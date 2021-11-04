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Наш мир - удивительное место, в котором на каждом шагу можно встретить что-нибудь удивительное! Иногда даже, казалось бы, вдоль и поперек знакомые вещи раскрываются перед нами с неожиданной стороны.
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Вы можете есть чеснок ногами. Если потереть его подошвой, через 30 минут вы почувствуете чесночный вкус во рту
Мед никогда не портится - в нем для этого недостаточно влаги. Так что даже мед, которому 5000 лет, можно есть без опаски
Самым юным родителям на планете было 8 и 9 лет, они жили в китайской провинции Фуцзянь в 1910 году
Ваш нос способен запомнить и распознать около 50 тысяч запахов. При этом женщины распознают запахи лучше мужчин
Адреналин придает человеку огромные силы: в критической ситуации он становится способен поднять автомобиль
Человек остается в сознании в течение 15 секунд после того, как его голова отделяется от тела
Источник: — переведено специально для fishki.net
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(Подошв - потому, что ручки у новорожденного сжаты в кулачки, и сделать качественные отпечатки невозможно.)
И папиллярные линии там в наличии.