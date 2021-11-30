Северным корейцам запретили носить кожаные пальто

Пальто из искусственной кожи впервые начали появляться в сентябре этого года, когда неофициальная торговля между Китаем и Северной Кореей была возобновлена ​​после закрытия во время пандемии. Это позволило торговцам начать закупать синтетическую кожу для изготовления пальто. Радио «Свободная Азия» заявило, что в последние месяцы искусственная кожа импортировалась в огромных количествах.

Ким впервые появился в кожаном пальто на публике в декабре 2019 года, примерно в то время, когда он вел переговоры с Дональдом Трампом о ядерных арсеналах Северной Кореи. Южнокорейские СМИ отметили этот стиль одежды, предположив, что он свидетельствует о стремлении Кима порвать с традициями и создать собственный имидж. До тех пор он во многом был похож на своего отца и деда - основателя Северной Кореи - нося куртки в стиле Мао и очки в роговой оправе. С тех пор кожаное пальто оставалось любимой одеждой Кима, его ношение освоили его сестра Ким Ё-Чжон и другие высокопоставленные женщины-политики.