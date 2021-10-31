Фотографии удивительных находок и странных созданий природы

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Самые удивительные штуки, созданные природой и людьми.
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"Улитка залезла в глазницу скелета из нашей инсталляции к Хэллоуину и здорово нас напугала"
"Думаете, у нашей собаки на шее цепочка? Нет, она просто так нестандартно свесила слюни в ожидании лакомства"
"Упустил монетку в стиралку, где она крутилась неизвестно сколько времени прежде, чем я ее заметил. Теперь у меня есть монетка с призраками"
"Сделал снимок с правого сиденья в тот момент, когда машина неожиданно подпрыгнула на кочке"
"Это кружка для молока. Оно выдается в пакетах, поэтому к кружке прилагается инструмент для вскрытия пакета
В этой банке с огурцами есть специальная сетка с ручкой, с помощью которой можно легко вытащить огурцы, не залезая руками в рассол"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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