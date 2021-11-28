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Разочарование на пять звёзд: провальные детали в отелях

Разочарование на пять звёзд: провальные детали в отелях (17 фото)

Автор:
28 ноября 2021 09:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   забавно   люди   отель   подборка   удобство   фото   
1029
17

Что ж, отправляясь в путешествие, нужно быть готовым к новым впечатлениям. И здесь их точно предостаточно!

Чего мы обычно ждём, когда заселяемся в отель? Неплохо будет, если номер окажется уютным, с большой кроватью, телевизором и удобной ванной… Но, к сожалению, не всегда эти надежды оправдываются, и оказавшись в номере, турист вдруг обнаруживает микроскопический шкаф или невероятно низкие потолки. А уж как часто подводит вид из окна! Вот ещё несколько неприятных сюрпризов, с которыми люди столкнулись в гостиничных номерах.


Уборная для людей с очень длинными руками

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Кажется, моего номера просто не существует

Этот ковёр в коридоре меня пугает

Телевизор висит явно криво. Или это такой дизайн?


Стекло в ванной заклеено и протекает: невозможно принять душ и не затопить всё вокруг

Бесплатный обед в четырёхзвёздочном отеле

Будь у отеля 5 звёзд, они бы положили ещё и морковную палочку.


Приехали в Афины, бронировали номер с видом на Акрополь. Наш вид

Вода в нашем отеле

Я приехал на конференцию и буду делить этот номер с парнем, которого никогда раньше не встречал…

Дорогие гости, пользуйтесь кофемашиной! Если сможете

Муж прислал фото «шкафа» в его номере

Когда внезапно стал гигантом. Мой рост 183 см

Ваш рост 183 см? Где же вы снимаете номер, в Хоббитоне?


Я просто хотел принять нормальный горячий душ

Место, в котором лучше всего ловит wi-fi…

Номер в отеле в Венеции за 428$. Может, тут и ванная общая?

В нашем отеле вода в душе льётся прямо из потолка

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Метки: Юмор   забавно   люди   отель   подборка   удобство   фото   
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2  комментария
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3k
Outcast 13 минут назад
Там биде, а возле раковины бумажные полотенца а не бумага.
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3k
Outcast 11 минут назад
Такой иногда бывает чистая вода если здание находится рядом с водонапорной башней и напор воды сильный.
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