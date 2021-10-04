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Северная Корея испытала новую зенитную ракету

Северная Корея испытала новую зенитную ракету (4 фото)

Автор:
04 октября 2021 17:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Северная Корея   зенитная ракета   ким чен ын   кндр   новости   
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В пятницу государственные СМИ КНДР сообщили, что в Северной Корее прошли испытания новой зенитной ракеты. Центральное телеграфное агентство Кореи заявляет, что зенитная ракета обладает «выдающимися боевыми характеристиками», а также двойным рулевым управлением и другими передовыми технологиями.

Это уже четвертое оружие, которое КНДР испытала за последний месяц. При этом северокорейский лидер рассматривает возможность возобновления мирных переговоров с Южной Кореей.

Представители Министерства обороны Южной Кореи сообщили новостному агентству AFP, что им не удалось сразу подтвердить информацию о последнем запуске.

До недавнего времени Ким воздерживался от испытаний оружия – очевидно, выжидая своего часа после смены администрации США в январе.

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В сентябре Северная Корея запустила, согласно заявлению властей, «крылатую ракету большой дальности», а ранее на прошлой неделе испытала «гиперзвуковой планирующий аппарат», который, по мнению военных Южной Кореи, находился на ранней стадии разработки.

Зенитные ракеты намного меньше баллистических ракет, которые, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, запрещено разрабатывать КНДР, и их труднее обнаружить издалека.

Пхеньян находится под многочисленными международными санкциями из-за программ вооружений, которые достигли быстрого прогресса при Киме – включая ракеты, способные достичь всей материковой части США.

Международное сообщество осудило последние испытания: госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытания открывают «большие перспективы для нестабильности и отсутствия безопасности». США, Великобритания и Франция созвали заседание Совета Безопасности ООН по Северной Корее, которое состоится в пятницу. Первоначально заседание должно было пройти в четверг, но его отложили по просьбе России и Китая, которым понадобилось больше времени для изучения ситуации, сообщает дипломатический источник.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Северная Корея   зенитная ракета   ким чен ын   кндр   новости   
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pynh 2 часа назад
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laptignu 14 минут назад
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Позитив 54 минуты назад
Слава Товарищу Киму!
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dikijjim 59 минут назад
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5k
Ya 2 часа назад
"...ракет, которые, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, запрещено разрабатывать КНДР...", если бы ООН запретила сша удаляться военной технике более чем на 100 км от своих берегов, то ни одна страна мира и не разрабатывала ракет. Но ООН ручная организация сша, так что надеяться не на что, все будут разрабатывать.
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bobobo 2 часа назад
Что такое "двойное рулевое управление"? В ракете, что 2 смертника сидят и рулят ?
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Нанук Паналык 2 часа назад
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