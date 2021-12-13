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Как выглядят лопасти ветряка изнутри

Как выглядят лопасти ветряка изнутри (17 фото)

Автор:
13 декабря 2021 10:08
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: ветротурбина   ветряк   внутри   интересно   лопасти ветряка   люди   фото   
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Эта лопасть не висит в воздухе, а лежит на земле, и поэтому смотрится как какой-то забор. Но нам нужно залезть внутрь, чтобы узнать, что там. А также всем интересно, можно ли внутри этих лопастях играть в догонялки? Вот вам же интересно?

Ну наконец-то мы нашли подходящий заброшенный ветряк, у которого демонтирована крыльчатка. Крыльчатка - это его лопасти в сборе с крестовиной. Потому что когда в прошлый раз мы были на рабочем ветрогенераторе, нам не дали пробраться внутрь его лопастей. А нам очень надо было. Но правила техники безопасности не позволяют залезать туда кому попало.

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И вот наконец нам попался такой ветряк на демонтаже. Как можно видеть, его гондола без крыльчатки, потому что его лопасти с крестовиной лежат на земле. И как это бывает, прямо-таки в лучших традициях, вокруг никого нет. Оно и понятно, холодно же, зима на дворе, и было бы глупо ставить сюда пост с охраной.

Этим мы и воспользовались. Как вы можете видеть, лопасти вблизи просто огромные. А ещё они очень грязные и все какие-то шероховатые. Они сделаны из стеклопластика, когда стекломаты закладываются в форму и так послойно пропитываются эпоксидными смолами.

Эта лопасть не висит в воздухе, а лежит на земле, и поэтому смотрится как какой-то забор. Но нам нужно залезть внутрь, чтобы узнать, что там. А также всем интересно, можно ли внутри этих лопастях играть в догонялки? Вот вам же интересно?

Но залезть на такую высоту непросто. Пришлось составить эти металлические конструкции, чтобы использовать их в качестве лестницы.

И вот мы уже у входа в крестовину. На удивление, она оказалась не закрытой и не запечатанной. Любой может залезть внутрь. А теперь нам нужно упомянуть такое явление как опрометчивость...

Опрометчиво оставлять вот так сразу три асинхронных электродвигателя без присмотра, особенно учитывая, сколько в них меди:

Эти электромоторы нужны для выставления угла атаки лопастей по ветру так, чтобы у всей крыльчатки был максимальный КПД. Иными словами, в зависимости от силы ветра можно управлять скоростью вращения крыльчатки подбирая нужный угол атаки.

Электромоторов здесь три - по одному на каждую лопасть. У каждого мотора есть свой многоступенчатый редуктор. Он понижает скорость вращения и повышает крутящий момент в несколько тысяч раз.

Управляет этим процессом одна из многочисленных коробочек с электроникой внутри. Мы открыли крышку у одной, чтобы заглянуть внутрь.

Как можно видеть, у каждой лопасти есть кольцевая зубчатая рейка и опорные катки.

А вот так выглядит ведущая шестерня от одного из трёх электроприводов, которые вращают зубчатые рейки.

Ну и собственно, лезем внутрь лопасти. Для этого откручиваем заглушку ревизионного отверстия. Оно как раз-таки служит для того, чтобы специально обученный человек мог проникнуть внутрь и произвести инспекцию лопасти изнутри.

Залезли внутрь. И тут нас ждёт разочарование. Оказывается внутри лопасти невозможно не то что бегать, а даже нормально передвигаться. Потому что там внутри есть две продольные перегородки. Наверняка они нужны для дополнительной жёсткости. И как можно видеть, лопасть изнутри разделена ими на три секции.

Вот так выглядит условно нижняя:

А вот так выглядит условно верхняя:

Лезем ползком в среднюю часть лопасти, и если развернуться то можно увидеть отверстие ревизионного люка:

Дальше по всей протяжённости мы ползти не стали, потому что замёрзли, и на этом пожалуй всё.

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Метки: ветротурбина   ветряк   внутри   интересно   лопасти ветряка   люди   фото   
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V2.Smirnov Полчаса назад
В верхней части "условно верхней части" - блики света или это дырки просвечивают?
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Совранский 10 минут назад
Эх, такой бы на забор)))
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