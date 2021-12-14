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12 романтичных фотографий, снятых во время войны

12 романтичных фотографий, снятых во время войны (13 фото)

Автор:
14 декабря 2021 10:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: Романтика   война   люди   поцелуй   фото   чувства   
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Время стирает все границы, и только любовь может противиться ему. Особенно это ощущается во время войны, когда нет шанса на игры и проявляются только настоящие чувства.

Мы покопались в фотоархивах и собрали 12 кадров с самыми трогательными и чистыми поцелуями, которые были сделаны во время войны.


Прощальный поцелуй, 1950

Он был сделан в Лос-Анджелесе, когда американских военных отправляли в Южную Корею.

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На корабле, 1963

Так трогательно выглядит сцена прощания военных со своими подругами, невестами и женами перед отправкой в Египет.

Таймс-Сквер, 1945

Этот снимок давно стал культовым, и в США символизирует окончание Второй мировой войны. Моряк был так рад победе, что в пылу восторга поцеловал проходящую мимо медсестру, что попало в объектив фотографа.

На вокзале Коннектикута, 1945

На этой винтажной фотографии зрителям нравится не только влюбленная пара, но и ироничная вывеска, которую можно перевести как «Новая надежда».

На перроне, 1935

Еще пара секунд — и поезд тронется, увозя солдат в Египет. Самое время урвать пару мгновений и подарить поцелуй, может быть, последний.

Сержанты, 1945

Для некоторых война стала не только поводом для слез, но и для встреч. Эти два английских сержанта познакомились во время Второй мировой войны, но поженись только после дня победы.

Долгожданная встреча, 1945

Британский солдат целует супругу по возвращении со службы.

Перед отплытием, 1942

Этот нежный кадр был снят в английском графстве, прежде чем солдат отправят в Египет. Тогда англо-американцы вели военные действия с немцами на территории Северной Африки, и многие служивые уезжали в песчаные земли.

Неожиданное знакомство, 1945

И этого солдата новость о победе заставила целовать и обнимать всех вокруг, включая медсестру красного креста.

Поцелуй под омелой, 1955

У католиков принято целоваться на Рождество под веточкой омелы. Но где взять растение на борту военного лайнера? Конечно, принести с собой.

Ватерлоо, 1939

Солдат по имени Хекл целует свою девушку на прощание на железнодорожной станции Лондона.

Рождественский подарок, 1943

Для жен, чьи мужья могли приехать на пару деньков, чтобы отпраздновать Рождество, как этот французский солдат, их возвращение было лучшим подарком.

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Метки: Романтика   война   люди   поцелуй   фото   чувства   
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14k
seller-k Час назад
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Хансон Абадир Час назад
спасибо за пост
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Fiverknot 2 часа назад
И ни одной советской фотографии...
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