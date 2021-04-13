Ким Чен Ын готовит корейцев к голоду

Однако импортные поставк и гуманитарная помощь прекратили поступать в страну послетого, как она закрыла свои границы для предотвращения эпидемии коронавируса внутри страны. Тем временем мощные тайфуны летом 2020 года разорили посевы как раз накануне сбора урожая. И хотя пока наблюдатели не отмечают голода в стране, судя по словам Ким Чен Ына, ситуация более чем серьезна.

"Перед нами стоит немало трудностей и препятствий, - заявил Ким Чен Ын на съезде. - Наша работа по выполнению решений Восьмого партийного съезда будет непростой. Я прошу партийные ячейки всех уровней, от Центрального Комитета партиии до местных организаций, готовиться к трудному походу, чтобы хоть немного облегчить жизнь народа".

Еще в начале года ничто не предвещало беды: во время партийного съезда в январе руководитель страны велел партийцам строить сильную самоподдерживающуюся экономику. И вот теперь перед партийцами прозвучала речь, исполненная грозных предостережений. Кажется, Ким Чен Ын что-то знает?..