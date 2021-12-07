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СМИ опубликовали видео нападения на московский МФЦ

СМИ опубликовали видео нападения на московский МФЦ (5 фото + 3 видео)

Автор:
07 декабря 2021 18:53
Сообщество : Криминал
Метки: МФЦ   Москва   видео   нападение   пистолет   стрельба   убийство   
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Судя по кадрам, нескольким посетителям крупно повезло, что пистолет нападавшего заклинило.

СМИ опубликовали кадры сегодняшнего вооруженного нападения на МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. На обнародованных кадрах видно, как преступник спокойно входит в здание центра государственных услуг и проходит через турникет.

Через несколько минут он откроет огонь по администратору МФЦ, который попросил его надеть маску, а затем по охраннику, попытавшемуся остановить нападавшего. После этого 45-летний отставной подполковник СВР Сергей Глазов открыл беспорядочную стрельбу по всем, кого видел.


"По работе спустилась в МВД, и тут начался шум, визг. Я вышла из кабинета, и он наставил на меня пистолет! Но у него, видимо, что-то заклинило и не сработало. Он по ноге побил, и выстрелило в пол. Я пошла на своё рабочее место и увидела, что лежит девочка на ресепшене и кричит: "Помогите, пожалуйста! Что с моими ногами?" Оружие было с глушителем, он был один", - рассказала одна из сотрудниц МФЦ.

Сергея Глазова задержал лейтенант полиции Георгий Домолаев, у которого не было табельного пистолета. Стража порядка представят к награде.

Сергею Глазову назначена психолого-психиатрическая экспертиза. По данным некоторых СМИ задержанный находится в невменяемом состоянии и твердит про мировой заговор в связи с пандемией коронавируса.

В результате стрельбы в МФЦ погибли двое человек, четверо получили серьёзные ранения. Трое из них, в том числе 10-летняя девочка, находятся в тяжелом состоянии.


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Метки: МФЦ   Москва   видео   нападение   пистолет   стрельба   убийство   
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RUSOFOB600LVL 55 минут назад
Как жаль что пистолет подвел, мог бы больше накрошить
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6k
Артём Минуту назад
"Сергей Глазов, чьи фото распространили СМИ, опроверг свою причастность к стрельбе в МФЦ"(с) https://www.gazeta.ru/social/news/2021/12/07/n_16978237.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/news/2021/12/07/n_16978237.shtml
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201
jan 9 минут назад
лейтенант полиции Георгий Домолаев - красавчик
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13k
Евгений 15 минут назад
А где же доблестные силовики, которые только утром сегодня целых два терракта предотвратили?
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2k
Sergius SPb 19 минут назад
Очень информативное видео....
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68k
Macяня 53 минуты назад
чердак потёк? Что у них там в СВР делается?
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742
iNeGovori Час назад
Охренеть! Фото перепутали! А тёзке моральный компенсировать будут?! А может его уже грохнули при задержании. ПЦ.
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5k
Борис Карабанов Час назад
В принципе, не удивило. Ошалелось, оголтелось, напористость и отрицание реальности у ковид-диссидентов зашкаливает.
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