и отсутствия безопасности». США, Великобритания и Франция созвали заседание Совета Безопасности ООН по Северной Корее, которое состоится в пятницу. Первоначально заседание должно было пройти в четверг, но его отложили по просьбе России и Китая, которым понадобилось больше времени для изучения ситуации, сообщает дипломатический источник.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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http://www.rodong.rep.kp/en/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2021-10-01-0003http://www.rodong.rep.kp/en/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2021-10-01-0003
Я думаю, что речь идет о двух наборах крылышек по бокам.