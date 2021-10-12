Несколько весьма впечатляющих сбоев в матрице

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Матрица иногда дает сбои, и сейчас вы в этом убедитесь! Потому что иначе объяснить происходящее на этих снимках просто невозможно.
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"Кажется, программу загрузили не туда, и со мной стала флиртовать кофе-машина"
"Выбирай напиток, сладкий".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Или это тоже сбой в матрице?
Их будут повторять пока не затошнит?