"Из-за тебя я безработный": в Москве житель Кемерово ножом ранил доставщика еды

Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. 20-летний гражданин Таджикистана потерял много крови и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. 40-летний житель Кемерово не стал скрываться и дождался наряда полиции. Стражи порядка подтвердили, что нападавший был сильно пьян. Сейчас он даёт показания в отделе "Выхино-Жулебино". В ближайшее время, если, конечно, пострадавший выживет, против кемеровчанина возбудят уголовное дело по статье "покушение на убийство".

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