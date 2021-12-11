Люди рассказали о самых странных и смешных расставаниях

Поэтому людям стоит смириться с тем, что однажды любовь закончится, и им придётся уйти от своей второй половинки на поиски нового счастья. Но расставание вовсе не означает, что человек навсегда исчезнет из ваших мыслей, ведь некоторые личности умудряются устроить из разрыва такую клоунаду, что в цирке обзавидуются. Пользователи Твиттера поделились такими историями, а мы не могли пройти мимо.

Причина для расставания