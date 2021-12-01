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19 человек, которые не стыдятся странностей своего тела

19 человек, которые не стыдятся странностей своего тела (20 фото)

Автор:
01 декабря 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: анатомия   вот это да!   неожиданно   странности   удивительное рядом   факты   факты в фотографиях   человек   
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Эти люди не стыдятся того, что родились несколько непохожими на других. Их странности не мешают им жить - но наглядно напоминают нам о том, сколь сложно строение человеческого тела, и как важна для него каждая мелкая деталь, предусмотренная матерью-природой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: анатомия   вот это да!   неожиданно   странности   удивительное рядом   факты   факты в фотографиях   человек   
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Bartello 47 минут назад
Шутка про волосы на ладонях.
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