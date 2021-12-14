12 романтичных фотографий, снятых во время войны

Мы покопались в фотоархивах и собрали 12 кадров с самыми трогательными и чистыми поцелуями, которые были сделаны во время войны.

Прощальный поцелуй, 1950

Он был сделан в Лос-Анджелесе, когда американских военных отправляли в Южную Корею.