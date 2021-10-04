Северная Корея испытала новую зенитную ракету

Это уже четвертое оружие, которое КНДР испытала за последний месяц. При этом северокорейский лидер рассматривает возможность возобновления мирных переговоров с Южной Кореей.

Представители Министерства обороны Южной Кореи сообщили новостному агентству AFP, что им не удалось сразу подтвердить информацию о последнем запуске.

До недавнего времени Ким воздерживался от испытаний оружия – очевидно, выжидая своего часа после смены администрации США в январе.