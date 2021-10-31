Факты и истории, которые нас удивили

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В жизни порой случается такое, что удивляет даже людей бывалых. Эти истории - как раз из такой категории. Сложно в это поверить, но все в них - правда.
Во Флориде этих медсестер наняли на одну смену, в те же часы, на один этаж. Общаясь, вскоре они поняли, что они сестры, которых разлучили при рождении в Корее 40 лет назад.
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Двенадцатилетняя девочка из Эфиопии возвращалась домой, и ее схватили четверо похитителей, которые думали получить за нее выкуп у родных. Через неделю группа мужчин столкнулась с этими тремя львами. Львы прогнали мужчин и оставили девочку под своей защитой. Они оставались с девочкой, не причинив ей вреда, пока ее не нашла полиция.
Когда пчела находит источник алкоголя, будь то плохой фрукт или чье-то питье, она может напиться. Но если она вернется в улей пьяной, пчелы не пустят ее, пока она не протрезвеет.
В 2007 году в океане был найден кит с гарпуном на шее. Наблюдатели рассмотрели гарпун и поняли, что он был сделан в 1800-х годах. Кит плавал с ним больше столетия.
Если и есть на планете невероятное животное, то это лобстер. Его мозг расположен в горле, нервная система - в брюшной полости, зубы - в желудке, почки - в голове, он слышит ногами и пробует ногами. И, как и люди, они либо левши, либо правши.
В 2011 году цунами обрушилось на этот район. Вода дошла ровно до этого камня на 100-метровой скале. Местные жители утверждают, что камень стоит там уже более века. Надпись на нем гласит: «Не строите свой дом ниже этого камня».
Эти сиамские сестры-близнецы имеют общий мозг, они могут слышать мысли друг друга и видеть мир глазами друг друга.
Это реликвия, созданная в XVI веке. Предмет был вырезан из цельного куска самшита и был настолько мал, что пришлось использовать микроскопы, чтобы изучить внутренние слои. Когда ученые провели микросканирование, они обнаружили иголки, которые были меньше семян травы.
Если вы не застелите постель, постельные клещи попадут на свежий воздух, который обезвоживает их. Но если вы заправляете постель, вы обеспечите постельным клещам влажную атмосферу, в которой они активнее всего размножаются».
Существует туристическая компания, которая забронирует ваш рейс и отель, но прежде вам придется пройти опрос. Вы ответите на вопросы о том, куда вы хотите поехать, каков ваш бюджет и чем вы любите заниматься. До самого отправления вам не скажут, куда вы собираетесь. Эта компания дает вам шанс отправиться в загадочное путешествие в соответствии с вашими ответами на вопросы и бюджетом.
Когда Эштону Катчеру было 13 лет, он попытался покончить с собой, спрыгнув с балкона больницы. Он сделал это потому, что хотел спасти своего брата, пожертвовав ему свое сердце.
Изначально обычай сажать рыб в аквариумы был связан с недоразумением. В Китае золотые рыбки должны были находиться в прудах, но когда приходили гости, хозяева на время сажали рыбу в аквариум, чтобы похвастаться ее красотой. Европейцы, насмотревшись на красивых рыб, скопировали обычай - но заставив рыб жить в аквариуме постоянно. Кстати, в Риме запретили круглые аквариумы: содержать в них рыб считается жестокостью по отношению к животным.
Два брата из Британии сконструировали настоящий автомобиль Little Tikes. Ездить на нем разрешено законом, к тому же машина разгоняется до 100 км/ч.
Это - работа скульптора по имени Майкл Ричардс. Все его искусство было связано с самолетами, и даже собственную фигуру (на фото) он окружил самолетами. Ричардс погиб 11 сентября на 92-м этаже ВТЦ.
Джастин Бибер спас этого человека от медведя. Этот человек занимался своими делами, когда медведь напал на него. Мужчину спасла мелодия звонка, которую внучка поставила на его телефон. Рингтоном была песня «Детка» Джастина Бибера, и это напугало зверя.
В фильмах серии «Парк Юрского периода» до добавления компьютерной графики велоцирапторы выглядели так.
Уток нельзя кормить хлебом. Хлеб наполняет их желудок, но они не получают из него необходимых питательных веществ. В итоге обилие хлеба в рационе уток вызывает нехватку питательных веществ".
Этот маленький русский мальчик по имени Иван воспитывался в стае собак с четырех до шести лет. В итоге собаки трижды отбивались от полиции, не давая забрать ребенка, пока полицейские не забрали мальчика хитростью.
После съемок фильма «Я - легенда», Уилл Смит хотел купить немецкую овчарку Эбби - своего товарища по съемкам. Он умолял владельца о продаже, но тот был неумолим, заявив: «Мои собаки - мои дети».
Мед никогда не портится, потому что в меде недостаточно воды для существования микроорганизмов.
Этот мужчина на фото по суше приехал из Индии в Швецию, чтобы встретиться со своей женой. Поездка длилась четыре месяца, он проехал через восемь разных стран.
Когда львы получают травмы, их грива может начать выпадать - вроде облысения у мужчин. Поэтому, когда лев видит самца с длинной гривой, они избегают сражаться с ним, потому что думают, что он сильнее в бою.
Подсолнухи могут чистить атмосферу и почву от радиации. Они хорошо поглощают загрязнения, особенно радиоактивными тяжелыми металлами, и хранят все отходы в своих стеблях.
Египтяне тысячелетия назад изобрели тесты на беременность. Тогда женщины, которые думали, что они беременны, мочились на семена ячменя и пшеницы. Если растение после этого прорастало, это означало беременность, причем если прорастала пшеница, то родиться должна была девочка, а если ячмень - мальчик. В наше время точность теста проверили, и она составила не меньше 70%. ,
Это полупрозрачный общественный туалет. Снаружи он зеркальный, зато изнутри можно легко наблюдать, что происходит на улице.
В средние века и далее вплоть до ХХ века японцы красили зубы в черный цвет. Они также использовали это для лечения кариеса. На самом деле это была просто модная тенденция. Но японцы думали, что это очень красиво.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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