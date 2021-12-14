"Из-за тебя я безработный": в Москве житель Кемерово ножом ранил доставщика еды

Подозреваемый уже даёт показания в отделе полиции.
Нападение на 20-летнего курьера "Яндекс.Еды" произошло на Самаркандском бульваре. По словам очевидцев, на автобусной остановке "Рязанский проспект" крайне нетрезвый мужчина оскорблял доставщика еды и обвинял его в том, что из-за "таких как он" остался без работы. В какой-то момент агрессивно настроенный россиянин достал нож и ударил им доставщика в шею.
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Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. 20-летний гражданин Таджикистана потерял много крови и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. 40-летний житель Кемерово не стал скрываться и дождался наряда полиции. Стражи порядка подтвердили, что нападавший был сильно пьян. Сейчас он даёт показания в отделе "Выхино-Жулебино". В ближайшее время, если, конечно, пострадавший выживет, против кемеровчанина возбудят уголовное дело по статье "покушение на убийство".
"Мы шокированы этой ситуацией и на связи с правоохранительными органами — пытаемся найти курьера, чтобы помочь ему. Курьеры — партнёры сервиса застрахованы на сумму до 2 млн рублей. Они также могут получить бесплатную юридическую помощь", - сообщили в сервисе "Яндекс.Еда".
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Человек из Кемерова"
БГ
Больше всего поражает фраза, "пытаемся найти курьера", он что, под диван завалился? Чего его искать, в больнице он, или просто два миллиона не охота отдавать.
Сам 12 лет в Москве (после распределения). Хвостов кроме алиментов нет.
Бесконтрольная агрессия одних закончилась тупым ответом вторых... Ну СНГ, в самом худшем варианте, (сбылись надежды гитлера) ...
Наши правоохранители пролюбили эту волну в момент зачатия, теперь я не знаю как объяснить что все мы люди ....
И непонятно почему называют местность откуда приехал преступник. Разве это не бросает тень на всех кемеровчан?
Че-та кемеровские в Москве последнее время зажигают.
Включаем логику - таджики в Москву едут "потому что дома кушать нечего", значит кемеровчане едут...
Вопрос - вне Москвы жизнь, как в Таджикистане?
А почему? Что случилось, раз началось "новое переселение народов"?
Не "близкий свет"...
Ударил ножом - покушение на убийство.
Втроем одного забивают ногами - хулиганство.
это типичная сдельная работа с рейтингами, чем лучше работаешь, тем больше заказов получаешь, соответственно зарплата, вот и все...
ТЫ лично можешь "нашим землякам" давать ОГРОМНЫЕ чаевые например, или писать в заявке "от чурок не принимаю"
- Нет, не было.
- Будут.