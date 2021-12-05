Они пошли против правил и показали всем свою бунтарскую сторону

Некоторые люди никак не могут удержаться от того, чтобы совершить маленькую шалость. Стоит человеку заприметить запрещающий знак или табличку, его бунтарский дух буквально вырывается наружу и требует хулиганства. И многие не отказывают себе в этом удовольствии, особенно если эти проказы не несут никакого вреда.

Когда просят не трогать термостат, тут же возникает желание это сделать