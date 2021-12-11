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Люди рассказали о самых странных и смешных расставаниях

Люди рассказали о самых странных и смешных расставаниях (15 фото)

Автор:
11 декабря 2021 09:57
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   люди   отношения   подборка   расставание   фото   
744
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Расставания — неизбежная часть круговорота отношений, если вы, конечно, не лебедь, который на всю жизнь остаётся со своей второй половинкой.

Поэтому людям стоит смириться с тем, что однажды любовь закончится, и им придётся уйти от своей второй половинки на поиски нового счастья. Но расставание вовсе не означает, что человек навсегда исчезнет из ваших мыслей, ведь некоторые личности умудряются устроить из разрыва такую клоунаду, что в цирке обзавидуются. Пользователи Твиттера поделились такими историями, а мы не могли пройти мимо.


Причина для расставания

×
×

Прямо как в кино

Веская причина

Совпадение? Не думаем

В паре может быть только один гениальный музыкант

Кто-то начитался пацанских цитат

Ах вот ты какая!

Опасный парень

Их связала не музыка, а космос

Позавидовала?

Человек, который планирует всё наперёд

Творчески подошёл к расставанию

Некоторые партнёры устраивают настоящие спектакли для того, чтобы расстаться со своей второй половинкой. И их изобретательности и отдаче делу можно только позавидовать!


А мог бы и заразить!

Видно, не судьба

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Метки: Юмор   забавно   люди   отношения   подборка   расставание   фото   
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Гёз Уленшпигель 43 минуты назад
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просто Дмитрий 5 минут назад
Все, что не делается....к лучшему .....
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B@r@bux 19 минут назад
Миллион поводов, а причина одна - любви нет.
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