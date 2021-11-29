Всякие необычные штуки, которые вас удивят

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Человеческая фантазия безгранична, и самые обычные вещи настоящие мастера умеют делать так, что, глядя на них, невозможно удержаться от удивления и восхищения.
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"Я пять часов расписывала нашу подъездную дорожку мелками и закончила как раз перед дождем"
"10-летнюю годовщину семейной жизни называют розовой или оловянной свадьбой. На нашу десятую годовщину жена подарила мне розу из станиоли - оловянной фольги"
"Клиентка была должна моему другу $140 - вот так она выплатила эту сумму. Здесь 7 купюр по $20"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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