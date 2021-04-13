Ким Чен Ын готовит корейцев к голоду

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Ким Чен Ын заявил членам Трудовой партии Кореи, что страна находится в "наихудшей ситуации" за всю свою историю. Выступая на партийном съезде, он призвал готовиться к кризису, сравнимому с 1990-ми, когда в стране царил голод, убивший, по имеющимся данным, 3,5 миллиона человек.
Выступая на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын предупредил соратников, что страну ожидает голод, сравнимый с голодом 1990х, когда, по отрывочным данным, в КНДР погибли несколько миллионов человек. По словам лидера партии, страна находится в "наихудшей ситуации" завсю свою историю из-за сочетания нескольких факторов: природных катаклизмов прошлого лета, уничтоживших посевы, пандемии коронавируса и американских санкций, связанных с корейской ракетной программой. В своей речи северокорейский лидер призвал вновь готовиться к "трудному походу" - вызову, который ставит перед страной новый тяжелый кризис.
"Трудным походом" в Северной Корее называют кризис 1994-98 г.г.,когда экономика страны фактически рухнула, и в Корее начался голод. Крушение СССР, всегда помогавшего северокорейским товарищам, в сочетании с засухой, природными катастрофами и неквалифицированным управлением страной, - и в результате около 3,5 миллионов жителей страны погибли от голода. С тех пор Северная Корея сумела обеспечить себе кое-какую продовольственную безопасность, но и сейчас страна продолжает зависеть от покупок продуктов за рубежом, без которых она не в состоянии прокормить до трети населения. КНДР - горная страна с ограниченными посевными площадями, ктому же фермеры испытывают недостаток в технике - у большинства из них нет трактороы, комбайнов, молотилок. По сообщениям ООН, даже когда импортные поставки осуществляются в полном объеме, в Северной Корее недоедает до двух пятых населения, а треть детей страдает от рахита и физической недоразвитости из-за плохого питания.
Однако импортные поставк и гуманитарная помощь прекратили поступать в страну послетого, как она закрыла свои границы для предотвращения эпидемии коронавируса внутри страны. Тем временем мощные тайфуны летом 2020 года разорили посевы как раз накануне сбора урожая. И хотя пока наблюдатели не отмечают голода в стране, судя по словам Ким Чен Ына, ситуация более чем серьезна.
"Перед нами стоит немало трудностей и препятствий, - заявил Ким Чен Ын на съезде. - Наша работа по выполнению решений Восьмого партийного съезда будет непростой. Я прошу партийные ячейки всех уровней, от Центрального Комитета партиии до местных организаций, готовиться к трудному походу, чтобы хоть немного облегчить жизнь народа".
Еще в начале года ничто не предвещало беды: во время партийного съезда в январе руководитель страны велел партийцам строить сильную самоподдерживающуюся экономику. И вот теперь перед партийцами прозвучала речь, исполненная грозных предостережений. Кажется, Ким Чен Ын что-то знает?..
"Перед нами стоит немало трудностей и препятствий, - заявил Ким Чен Ын на съезде. - Наша работа по выполнению решений Восьмого партийного съезда будет непростой. Я прошу партийные ячейки всех уровней, от Центрального Комитета партиии до местных организаций, готовиться к трудному походу, чтобы хоть немного облегчить жизнь народа".
Еще в начале года ничто не предвещало беды: во время партийного съезда в январе руководитель страны велел партийцам строить сильную самоподдерживающуюся экономику. И вот теперь перед партийцами прозвучала речь, исполненная грозных предостережений. Кажется, Ким Чен Ын что-то знает?..
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews Северная Корея анализы и прогнозы голод ким чен ын новости съезд партии экономическая катастрофа
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Михаил Задорнов - Если у вас в холодильнике осталось всего одно яйцо.
Благодаря им там выросло уже поколение, которое приучено жить ТОЛЬКО на гуманитарку. Они даже упавший банан не подберут, если только прям в рот не свалится. Только жрут гуманитарку и... плодятся яки кролики, жрут плодятся, с утра встанут, прикроют свои тельца гуманитарными же джинсами и футболками и ложатся философствовать. Потом опять...
Когда некоторым надоедает такое однообразие, садятся на лодки и плоты и плывут покорять Европу.
А если серьезно, то в стране с населением 25 млн человек армия 1.2 млн! На 4м месте в мире, больше чем В РФ кстати. А если ещё добавить тех кто работает на ВПК? Прочих силовиков? Все эти люди не занимаются производством товаров народного потребления. А их нужно кормить, одевать, место для жизни предоставлять. Понятно, что остальные граждане с этим не справляются.
Хорошо РФ - у нас нефть и газ есть, на деньги от них можно все это содержать, покупая импортное, когда своего не хватает.
А у Ына только фермеры. А из экспорта - только угрозы "бахнуть".