12 романтичных фотографий, снятых во время войны

Время стирает все границы, и только любовь может противиться ему. Особенно это ощущается во время войны, когда нет шанса на игры и проявляются только настоящие чувства.
Мы покопались в фотоархивах и собрали 12 кадров с самыми трогательными и чистыми поцелуями, которые были сделаны во время войны.
Прощальный поцелуй, 1950
Он был сделан в Лос-Анджелесе, когда американских военных отправляли в Южную Корею.
На корабле, 1963
Так трогательно выглядит сцена прощания военных со своими подругами, невестами и женами перед отправкой в Египет.
Таймс-Сквер, 1945
Этот снимок давно стал культовым, и в США символизирует окончание Второй мировой войны. Моряк был так рад победе, что в пылу восторга поцеловал проходящую мимо медсестру, что попало в объектив фотографа.
На вокзале Коннектикута, 1945
На этой винтажной фотографии зрителям нравится не только влюбленная пара, но и ироничная вывеска, которую можно перевести как «Новая надежда».
На перроне, 1935
Еще пара секунд — и поезд тронется, увозя солдат в Египет. Самое время урвать пару мгновений и подарить поцелуй, может быть, последний.
Сержанты, 1945
Для некоторых война стала не только поводом для слез, но и для встреч. Эти два английских сержанта познакомились во время Второй мировой войны, но поженись только после дня победы.
Долгожданная встреча, 1945
Британский солдат целует супругу по возвращении со службы.
Перед отплытием, 1942
Этот нежный кадр был снят в английском графстве, прежде чем солдат отправят в Египет. Тогда англо-американцы вели военные действия с немцами на территории Северной Африки, и многие служивые уезжали в песчаные земли.
Неожиданное знакомство, 1945
И этого солдата новость о победе заставила целовать и обнимать всех вокруг, включая медсестру красного креста.
Поцелуй под омелой, 1955
У католиков принято целоваться на Рождество под веточкой омелы. Но где взять растение на борту военного лайнера? Конечно, принести с собой.
Ватерлоо, 1939
Солдат по имени Хекл целует свою девушку на прощание на железнодорожной станции Лондона.
Рождественский подарок, 1943
Для жен, чьи мужья могли приехать на пару деньков, чтобы отпраздновать Рождество, как этот французский солдат, их возвращение было лучшим подарком.
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