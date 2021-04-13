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Ким Чен Ын готовит корейцев к голоду

Ким Чен Ын готовит корейцев к голоду (4 фото)

Автор:
13 апреля 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Северная Корея   анализы и прогнозы   голод   ким чен ын   новости   съезд партии   экономическая катастрофа   
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Ким Чен Ын заявил членам Трудовой партии Кореи, что страна находится в "наихудшей ситуации" за всю свою историю. Выступая на партийном съезде, он призвал готовиться к кризису, сравнимому с 1990-ми, когда в стране царил голод, убивший, по имеющимся данным, 3,5 миллиона человек.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Северная Корея   анализы и прогнозы   голод   ким чен ын   новости   съезд партии   экономическая катастрофа   
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26  комментариев
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994
DanzelBanzel 2 часа назад
Пусть ына съедят,им целую область обеспечить можно,а вообще печально-иронично,что в стране ,где недоедают лидер аж лоснится
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364
Bhaal 10 минут назад
При этом пухлый жрать не перестанет. Это закономерный итог режимов где весь мир враг, мы в крепости, великий вождь наша скрепа.
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2k
Karp Полчаса назад
Впрямь так все плохо? "Голодающие" получают 300 гр риса в лень на нос. Если сварить и что-то по мелочи добавить- вроде и ничего.
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6k
Trenzel2003 Karp 22 минуты назад
Ты мне напомнил.
Михаил Задорнов - Если у вас в холодильнике осталось всего одно яйцо.
Ссылка www.youtube.com
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364
Bhaal Karp 8 минут назад
Какой рис? Прошлый раз они траву жрали
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1k
Алексей Bhaal 6 секунд назад
Это империалистическая пропаганда.
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13k
kotovski Полчаса назад
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24k
Григорий 41 минуту назад
Я не припомню еще стран где машины на дровах ездят.
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9k
Alex 44 минуты назад
Ну перед выбором умереть с голоду или открыть границы для импорта вывод я думаю очевиден.
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1k
зак 46 минут назад
Ублюдок Жирный.
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4k
Alex 48 минут назад
Ни о чём.
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233
Роман Свиридов Час назад
А толстомордый сам взголоднуть не хочет? Примерно как вор и жулик будет призывать всех быть доверчивыми и честными....
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8k
Delirium Tremens Час назад
Судя по лицу кормчего, корейцам голод не грозит. По крайней мере, Ким Чен Ыну. И его детям, разумеется.
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17
Pabl Delirium Tremens 16 минут назад
Злые вы, это он от голода самый первый и опух
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−144
Сергей Час назад
Хороший пример, к чему приводит коммунизм и диктатура. От голода дохнут. А потом всем миром спасать будут.
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18k
Luc72 Сергей 41 минуту назад
А в Африке сто? Коммунизм? Забыли про программу "помощь Африке южнее какой то там параллели" еще с 70-х, программы гуманитарной помощи прочим странам Африки и некоторым Евразии?
Благодаря им там выросло уже поколение, которое приучено жить ТОЛЬКО на гуманитарку. Они даже упавший банан не подберут, если только прям в рот не свалится. Только жрут гуманитарку и... плодятся яки кролики, жрут плодятся, с утра встанут, прикроют свои тельца гуманитарными же джинсами и футболками и ложатся философствовать. Потом опять...
Когда некоторым надоедает такое однообразие, садятся на лодки и плоты и плывут покорять Европу.
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10k
ss Сергей 38 минут назад
А про диктатуру - это ты в Арабских Эмиратах расскажи...
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2k
Tano Час назад
Ну хз, по мне так Ыну похудеть слегка не помешает.
А если серьезно, то в стране с населением 25 млн человек армия 1.2 млн! На 4м месте в мире, больше чем В РФ кстати. А если ещё добавить тех кто работает на ВПК? Прочих силовиков? Все эти люди не занимаются производством товаров народного потребления. А их нужно кормить, одевать, место для жизни предоставлять. Понятно, что остальные граждане с этим не справляются.
Хорошо РФ - у нас нефть и газ есть, на деньги от них можно все это содержать, покупая импортное, когда своего не хватает.
А у Ына только фермеры. А из экспорта - только угрозы "бахнуть".
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10k
ss Tano 37 минут назад
А у него не только "только фермеры". У него ещё и пендосские санкции. Так что не особенно и купишь.
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15k
Maks Es Tano Полчаса назад
Армия КНДР - крупнейший производитель аграрной продукции и строительства в стране.
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7k
Кенвуд Час назад
Америка ввела санкции. А Россия и Китай тоже ввели? Ын со всеми странами не дружит?
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364
Bhaal Кенвуд 7 минут назад
Ввели. Санкции весь мир ввёл.
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9k
Алексей Час назад
Эта халера своим туловищем может накормить всю Корею
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13k
KOSTELLO 2 часа назад
Сам он тоже на диету сядет?
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26k
MatveiVainrub 2 часа назад
А до сих пор у них прям рай изобилия был ?! А тут на тебе - голод .
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