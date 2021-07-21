Ким Чен Ын учит молодых корейцев родину любить

1278
4
Влияние буржуазной, особенно южнокорейской культуры на умы молодежи страшнее врагов с винтовками, заявил Ким Чен Ын в своей программной статье. Северокорейской молодежи предлагают жить позаветам отцов, отринув тлетворное влияние Запада - а заодно и Юга.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в программной статье предупредил молодых граждан страны, что они должны придерживаться традиционного образа жизни, а также диалекта своей родины. В своем выступлении в центральных северокорейских СМИ он обрушился на культурное влияние Южной Кореи, которое мечтает искоренить. Между тем, оно сказывается во всем, в том числе в разговорных привычках миллениалов. К примеру,некоторые молодые женщины подражают капиталистическим соседям, называя своих мужей "оппа", южнокорейским разговорным словом, основное значение которого - "старший брат.
В статье Еим Чен Ына, опубликованной в газете «Родонг Синмун» говорится, что язык Северной Кореи лучше, и молодые люди должны использовать его правильно. Их одежда, прическа, музыкальные предпочтения и танцевальные стили также должны соответствовать традициям Северной Кореи. "Идеологические и культурные идеи, проникшие к нам под красочной вывеской буржуазии, даже опаснее, чем враги, берущие в руки оружие", - заявляет Ким Чен Ын. Он сравнил южнокорейскую поп-музыку со "злокачественной опухолью", из-за которой страна может рухнуть, "как размокшая стена".
Выступление в печати Ким Чен Ына - еще один шаг по пути к культурному изоляционизму Северной Кореи. Так, с начала года в стране были введены новые жесткие меры, в рамках которых родители могут быть оштрафованы, если их дети будут уличены в использовании игр, техники и любых других развлечений родом из Южной Корее, а также в копировании речевых оборотов, характерных для южных соседей. Тем же, кого поймают за чтением южнокорейской прессы, грозит до 15 лет лагерей. Такое же наказание ждет тех, кто использует незарегистрированные телевизоры, радио, компьютеры и мобильные телефоны из других стран.
Выступление в печати Ким Чен Ына - еще один шаг по пути к культурному изоляционизму Северной Кореи. Так, с начала года в стране были введены новые жесткие меры, в рамках которых родители могут быть оштрафованы, если их дети будут уличены в использовании игр, техники и любых других развлечений родом из Южной Корее, а также в копировании речевых оборотов, характерных для южных соседей. Тем же, кого поймают за чтением южнокорейской прессы, грозит до 15 лет лагерей. Такое же наказание ждет тех, кто использует незарегистрированные телевизоры, радио, компьютеры и мобильные телефоны из других стран.
Теперь пожизненное заключение грозит всем гражданам Северной Кореи, которые будут признаны виновными в ввозе запрещенных материалов из Южной Кореи. ввезет в страну прессу или другие печатные материалы, сделанные в США или Японии, может грозить смертная казнь.
Влияние южноворейской массовой культуты в стране Чучхэ, по свидетельствам перебежчиков, действительно, велико. Тэ Ён Хо, первый перебежчик из Северной Кореи, ставший южнокорейским политиком, сказал агентству Рейтер в январе: "Днем население кричит: "Да здравствует Ким Чен Ын!", а по ночам все смотрят южнокорейские драмы и фильмы". Сумеют ли новые призывы Ким Чен Ына и новые строгие наказания заставить северных корейцев отказаться от буржуазных развлечений? Судя по опыту СССР, задача эта - утопия. Впрочем, время покажет.
Влияние южноворейской массовой культуты в стране Чучхэ, по свидетельствам перебежчиков, действительно, велико. Тэ Ён Хо, первый перебежчик из Северной Кореи, ставший южнокорейским политиком, сказал агентству Рейтер в январе: "Днем население кричит: "Да здравствует Ким Чен Ын!", а по ночам все смотрят южнокорейские драмы и фильмы". Сумеют ли новые призывы Ким Чен Ына и новые строгие наказания заставить северных корейцев отказаться от буржуазных развлечений? Судя по опыту СССР, задача эта - утопия. Впрочем, время покажет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Ким Чен Ын готовит корейцев к голоду
- Жены руководителей двух Корей встретились лицом к лицу
- Южная Корея запретила пластиковые пакеты в супермаркетах
- Ким Чен Ын похвастался новой баллистической ракетой на военном параде в Пхеньяне
- Ким Чен Ын собирается грозить Америке ядерными ракетами
Метки: ynews Северная Корея буржуазная пропаганда заветы отцов ким чен ын новости тлетворное влияние южная корея
30
Понравилось30
Новости партнёров
-если страна может рухнуть из-за зарубежной попсы-грош цена такой стране.
Сева Новгородцев, тоже нас "развращал" Битлами, Смоки, и прочими развратностями..
"Фейкометчиков из sky.com и dailymail отныне будем сажать на кол. Через 9 дней - расстреливать из зенитки. На 40-й день - собирать пепел в стаканчики Макдональдса и развеивать над Желтым морем"