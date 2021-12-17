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19 камней и минералов, которые поражают своей необычностью

19 камней и минералов, которые поражают своей необычностью (20 фото)

Автор:
17 декабря 2021 11:59
Сообщество : Картинка дня
Метки: вот это да!   камни   камни и минералы   красивые камни   минералы   натуральные камни   удивительное рядом   
1063
20
Эти удивительные формы и великолепные цвета создала мать-природа. Так красиво, что дух захватывает!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   камни   камни и минералы   красивые камни   минералы   натуральные камни   удивительное рядом   
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209
Faithless 2 часа назад
Красивое
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14k
эмосурикат прямоползающий 48 минут назад
завести себе что ли что-то такое
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1k
Хансон Абадир Час назад
красивые камушки
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13k
Kost Час назад
В 80-х, разгружая уголь на кирпичном заводе понаходил куски кристаллов. Подумал золото или платина (блестит и не окисленное). Посчитал плотность, нифига. Вдобавок еще когда очищал от угля - раз искры посыпались - вообще облом.
Позже только, в технаре, сопоставил и понял, что то была цинковая обманка.
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376
АлоКин 2 часа назад
Контра-люз просто космос!
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