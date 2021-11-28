Разочарование на пять звёзд: провальные детали в отелях

Чего мы обычно ждём, когда заселяемся в отель? Неплохо будет, если номер окажется уютным, с большой кроватью, телевизором и удобной ванной… Но, к сожалению, не всегда эти надежды оправдываются, и оказавшись в номере, турист вдруг обнаруживает микроскопический шкаф или невероятно низкие потолки. А уж как часто подводит вид из окна! Вот ещё несколько неприятных сюрпризов, с которыми люди столкнулись в гостиничных номерах.

Уборная для людей с очень длинными руками