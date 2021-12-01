19 человек, которые не стыдятся странностей своего тела

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Эти люди не стыдятся того, что родились несколько непохожими на других. Их странности не мешают им жить - но наглядно напоминают нам о том, сколь сложно строение человеческого тела, и как важна для него каждая мелкая деталь, предусмотренная матерью-природой.
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"У меня давно выросли постоянные зубы, но, как выяснил сегодня стоматолог, у меня есть один запасной"
"Когда я мерзну, мои безымянные пальцы - на обоих руках! - становятся мертвенно-воскового цвета"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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