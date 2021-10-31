15 шуток про Питер

Санкт-Петербург является вторым по популярности городом в России. Северная столица сильно отличается от Москвы и обладает своей непередаваемой атмосферой, которая постоянно становится темой для шуток в интернете.



Лучшие приколы, посвященные погоде, криминалу и другим особенностям Питера, мы собрали в нашем материале.