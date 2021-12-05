FISHKINET
Сообщество Юмор 13376 постов • 2770 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Они пошли против правил и показали всем свою бунтарскую сторону

Они пошли против правил и показали всем свою бунтарскую сторону (15 фото)

Автор:
05 декабря 2021 09:14
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бунтарь   забавно   люди   подборка   против правил   фото   
1068
15

Для того чтобы как-то задокументировать свои проделки, эти анархисты на минималках готовы делать снимки на память прямо на месте своего безобидного преступления.

Некоторые люди никак не могут удержаться от того, чтобы совершить маленькую шалость. Стоит человеку заприметить запрещающий знак или табличку, его бунтарский дух буквально вырывается наружу и требует хулиганства. И многие не отказывают себе в этом удовольствии, особенно если эти проказы не несут никакого вреда.


Когда просят не трогать термостат, тут же возникает желание это сделать

×
×

Я каждый день пью кофе из кружки для чая

Мне сказали, что здесь положено веселиться

Почтальон — настоящий бунтарь

Надпись на коврике: «Пожалуйста, оставляйте посылки здесь».

Правый носок на левую ногу, левый на правую

Ещё и сандали поверх носков!

Девочка в церкви

Бунтари, которые игнорируют правило

Надпись на табличке: «Нельзя стоять на плечах».

Делаю что хочу

Надпись: «Не заступайте за линию».

Мелкое бунтарство моей девушки

Я сам решу, что мне делать

Я женился на бунтарке

Против системы


Вы запрещаете мне открывать посылку ножом, а я всё равно буду это делать

Анархия в чистом виде

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   бунтарь   забавно   люди   подборка   против правил   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
231
ЛикБез 2 часа назад
Не бунтари, а мелкие долбо....бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 2 часа назад
Бунтарь вырастает тогда, когда с 3 до 6 лет человек воспитывается в рабстве и духовной депривации. Тогда бунтарский характер и мышление дошкольника - становятся судьбою во взрослой жизни до старости, и даже клиника и тюрьма не исправят. Бунтарь и свобода две вещи несовместны. Свобода - это развитое сознание человека. Бунтарь - мышление с 3 до 6.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mimik 2 часа назад
И это бунтарство называется?! Че в трансформаторную будку не залезть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах "А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах 17 забавных работ от мастера фотошопа 17 забавных работ от мастера фотошопа Обычный день в России: 17 колоритных фотографий Обычный день в России: 17 колоритных фотографий Страх и трэш: 16 смешных фотографий людей, сделанных во время поездки на американских горках Страх и трэш: 16 смешных фотографий людей, сделанных во время поездки на американских горках Девушка высмеивает стереотипные фотографии Instagram Девушка высмеивает стереотипные фотографии Instagram 15 шуток про Питер 15 шуток про Питер
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

431224



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Факты, узнав которые, вы захотите поскорее их забыть
8
175
Факты, узнав которые, вы захотите поскорее их забыть
Осужденный на 20 лет убийца Лыткин покончил с собой
1
233
Осужденный на 20 лет убийца Лыткин покончил с собой
Набирающие популярность в сообществах
Посмотрите на Project Maybach — внедорожное электрическое купе с топором и кенгурятниками
0
30
Посмотрите на Project Maybach — внедорожное электрическое купе с топором и кенгурятниками
Спектакль окончен? Жерар Депардье избавляется от своего российского бизнеса
0
26
Спектакль окончен? Жерар Депардье избавляется от своего российского бизнеса
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
4
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#подборка#новости#Россия#в мире#прикольные#комментарии#сарказм
#Юмор#прикол#ватермарк#Разное#фотографии#СССР#кино#еда#мемы#смешные
#интересно#история#люди#картинки#Ynews#природа#наука#забавно#приколы#сша

На что жалуетесь?

Вернуться