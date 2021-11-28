Разочарование на пять звёзд: провальные детали в отелях

Что ж, отправляясь в путешествие, нужно быть готовым к новым впечатлениям. И здесь их точно предостаточно!
Чего мы обычно ждём, когда заселяемся в отель? Неплохо будет, если номер окажется уютным, с большой кроватью, телевизором и удобной ванной… Но, к сожалению, не всегда эти надежды оправдываются, и оказавшись в номере, турист вдруг обнаруживает микроскопический шкаф или невероятно низкие потолки. А уж как часто подводит вид из окна! Вот ещё несколько неприятных сюрпризов, с которыми люди столкнулись в гостиничных номерах.
Уборная для людей с очень длинными руками
Кажется, моего номера просто не существует
Этот ковёр в коридоре меня пугает
Телевизор висит явно криво. Или это такой дизайн?
Стекло в ванной заклеено и протекает: невозможно принять душ и не затопить всё вокруг
Бесплатный обед в четырёхзвёздочном отеле
Будь у отеля 5 звёзд, они бы положили ещё и морковную палочку.
Приехали в Афины, бронировали номер с видом на Акрополь. Наш вид
Вода в нашем отеле
Я приехал на конференцию и буду делить этот номер с парнем, которого никогда раньше не встречал…
Дорогие гости, пользуйтесь кофемашиной! Если сможете
Муж прислал фото «шкафа» в его номере
Когда внезапно стал гигантом. Мой рост 183 см
Ваш рост 183 см? Где же вы снимаете номер, в Хоббитоне?
Я просто хотел принять нормальный горячий душ
Место, в котором лучше всего ловит wi-fi…
Номер в отеле в Венеции за 428$. Может, тут и ванная общая?
В нашем отеле вода в душе льётся прямо из потолка
Источник:
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