19 человек, которые не стыдятся странностей своего тела

Эти люди не стыдятся того, что родились несколько непохожими на других. Их странности не мешают им жить - но наглядно напоминают нам о том, сколь сложно строение человеческого тела, и как важна для него каждая мелкая деталь, предусмотренная матерью-природой.

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Так выглядит ротовая полость с дополнительными избыточными костями 0 Источник:

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"На правом глазу у меня ресницы блондинки, на левом - брюнетки" 0 Источник:

"Так выглядит расщепленный нёбный язычок" 0 Источник:

"Так выглядит зуб, растущий сверху из нёба" 0 Источник:

"У меня на левой руке всего четыре пальца, и указательный растет на месте большого" 0 Источник:

А вот более "стандартный" вариант четырехпалости 0 Источник:

"И у меня, и у отца средний и безымянный пальцы растут под небольшим углом друг к другу" 0 Источник:

"Мой сын унаследовал от меня сросшиеся пальцы на ногах" 0 Источник:

"Второй зуб сверху у меня уже давно постоянный - но почему-то размером с молочный" 0 Источник:

"У меня давно выросли постоянные зубы, но, как выяснил сегодня стоматолог, у меня есть один запасной" 0 Источник:

"Вообще-то я шатен, и только часть бороды рыжая" 0 Источник:

"У меня всю жизнь смещен зрачок. Да, вижу при этом нормально" 0 Источник:

"У меня глаза наполовину серые, наполовину карие" 0 Источник:

Идеальный вор: человек, рожденный без отпечатков пальцев 0 Источник:

"Когда я мерзну, мои безымянные пальцы - на обоих руках! - становятся мертвенно-воскового цвета" 0 Источник:

"У меня недоразвился сустав на большом пальце. Я не могу его согнуть" 0 Источник:

"У меня на пальцах нет средних суставов" 0 Источник:

У этой девушки пальцы на разных руках имеют разную длину 0 Источник: