15 шуток про Питер

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Есть духовные города, есть очень духовные и интеллигентные города, а есть Питер.
Санкт-Петербург является вторым по популярности городом в России. Северная столица сильно отличается от Москвы и обладает своей непередаваемой атмосферой, которая постоянно становится темой для шуток в интернете.
Лучшие приколы, посвященные погоде, криминалу и другим особенностям Питера, мы собрали в нашем материале.
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Жители Казани ответили – Казань
Жители Санкт-Петербурга ответили - Москва"
(с) Анекдот №1253313
1. На вокзале украли телефон
2. Познакомились с парнями, и нормально общались (просто лёгкий флирт) пока они не узнали что мы из Москвы, послали нас в нашу МАААскву матом, очень неприятно.
3. Вторая столица, но стоит свернуть с главной улицы во дворы, там разруха, грязь. В Казани, Уфе нет такого контраста
А по поводу погоды-это да! Идёшь по улице,вроде как солнце светит.Нагнулся шнурок на ботинке завязать.Поднимаешься-херакс!!! ,дождь пошел!Зашёл в магазин,выходишь-херакс!!!,солнце опять из-за тучи вылезло.Очень переменчивая погода.Помнится,май месяц был.Только чуточку пригрело.Еду по Большеохтинскому проспекту в маршрутке.Остановка.Стоят люди ещё в куртках.И тут же тело! Тоже в куртке,но уже в шортах! В шортах!!! Етить-колотить! Только пригрело,только снег сошел,а оно уже шорты одело! Во как!
Питерцы,привет вам большой! Любите солнце и радуйтесь каждому лучу и хорошей погоде! С этим у вас, ребята,дефицит.