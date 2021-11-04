FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4144 поста • 973 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты 
30 фактов, которые вас удивят

30 фактов, которые вас удивят (31 фото)

Автор:
04 ноября 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: вот это да!   интересно   неожиданно   познавательно   сюрпризы   удивительно но факт   удивительное рядом   факты   
807
31
Наш мир - удивительное место, в котором на каждом шагу можно встретить что-нибудь удивительное! Иногда даже, казалось бы, вдоль и поперек знакомые вещи раскрываются перед нами с неожиданной стороны.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: вот это да!   интересно   неожиданно   познавательно   сюрпризы   удивительно но факт   удивительное рядом   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Barachek_Obachek Полчаса назад
Половина - фантазии автора
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир 13 минут назад
а в чужих руках-член всегда толще...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Izrin Maria 17 минут назад
Для опознания младенцев иногда используют отпечатки их подошв, следанные в родильной комнате.
(Подошв - потому, что ручки у новорожденного сжаты в кулачки, и сделать качественные отпечатки невозможно.)
И папиллярные линии там в наличии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
newegg Полчаса назад
Есть немало и других млекопитающих, которые тоже не умеют прыгать. Например, ленивцы, гиппопотамы и носороги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
106k
Барон Мюнхгаузен. 41 минуту назад
Ничем не удивили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
куджо 42 минуты назад
Эт, точно утром настроить зеркала в авто, а вечером обращаешь внимание что они вроде как задраны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
voipstersk8 43 минуты назад
мед может испортиться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что раньше было вандализмом, теперь стало целым искусством Что раньше было вандализмом, теперь стало целым искусством Неожиданные факты, которые поразят вас до глубины души Неожиданные факты, которые поразят вас до глубины души Удивительные исторические факты, о которых вы не слышали Удивительные исторические факты, о которых вы не слышали Дикие факты, которые не хочется знать и невозможно забыть Дикие факты, которые не хочется знать и невозможно забыть Неожиданные факты, которые вас удивят Неожиданные факты, которые вас удивят Факты о Южной Корее, которые вас поразят Факты о Южной Корее, которые вас поразят
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11686



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
3
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
"Всё прошло прекрасно, подаю на развод!": услуги, выносящие мозг
0
95
"Всё прошло прекрасно, подаю на развод!": услуги, выносящие мозг
Набирающие популярность в сообществах
Что такое привычки и как они появляются?
0
3
Что такое привычки и как они появляются?
Корзиночки из поленты с рыбой и авокадо
3
17
Корзиночки из поленты с рыбой и авокадо
44-летняя дама поделилась, сколько денег тратит на 29-летнего любовника (4 фото)
44-летняя дама поделилась, сколько денег тратит на 29-летнего любовника (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#актеры#прикол#автомобили#животные#люди#аварии#позитив#смешные
#Юмор#кино#Ynews#история#приколы#СССР#интересное#дтп#фотографии#авто аварии
#интересно#подборка#картинки#Россия#фильм#сша#роль#новости#сарказм#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться