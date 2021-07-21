Ким Чен Ын учит молодых корейцев родину любить

В статье Еим Чен Ына, опубликованной в газете «Родонг Синмун» говорится, что язык Северной Кореи лучше, и молодые люди должны использовать его правильно. Их одежда, прическа, музыкальные предпочтения и танцевальные стили также должны соответствовать традициям Северной Кореи. "Идеологические и культурные идеи, проникшие к нам под красочной вывеской буржуазии, даже опаснее, чем враги, берущие в руки оружие", - заявляет Ким Чен Ын. Он сравнил южнокорейскую поп-музыку со "злокачественной опухолью", из-за которой страна может рухнуть, "как размокшая стена".

Выступление в печати Ким Чен Ына - еще один шаг по пути к культурному изоляционизму Северной Кореи. Так, с начала года в стране были введены новые жесткие меры, в рамках которых родители могут быть оштрафованы, если их дети будут уличены в использовании игр, техники и любых других развлечений родом из Южной Корее, а также в копировании речевых оборотов, характерных для южных соседей. Тем же, кого поймают за чтением южнокорейской прессы, грозит до 15 лет лагерей. Такое же наказание ждет тех, кто использует незарегистрированные телевизоры, радио, компьютеры и мобильные телефоны из других стран.