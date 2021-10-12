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Несколько весьма впечатляющих сбоев в матрице

Несколько весьма впечатляющих сбоев в матрице (16 фото)

Автор:
12 октября 2021 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вот это да!   и такое бывает   матрица   матрица здесь   сбой в матрице   синяя таблетка   удивительное рядом   фотосвидетельства   
904
16
Матрица иногда дает сбои, и сейчас вы в этом убедитесь! Потому что иначе объяснить происходящее на этих снимках просто невозможно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   и такое бывает   матрица   матрица здесь   сбой в матрице   синяя таблетка   удивительное рядом   фотосвидетельства   
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211k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
Эти картинки были на прошлой неделе...
Или это тоже сбой в матрице?
Их будут повторять пока не затошнит?
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4k
Vasiliy 2 часа назад
Кто-то поставил Sims на сервак...
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