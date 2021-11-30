Северным корейцам запретили носить кожаные пальто

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Кожаные пальто стали популярны в Северной Корее после того, как в 2019 году такое надел Ким Чен Ын. Первоначально это была прерогатива богатой элиты, которая могла позволить себе настоящую кожу. Но в последние месяцы на рынках все чаще стали появляться дешевые подделки из синтетики. И вот теперь пальто запрещены и их конфискует полиция - дабы их владельцы не удешевляли внешний вид Верховного лидера, подрывая этим его авторитет.
В Северной Корее гражданам запретили носить кожаные плащи, поскольку эту вещицу очень полюбил Ким Чен Ын, не терпящий конкуренции ни в чем.
Впервые Ким надел его в 2019 году. Вскоре это пальто стало популярным среди северокорейской элиты, которая стремилась продемонстрировать свою лояльность Верховному лидеру и при этом могла позволить себе настоящую кожу. Увы, в последнее время по стране все активнее распространяются подделки из кожзаменителя, и теперь полиция моды получила приказ закрыть магазины, где их продают, и конфисковать распроданное у владельцев. Меры приняты на фоне опасений, что многочисленность таких пальто удешевляет внешний вид Кима и подрывает его авторитет.
Впервые Ким надел его в 2019 году. Вскоре это пальто стало популярным среди северокорейской элиты, которая стремилась продемонстрировать свою лояльность Верховному лидеру и при этом могла позволить себе настоящую кожу. Увы, в последнее время по стране все активнее распространяются подделки из кожзаменителя, и теперь полиция моды получила приказ закрыть магазины, где их продают, и конфисковать распроданное у владельцев. Меры приняты на фоне опасений, что многочисленность таких пальто удешевляет внешний вид Кима и подрывает его авторитет.
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«Полиция заявляет, что ношение одежды, предназначенный для граждан высшего достоинства, - это оскорбительная тенденция, которая бросает вызов авторитету граждан высшего достоинства, - сказал источник радио «Свободная Азия». - Они проинструктировали общественность не носить кожаные пальто, потому что это часть власти партии - решать, кто может их носить».
Пальто из искусственной кожи впервые начали появляться в сентябре этого года, когда неофициальная торговля между Китаем и Северной Кореей была возобновлена после закрытия во время пандемии. Это позволило торговцам начать закупать синтетическую кожу для изготовления пальто. Радио «Свободная Азия» заявило, что в последние месяцы искусственная кожа импортировалась в огромных количествах.
Ким впервые появился в кожаном пальто на публике в декабре 2019 года, примерно в то время, когда он вел переговоры с Дональдом Трампом о ядерных арсеналах Северной Кореи. Южнокорейские СМИ отметили этот стиль одежды, предположив, что он свидетельствует о стремлении Кима порвать с традициями и создать собственный имидж. До тех пор он во многом был похож на своего отца и деда - основателя Северной Кореи - нося куртки в стиле Мао и очки в роговой оправе. С тех пор кожаное пальто оставалось любимой одеждой Кима, его ношение освоили его сестра Ким Ё-Чжон и другие высокопоставленные женщины-политики.
Ким впервые появился в кожаном пальто на публике в декабре 2019 года, примерно в то время, когда он вел переговоры с Дональдом Трампом о ядерных арсеналах Северной Кореи. Южнокорейские СМИ отметили этот стиль одежды, предположив, что он свидетельствует о стремлении Кима порвать с традициями и создать собственный имидж. До тех пор он во многом был похож на своего отца и деда - основателя Северной Кореи - нося куртки в стиле Мао и очки в роговой оправе. С тех пор кожаное пальто оставалось любимой одеждой Кима, его ношение освоили его сестра Ким Ё-Чжон и другие высокопоставленные женщины-политики.
Запрет на кожаные пальто - не первый случай, когда северокорейцы выбирают стиль одежды, продиктованный высшим руководством. В 2014 году, через три года после того, как Ким стал лидером, всех студентов мужского пола проинструктировали подстричься, чтобы соответствовать стилю Верховного лидера. Затем, в 2017 году, северокорейцам, напротив, запретили стричься "под Кима", разрешив выбирать только из 15 утвержденных стрижек. Все они имеют короткий затылок и виски, а волосы зачесаны вперед, назад или в боковой пробор. Реклама, транслировавшаяся по государственному телевидению, предлагала гражданам «подстричь волосы в соответствии с социалистическим образом жизни». Более короткие стрижки также рекомендовались женщинам для «отражения маневров врагов» по внедрению коррумпированных капиталистических идей и образа жизни в Северную Корею. Та же кампания также призвала северокорейцев носить скромную одежду и опрятную обувь. «Независимо от того, насколько хороша одежда, если человек не носит аккуратную обувь, его личность будет восприниматься нами с меньшим уважением», - утверждали пропагандисты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Северная Корея ким чен ын кожаные пальто модный запрет новости ну вы даете! полиция моды
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Товарищи бойцы дезинформационного фронта - это как бы сайт хорошего насроения, а не сайт дерьмократической ссанины...
Британские журналисты от британских ученых не отличаются.
А в конце статьи написано, что в Северной Корее кончаются девственницы, которых самолично расстреливает злобный Ким перед завтраком по два эшелона из зенитки.
А на хрена повторять одно и то же по три раза?
чего они с ним так носятся? лопатой по чердаку и в топку.. Никто и не заметит..
(Информационное Агентство "Одна Баба Сказала")
Чукча приехал с 25 съезда КПСС, рассказывает: "У нас всё для человека, всё на благо человека, и всё ради человека. И я видел этого человека!"