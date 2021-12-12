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Костя Лакеев в ближайшие годы, будет осваивать новую профессию

Костя Лакеев в ближайшие годы, будет осваивать новую профессию (1 фото)

Автор:
12 декабря 2021 18:35
Метки: в тюрьму   интересно   оппозиция   
2111
1

Мальчик(19 лет от роду), Костя Лакеев, приехал из Украины в Москву, что странно согласитесь.

едь Медуза*, Дождь и Эхо Москвы, с утра до вечера нам рассказывают, как хорошо на Незалежной, как там процветает демократия и европейские свободы. Ну ладно.


Так вот Костя, приехал в Москву и стал тиктокером, жил в Тик-Ток хаусе (это типа комуналки, куда собирают всех тиктокеров и они там гуртом живут), зарабатывал от 500 тысяч в месяц. Казалось живи и радуйся, ты в самом лучшем городе мира, молодой, плюс еще на тебя посыпались деньги.

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Но Лакееву было не спокойно, як так, почему в Москве нет такой демократии, как на Украине. И Костенька побежал на несанкционированный митинг, в честь прибытия берлинского пациента (кстати кто-нибудь помнит, как его зовут). Там на митинге Лакеев принял самое активное участие, кричал лозунги, из разряда — Мы здесь власть! Только вдумайтесь Костя Лакеев — власть)) Потом разгоряченный Костенька(это его так бабушка кличит) напал на машину со спецномерами, вскочил на неё, прыгал на ней и орал что-то невразумительное.


Лакеев видимо привык с детства ни за что, не отвечать, учишься на двойки, мама сразу объяснит-это учителя плохие, разбил посуду, так это она криво стояла. И разумеется по версии, маменьки и бабушки, Костенька ни чем, не виноват. Но уголовный кодекс рассудил по другому, и Лакеев выхватил турпутевку в места не столь отдаленные, сроком на 2 года и 8 месяцев.

Свежий воздух, зарядка по утрам, здоровое питание с уклоном на веганство, вообщем Костя сменил один Тик-Ток хаус на другой. Там же у Лакеева появиться шанс получить настоящую профессию, нужную обществу, например стать швеёй. То-то маменька с бабушкой будут довольны!

Сказка ложь, да в ней намек — не будь как Костя Лакеев.


Источник

* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: в тюрьму   интересно   оппозиция   
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3k
Иван 2 часа назад
Статья 3

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.(с)Конституция РФ*
*признана экстремистским материалом.
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36k
Александр Минуту назад
Ой мля, поймали таки преступника. Тут выпускают педофила, державшево девочек в подвале много лет и крутят по ТВ А тут костю-имбицила поймали. Безобидного дурачка. Вот это прогресс я понимаю! Ну он же не угрожал быдлу какому то, он там что то против скреп вякнул. Опаснейший да!
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461
Карл Такойто 14 минут назад
От поста конечно таким навозом попахивает. Сначала акцент на том что парень приехал из Украины- с вопросом что это странно. А что тут странного?половина российского шоу бизнеса с Украины-Вера Брежнева,Наташа Королева с Тарзаном, Лобода и т.д. Короче с тем же успехом парень мог приехать и из Беларуси,и из Казахстана-кстати представителей этих стран тоже в РФ хватает оссобенно в том же шоу бизнесе,стендап-комики и т.д. Тут же вопрос не откуда он приехал. А что он сделал. А сделал он следующее,имел либеральные политические взгляды и пошёл на митинг, попинал немного машину ФСБ. Не нападал на сотрудника,не кидал в него стаканчиком даже,а ограничился исключительно автомобилем. Ему дали за это 3 года. Понятно почему дали,чтобы запугать остальных таких же пацанов чтобы они даже косо смотреть в сторону служебных машин не смели не то что снежком в них кинуть или пнуть. Есть ли в этом приговоре какая то законность и справедливость? Нет конечно,это мелкое хулиганство и порча имущества,это административка с возмещением материального и морального вреда,плюс штраф. Тем более на первый раз если парень до этого не имел проблем с законом. Ну ему дают 3 года,ну как говорится в этом и есть тоталитаризм. Могли вообще его расстрелять публично,так запугали бы остальных ещё больше. Только чему тут радоваться?))
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3k
Kozlodoev 15 минут назад
Костя? Каких ещё лакеев?
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1k
Bar 16 минут назад
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17k
Александр Сучков Полчаса назад
это что за пид....р?
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1k
Денис Ануфриев 36 минут назад
кто это,зачем это
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28
zapisduny 48 минут назад
Он там и швеёй будет и любимой женой...
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13k
Владислав Грецов 53 минуты назад
после отсидки стоило бы его отправить обратно в незалежную...пусть там на майдане орет ...
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15k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"Мальчик(19 лет от роду), Костя Лакеев, приехал из Украины в Москву, что странно согласитесь.
Но Лакееву было не спокойно, як так, почему в Москве нет такой демократии, как на Украине. И Костенька побежал на несанкционированный митинг..."
=====================

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2k
azuver Час назад
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19k
Anna 2 часа назад
не ИЗ Украины, а С Украины
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Х*ета какая-то.
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11k
котегRUS 2 часа назад
Был Костя, станет Констанцией..))
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2k
Андрей Ы. 2 часа назад
Ну почему сразу швецом, вальщик леса тоже профессия достойная.
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20
zz 2 часа назад
Жил в Тик-Ток хаусе, зарабатывал от 500 тысяч в месяц??? Что то 3,14...жом попахивает. Или эти подонки на службе "дождя", "медузы", "эхо дождя", ну что то не слышал что бы там такие суммы зарабатывали.
Ну и странно столько зарабатывал, а жил в общаге для дебилов и ездил на метро-всё таки 3,14...жь. Ну немного побудет лакеем в лагере. Фамилия обязывает, -"как корабль назовете-так он и поплывет"

Представляю сколько придурков сейчас ломанется в тиктокеры, все захотят зарабатывать от 500 тысяч в месяц.
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20k
sportage030 2 часа назад
А еще попу Костика жду незабываемые приключения. Там таких петушков любят.
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4k
Allmaster 2 часа назад
Хренасе как блохеры живут, 500к в мес говном кидаться.
Правда что то не сильно завидно, но постараюсь поменьше всякого говна смотреть.
Впрочем, они как то сами друг другу рейтинги накручивают, насмотрелись блин выборов)))
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