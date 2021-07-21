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Ким Чен Ын учит молодых корейцев родину любить

Ким Чен Ын учит молодых корейцев родину любить (4 фото)

Автор:
21 июля 2021 18:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Северная Корея   буржуазная пропаганда   заветы отцов   ким чен ын   новости   тлетворное влияние   южная корея   
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Влияние буржуазной, особенно южнокорейской культуры на умы молодежи страшнее врагов с винтовками, заявил Ким Чен Ын в своей программной статье. Северокорейской молодежи предлагают жить позаветам отцов, отринув тлетворное влияние Запада - а заодно и Юга.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Северная Корея   буржуазная пропаганда   заветы отцов   ким чен ын   новости   тлетворное влияние   южная корея   
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24  комментария
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59k
Опиум для народа Час назад
-"Он сравнил южнокорейскую поп-музыку со "злокачественной опухолью", из-за которой страна может рухнуть, "как размокшая стена"."-
-если страна может рухнуть из-за зарубежной попсы-грош цена такой стране.
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6k
dikijjim 9 минут назад
вот мы все хаха над северной Кореей ,а СССР 10 лет после войны именно так и жил как они сейчас там.
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3k
Allmaster 13 минут назад
Что то это напоминает... Помню в СССР запрещали слушать голос америки. Слушали. Говорили что все должны быть равны, а соседка, работавшая зав отделом винно водочного, была равнее. Домой как не зайдешь к другу, ее сыну вот вам и равенство, в холодильнике что только нет, я там впервые попробовал черную и красную икру))
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20k
Ватаку Накомоде 16 минут назад
Если представить что границы откроют и каждому северокорейцу дадут спокойно поселиться и жить в Южной, обратно в Северную хрен кто вернётся. Если люди хотят сбежать из страны - это страна плохая, а не люди. Что то в Швейцарии никто не завидует, например, Монголии.
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9k
Касьян Пуздой 24 минуты назад
Ким Чен Ын учит молодых корейцев родину любитьПосмотреть
Ким Чен Ын учит молодых корейцев родину любить
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6k
Elena Ki 42 минуты назад
Он просто не историк. А то бы знал:
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271
(-♛-) Est quaedam flere voluptas 49 минут назад
интересно,Южная Корея может развалиться от северокорейской музыки и сленга? что то мне подсказывает что нет.
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11k
Bill 50 минут назад
Самое главное из программной статьи Ким Чен Ына:
"Фейкометчиков из sky.com и dailymail отныне будем сажать на кол. Через 9 дней - расстреливать из зенитки. На 40-й день - собирать пепел в стаканчики Макдональдса и развеивать над Желтым морем"
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9k
Александр 54 минуты назад
Статьи про Сев. Корею чуть менее чем полностью выдуманы в качестве пропаганды.
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15k
Maks Es 2 часа назад
Я верю товарищу Киму, пообещал - значит сделает.
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271
(-♛-) Est quaedam flere voluptas Maks Es 44 минуты назад
я работаю именно 40 часов в неделю, не имею ни дачи, ни огорода, имею 5 комнатную квартиру в пригороде Тель-Авива, кроссовер ФВ Тигуан 2018 года, езжу ежегодно в Европу, зарабатываю примерно 7000 у.е. не начальник, правда специалист.
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271
(-♛-) Est quaedam flere voluptas Egoro Полчаса назад
а можно сказать пошел на х...й муд.ак?
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27k
Антон 2 часа назад
Хватит считать коммунизмом обычный азиатский тоталитаризм. Не играйте по нотам буржуазии.
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(-♛-) Est quaedam flere voluptas Антон 43 минуты назад
интересно, где вас таких идиотов берут?
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(-♛-) Est quaedam flere voluptas Egoro Полчаса назад
вам похоже не крайнюю плоть обрезают, а все что между ушами...
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