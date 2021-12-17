19 камней и минералов, которые поражают своей необычностью

1063
20
Эти удивительные формы и великолепные цвета создала мать-природа. Так красиво, что дух захватывает!
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Факты и истории, которые нас удивили
- Детские оконные клетки и 13 других интересных изобретений из прошлого
- Фотографии удивительных находок и странных созданий природы
- Дикие факты, которые не хочется знать и невозможно забыть
- Несколько весьма впечатляющих сбоев в матрице
Метки: вот это да! камни камни и минералы красивые камни минералы натуральные камни удивительное рядом
76
Понравилось76
Новости партнёров
Позже только, в технаре, сопоставил и понял, что то была цинковая обманка.