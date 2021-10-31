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15 шуток про Питер

15 шуток про Питер (15 фото)

Автор:
31 октября 2021 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Северная-столица   Юмор   забавно   люди   питер   подборка   фото   
28145
15

Есть духовные города, есть очень духовные и интеллигентные города, а есть Питер.

Санкт-Петербург является вторым по популярности городом в России. Северная столица сильно отличается от Москвы и обладает своей непередаваемой атмосферой, которая постоянно становится темой для шуток в интернете.

Лучшие приколы, посвященные погоде, криминалу и другим особенностям Питера, мы собрали в нашем материале.

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Метки: Северная-столица   Юмор   забавно   люди   питер   подборка   фото   
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152  комментария
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4k
Алекс Крайчек 23 часа назад
"ВЦИОМ провёл национальный опрос, чтобы выяснить, какой город является вторым в России. Результаты были следующими:
Жители Новосибирска ответили - Новосибирск
Жители Екатеринбурга ответили - Екатеринбург
Жители Казани ответили – Казань
Жители Санкт-Петербурга ответили - Москва"
(с) Анекдот №1253313
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7k
Комменты Галлея. 7 минут назад
Без этих двух картинок, пост про мой Питер считаю не доделанным.
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3k
Serj81 Полчаса назад
Много знакомых перебрались в Питер, сам бываю часто, хороший город, Нерезиновая курит в стороне.
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286
Людмила 2 часа назад
С лучшим другом сидели в Москве за чашкой чего то бургундского и решили махнуть на один день в Питер, в 4 утра купили на экспресс билеты и гудели в Питере до ночи) Это было здорово! холодно, ветер, снег, но впечатлений масса! Это было 4 января, мы с ним еще успели на вокзале станцевать вальс вокруг шикарной елки. Питер это Питер!
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8k
Алексей 3 часа назад
В Питере - пить)))
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739
Лебовски 7 часов назад
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1k
b0r 8 часов назад
Могу добавить ещё шутку. Когда русские пришли на шведскую территорию, то начали всё по своему переименовывать. Тогда появился Kronstadt, Kronschlot, Sankt-Petersburg, Peterhof, Schlüsselburg... Какие-то странные были тогда русские. Всё по немецки называли.
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−5
Vladislav Naumov 9 часов назад
Основная проблема Санкт - Петербурга в том, что он со всех сторон окружён Россией.
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1k
Аарон Чупа 10 часов назад
Да у нас в Перми погода лучше. Как не поедешь, так с соплями домой. Я бы не смог там жить.
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3k
Дюндя 10 часов назад
Одна из достопримечательностей Питера это... непогода. Столько о ней слышал. Но в 2019 году впервые (надеюсь не последний раз) был в Санкт-Петербурге. 3 дня отличнейшей (июнь месяц) погоды, даже жарко было. Кстати, Санкт-Петербург или... Питер? Мне думается, что возьми (сильно не копался в памяти) любой другой город и сокращённое или обывательское название звучит вульгарнее, что ли, или уничижительней. А вот Санкт-Петербург даже Питером звучит!!!
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989
alex 11 часов назад
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7k
Mauritanien 12 часов назад
Просто послушайте Розембаума, пересмотрите Брат, напейтесь просто так.... Питер не устает удивлять, живу тут 10 лет, уехав из Москвы
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1k
Linusya 12 часов назад
ездили с подружкой в Питер на праздники, город посмотреть. Честно говоря впечатления не очень, и дело не в погоде.
1. На вокзале украли телефон
2. Познакомились с парнями, и нормально общались (просто лёгкий флирт) пока они не узнали что мы из Москвы, послали нас в нашу МАААскву матом, очень неприятно.
3. Вторая столица, но стоит свернуть с главной улицы во дворы, там разруха, грязь. В Казани, Уфе нет такого контраста
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6k
semsi 12 часов назад
Питер не понравился, Выборг гораздо лучше
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21k
Валерий 13 часов назад
у меня один знакомый уехал из Москвы в Питер, и возвращаться не собирается.
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57k
Андрей 13 часов назад
Впечатления от Питера личные - сплин, грусть и надежда. Впечатления от Питера в Сети - снобизм, высокомерие и мизантропия.
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286
Людмила Мэйсон Второй 2 часа назад
а в Якутске соболя сушатся на батареях в подъезде, алмазы ковыряем сапогом, а у каждого подъезда свой олень номерной. На счет оленей кстати правда, только они человекоподобные.
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2k
Serhio Konyakoff 13 часов назад
Прожил в Питере 5 месяцев в 2015 году.Странный город.Вроде как и мрачный,но по прошествии некоторого времени и уже давно вернувшись домой,в Мариуполь,вдруг понял,что тянет,блин,в этот город! Что- то всё-таки в этом городе есть!Есть! Кто бы и что бы не говорил.
А по поводу погоды-это да! Идёшь по улице,вроде как солнце светит.Нагнулся шнурок на ботинке завязать.Поднимаешься-херакс!!! ,дождь пошел!Зашёл в магазин,выходишь-херакс!!!,солнце опять из-за тучи вылезло.Очень переменчивая погода.Помнится,май месяц был.Только чуточку пригрело.Еду по Большеохтинскому проспекту в маршрутке.Остановка.Стоят люди ещё в куртках.И тут же тело! Тоже в куртке,но уже в шортах! В шортах!!! Етить-колотить! Только пригрело,только снег сошел,а оно уже шорты одело! Во как!
Питерцы,привет вам большой! Любите солнце и радуйтесь каждому лучу и хорошей погоде! С этим у вас, ребята,дефицит.
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613
Карл Такойто 14 часов назад
Вечный спор

Ссылка youtu.be
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24k
Андрей 14 часов назад
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319
MerryGoRound Андрей 13 часов назад
Странно как "совершенно пьяный бомж" смог выговорить весь этот монолог без запиночки )))
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911
metrolog 15 часов назад
Эх, в Ленинграде побывать не довелось, надо хоть в Питер съездить
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−16
Михаил Петров 15 часов назад
Родина маньяков скорострелов
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