Факты и истории, которые нас удивили

Существует туристическая компания, которая забронирует ваш рейс и отель, но прежде вам придется пройти опрос. Вы ответите на вопросы о том, куда вы хотите поехать, каков ваш бюджет и чем вы любите заниматься. До самого отправления вам не скажут, куда вы собираетесь. Эта компания дает вам шанс отправиться в загадочное путешествие в соответствии с вашими ответами на вопросы и бюджетом.