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Северным корейцам запретили носить кожаные пальто

Северным корейцам запретили носить кожаные пальто (5 фото)

Автор:
30 ноября 2021 08:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Северная Корея   ким чен ын   кожаные пальто   модный запрет   новости   ну вы даете!   полиция моды   
1750
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Кожаные пальто стали популярны в Северной Корее после того, как в 2019 году такое надел Ким Чен Ын. Первоначально это была прерогатива богатой элиты, которая могла позволить себе настоящую кожу. Но в последние месяцы на рынках все чаще стали появляться дешевые подделки из синтетики. И вот теперь пальто запрещены и их конфискует полиция - дабы их владельцы не удешевляли внешний вид Верховного лидера, подрывая этим его авторитет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Северная Корея   ким чен ын   кожаные пальто   модный запрет   новости   ну вы даете!   полиция моды   
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26  комментариев
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46k
Хельги 2 часа назад
ЯТь.... Фишки подключили к Английско-Южно Корейскому говнопроводу...
Товарищи бойцы дезинформационного фронта - это как бы сайт хорошего насроения, а не сайт дерьмократической ссанины...
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10k
K7OO 8 минут назад
Судя по всему, америкосы наметили очередное обострение у границ Китая. Вот и спустили с цепи всех своих штатных фуфлометов на Кима, чисто в качестве информационной артподготовки. Уже который раз такое происходит, но все равно находятся идиоты, верящие в эту дичь.
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25k
Ashabad 15 минут назад
Западная пресса нам никогда не врёт, мы же это знаем! Особенно Дейли Мэйл, у которой нет ни одного журналиста в Северной Корее!

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229
Дмитрий Д 17 минут назад
В России много совкодрочеров, которые по СССР скучают, че бы и им в Северную Корею не переехать
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25k
Ashabad 37 минут назад
Источник - дайлимейл, Великобритания.
Британские журналисты от британских ученых не отличаются.

А в конце статьи написано, что в Северной Корее кончаются девственницы, которых самолично расстреливает злобный Ким перед завтраком по два эшелона из зенитки.


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1k
Kom9ipa 38 минут назад
Баден-Баден...
А на хрена повторять одно и то же по три раза?
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3k
Serj81 47 минут назад
Да ну какие они смешные все таки
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13k
Alex Ato 57 минут назад
а тех кто продает и покупает очевидно расстреливают из зенитки?
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19k
Jānis Bērziņš 58 минут назад
Очередная лживая пропагандистская хренотень. Следует быть полным кретином, что бы верить в эту ахинею. Но это вообще ни о чём. Главное! Всё, абсолютно всё то, что в Северной Кореи происходит - это их дело. Ни одна собака в мире, даже несмотря на скулёж и завывания, не только не имеет права судить-рядить, но и вообще делать выводы основываясь на такого рода примитивнейшей антисеверокорейской пропаганде. Истинная свобода не в том, что бы быть как все, жрать в три горла, перемещать по всему миру свою бренную тушку и потешаться над не такими, как они сами. Истинная свобода в том, что бы вопреки и наперекор иметь свой уклад жизни, который вас устраивает. Можно быть по-настоящему свободным в ограниченных условиях и быть вечным рабом находясь в, якобы, благополучном месте.
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1k
azuver Час назад
Следующим шагом нужно запретить и конфисковать нижнее бельё и носки,как у лидера.
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2k
Moon24 Час назад
Страна идиотов . Так пресмыкаются перед безмозлым козлом . Возомнил он о себе много и никто его на место не поставит
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8k
Izrin Maria 2 часа назад
"Все животные равны, но некоторые равнее."
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64k
Серпом по молоту. 2 часа назад
Мне понравилась фраза - лица высокого достоинства..
чего они с ним так носятся? лопатой по чердаку и в топку.. Никто и не заметит..
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29k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Дэйли мэил.. те самые, что изобрели английских ученых )
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2k
Mowgley 2 часа назад
Это чтоб вот таких диалогов не было

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5k
Roman 2 часа назад
ИА "ОБС" на связи.

(Информационное Агентство "Одна Баба Сказала")
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8
Mr. Intereskin 2 часа назад
[мат] они там что-ли.
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8
Mr. Intereskin Roman Час назад
Может вам вкручивают. Мне ничего не вкручивают.
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5k
Денис Колосов 2 часа назад
Это сколько же он жрет, такой откормленный. Много знакомых корейцев, все худющие.
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