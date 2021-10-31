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Факты и истории, которые нас удивили

Факты и истории, которые нас удивили (30 фото)

Автор:
31 октября 2021 10:11
Сообщество : Истории
Метки: вот это да!   загадки   интересно   истории   невероятно   познавательно   удивительное рядом   факты   
643
30
В жизни порой случается такое, что удивляет даже людей бывалых. Эти истории - как раз из такой категории. Сложно в это поверить, но все в них - правда.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   загадки   интересно   истории   невероятно   познавательно   удивительное рядом   факты   
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Dobry vojak Svejk 22 минуты назад
То, что гарпун сделан 100 лет назад не значит, что именно тогда им и загарпунили бедолагу. Это могло произойти и за пять и за десять лет до того, как его обнаружили с этой железякой на палке в теле.
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