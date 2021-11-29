FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4200 постов • 986 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Всякие необычные штуки, которые вас удивят

Всякие необычные штуки, которые вас удивят (16 фото)

Автор:
29 ноября 2021 11:24
Сообщество : Факты
Метки: Творения   вот это да!   красота   необычное   неожиданное   творчество   удивительное рядом   факты   
3137
16
Человеческая фантазия безгранична, и самые обычные вещи настоящие мастера умеют делать так, что, глядя на них, невозможно удержаться от удивления и восхищения.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Творения   вот это да!   красота   необычное   неожиданное   творчество   удивительное рядом   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Лесли 🥰 2 часа назад
Суши конечно красиво. А есть как?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
7k
Ivan 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Mamin Sibiriak 57 минут назад
Я тоже убираю ошмётки - и что?



~~~~~



Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
KonstantinLeirov Час назад
Роллы...не суши...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
23 Android смартфона соревновались в скорости подзарядки аккумулятора (2 фото + видео) 23 Android смартфона соревновались в скорости подзарядки аккумулятора (2 фото + видео) Факты и истории, которые нас удивили Факты и истории, которые нас удивили 20 безумных фактов, о которых лучше не знать 20 безумных фактов, о которых лучше не знать Неожиданные факты, которые вас удивят Неожиданные факты, которые вас удивят 30 фактов, которые вас удивят 30 фактов, которые вас удивят Дикие факты, которые не хочется знать и невозможно забыть Дикие факты, которые не хочется знать и невозможно забыть
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

21582



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мужчина неопределённой национальности жестоко избил трёх девушек в астраханском кафе
0
387
Мужчина неопределённой национальности жестоко избил трёх девушек в астраханском кафе
"АдЫн" в поле не воин: после неудачного нападения чучмечец* ругаясь затрусил в каменные пампасы
2
152
"АдЫн" в поле не воин: после неудачного нападения чучмечец* ругаясь затрусил в...
Набирающие популярность в сообществах
Необычные и интересные спортивные автомобили разных времен, о которых мало кто слышал
0
1
Необычные и интересные спортивные автомобили разных времен, о которых мало кто слышал
История первого серийного маньяка из США и его «отеля для пыток» с десятками жертв
0
23
История первого серийного маньяка из США и его «отеля для пыток» с десятками жертв
Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото)
Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошая новость
0
2

Лучшие демотиваторы
Клубные тёлки
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Жизнь#история#картинки#Ynews#еда#как приготовить#космос#город
#Юмор#люди#факты#фотографии#кино#страна#забавно#коронавирус#Россия#истории
#животные#подборка#СССР#прикол#кулинария#вкусно#прикольные#познавательно#Рецепт#милота

На что жалуетесь?

Вернуться