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"Из-за тебя я безработный": в Москве житель Кемерово ножом ранил доставщика еды

"Из-за тебя я безработный": в Москве житель Кемерово ножом ранил доставщика еды (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 16:40
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   курьер   нападение   нож   остановка   полиция   
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Подозреваемый уже даёт показания в отделе полиции.

Нападение на 20-летнего курьера "Яндекс.Еды" произошло на Самаркандском бульваре. По словам очевидцев, на автобусной остановке "Рязанский проспект" крайне нетрезвый мужчина оскорблял доставщика еды и обвинял его в том, что из-за "таких как он" остался без работы. В какой-то момент агрессивно настроенный россиянин достал нож и ударил им доставщика в шею.

Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. 20-летний гражданин Таджикистана потерял много крови и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. 40-летний житель Кемерово не стал скрываться и дождался наряда полиции. Стражи порядка подтвердили, что нападавший был сильно пьян. Сейчас он даёт показания в отделе "Выхино-Жулебино". В ближайшее время, если, конечно, пострадавший выживет, против кемеровчанина возбудят уголовное дело по статье "покушение на убийство".


"Мы шокированы этой ситуацией и на связи с правоохранительными органами — пытаемся найти курьера, чтобы помочь ему. Курьеры — партнёры сервиса застрахованы на сумму до 2 млн рублей. Они также могут получить бесплатную юридическую помощь", - сообщили в сервисе "Яндекс.Еда".

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Метки: Москва   видео   курьер   нападение   нож   остановка   полиция   
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3k
leto2016 2 часа назад
А че не хулиганство?
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12k
Великий Кормчий Полминуты назад
Самоприехавшие самоустранились....
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38k
Alex 10 минут назад
Вот урод ведь.
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2k
Сергей Сергеев 13 минут назад
"Он молча придет и поправит все
Человек из Кемерова"
БГ
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3k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
"Мы шокированы этой ситуацией и на связи с правоохранительными органами-пытаемся найти курьера, чтобы помочь ему. Курьеры-партнёры сервиса застрахованы на сумму до 2 млн рублей. Они также могут получить бесплатную юридическую помощь", - сообщили в сервисе "Яндекс.Еда".

Больше всего поражает фраза, "пытаемся найти курьера", он что, под диван завалился? Чего его искать, в больнице он, или просто два миллиона не охота отдавать.
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6k
Maximvs Полчаса назад
Кемеровский стыд... В том плане, что накосячил земляк (и ровесник), а стыдно мне.
Сам 12 лет в Москве (после распределения). Хвостов кроме алиментов нет.
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2k
Moon24 Полчаса назад
Пьяная скотина . Таких казнить нужно
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2k
Павел Новиченко 37 минут назад
Как говорится "началось",
Бесконтрольная агрессия одних закончилась тупым ответом вторых... Ну СНГ, в самом худшем варианте, (сбылись надежды гитлера) ...
Наши правоохранители пролюбили эту волну в момент зачатия, теперь я не знаю как объяснить что все мы люди ....
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−10
На хер ЗАПАД! 50 минут назад
Ой!Им можно,а нашим нельзя?!Пускай на своей шкуре почувствуют,свой менталитет
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8k
*Сергей* Час назад
Запись извинений уже опубликовали?
И непонятно почему называют местность откуда приехал преступник. Разве это не бросает тень на всех кемеровчан?
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Московский сюр,понаехалово из Кемерово пыряет ножом понаехалово из хрен знает откуда...
Че-та кемеровские в Москве последнее время зажигают.
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50k
doker 2 часа назад
Всё чаще жители Кемерово в криминальной хронике.

Включаем логику - таджики в Москву едут "потому что дома кушать нечего", значит кемеровчане едут...

Вопрос - вне Москвы жизнь, как в Таджикистане?

А почему? Что случилось, раз началось "новое переселение народов"?
Не "близкий свет"...
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15k
Toxictofa 2 часа назад
ППЦ!
Ударил ножом - покушение на убийство.
Втроем одного забивают ногами - хулиганство.
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8k
Rus77 2 часа назад
Да ладно какое покушение, мелкое хулиганство, он просто познакомиться хотел.
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8k
antonium 2 часа назад
Зреет что-то нехорошее. Ненависть в обществе к пришлым становится все сильнее. Люди сами хотят работать на своей земле, чтобы их дети жили, учились и потом тоже работали, получали достойные зп. Надоели чужаки людям, которые отбирают их хлеб.
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1k
Vadims 2 часа назад
Nu 4o radi ? Prodolzhajte vo vseh bedah vinitj migrantov... djatli komnatnie.
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88
<name> Vadims Час назад
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88
<name> Андрей Час назад
есть, но мирные индусы. Такой жести у нас нет, и не было.
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364
Гиви 2 часа назад
Кемеровчане перехватывают пальму первенства у иностраннвх специалистов.
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