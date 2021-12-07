СМИ опубликовали видео нападения на московский МФЦ

Судя по кадрам, нескольким посетителям крупно повезло, что пистолет нападавшего заклинило.
СМИ опубликовали кадры сегодняшнего вооруженного нападения на МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. На обнародованных кадрах видно, как преступник спокойно входит в здание центра государственных услуг и проходит через турникет.
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Через несколько минут он откроет огонь по администратору МФЦ, который попросил его надеть маску, а затем по охраннику, попытавшемуся остановить нападавшего. После этого 45-летний отставной подполковник СВР Сергей Глазов открыл беспорядочную стрельбу по всем, кого видел.
"По работе спустилась в МВД, и тут начался шум, визг. Я вышла из кабинета, и он наставил на меня пистолет! Но у него, видимо, что-то заклинило и не сработало. Он по ноге побил, и выстрелило в пол. Я пошла на своё рабочее место и увидела, что лежит девочка на ресепшене и кричит: "Помогите, пожалуйста! Что с моими ногами?" Оружие было с глушителем, он был один", - рассказала одна из сотрудниц МФЦ.
На кадрах видно, как Глазов пытается перезарядить заклинивший пистолет
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Сергея Глазова задержал лейтенант полиции Георгий Домолаев, у которого не было табельного пистолета. Стража порядка представят к награде.
Сергею Глазову назначена психолого-психиатрическая экспертиза. По данным некоторых СМИ задержанный находится в невменяемом состоянии и твердит про мировой заговор в связи с пандемией коронавируса.
В результате стрельбы в МФЦ погибли двое человек, четверо получили серьёзные ранения. Трое из них, в том числе 10-летняя девочка, находятся в тяжелом состоянии.
Очевидцы о стрельбе в МФЦ и нападавшем:
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Или чё, они должны теперь всех полных тёзок стрелка переловить, что ли?