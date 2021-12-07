СМИ опубликовали видео нападения на московский МФЦ

Через несколько минут он откроет огонь по администратору МФЦ, который попросил его надеть маску, а затем по охраннику, попытавшемуся остановить нападавшего. После этого 45-летний отставной подполковник СВР Сергей Глазов открыл беспорядочную стрельбу по всем, кого видел.

"По работе спустилась в МВД, и тут начался шум, визг. Я вышла из кабинета, и он наставил на меня пистолет! Но у него, видимо, что-то заклинило и не сработало. Он по ноге побил, и выстрелило в пол. Я пошла на своё рабочее место и увидела, что лежит девочка на ресепшене и кричит: "Помогите, пожалуйста! Что с моими ногами?" Оружие было с глушителем, он был один", - рассказала одна из сотрудниц МФЦ.