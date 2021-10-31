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Фотографии удивительных находок и странных созданий природы

Фотографии удивительных находок и странных созданий природы (30 фото)

Автор:
31 октября 2021 13:48
Сообщество : Картинка дня
Метки: вот это да!   картинки   находки   неожиданно   редкости   удивительно   удивительное рядом   фото   
3966
30
Самые удивительные штуки, созданные природой и людьми.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   картинки   находки   неожиданно   редкости   удивительно   удивительное рядом   фото   
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32k
Mamin Sibiriak 52 минуты назад
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TipiTip Час назад
Подскажите пожалуйста, как свешивать слюни стандартно?
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139
Anton Poldnev TipiTip 12 минут назад
Примерно так
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1k
Denis Час назад
И не поверю.Даже если бы миниатюра то точно не из лего и точно бы так не перевозилась.
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309
MerryGoRound Denis Час назад
Просто угол сьемки другой. На лего, кстати, вообще не похож.
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Жопа Denis 54 минуты назад
Она и не перевозится ))
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