Как выглядят лопасти ветряка изнутри

Эта лопасть не висит в воздухе, а лежит на земле, и поэтому смотрится как какой-то забор. Но нам нужно залезть внутрь, чтобы узнать, что там. А также всем интересно, можно ли внутри этих лопастях играть в догонялки? Вот вам же интересно?

Но залезть на такую высоту непросто. Пришлось составить эти металлические конструкции, чтобы использовать их в качестве лестницы.