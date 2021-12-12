Костя Лакеев в ближайшие годы, будет осваивать новую профессию

едь Медуза*, Дождь и Эхо Москвы, с утра до вечера нам рассказывают, как хорошо на Незалежной, как там процветает демократия и европейские свободы. Ну ладно.

Так вот Костя, приехал в Москву и стал тиктокером, жил в Тик-Ток хаусе (это типа комуналки, куда собирают всех тиктокеров и они там гуртом живут), зарабатывал от 500 тысяч в месяц. Казалось живи и радуйся, ты в самом лучшем городе мира, молодой, плюс еще на тебя посыпались деньги.

×

×

Но Лакееву было не спокойно, як так, почему в Москве нет такой демократии, как на Украине. И Костенька побежал на несанкционированный митинг, в честь прибытия берлинского пациента (кстати кто-нибудь помнит, как его зовут). Там на митинге Лакеев принял самое активное участие, кричал лозунги, из разряда — Мы здесь власть! Только вдумайтесь Костя Лакеев — власть)) Потом разгоряченный Костенька(это его так бабушка кличит) напал на машину со спецномерами, вскочил на неё, прыгал на ней и орал что-то невразумительное.

Лакеев видимо привык с детства ни за что, не отвечать, учишься на двойки, мама сразу объяснит-это учителя плохие, разбил посуду, так это она криво стояла. И разумеется по версии, маменьки и бабушки, Костенька ни чем, не виноват. Но уголовный кодекс рассудил по другому, и Лакеев выхватил турпутевку в места не столь отдаленные, сроком на 2 года и 8 месяцев.

Свежий воздух, зарядка по утрам, здоровое питание с уклоном на веганство, вообщем Костя сменил один Тик-Ток хаус на другой. Там же у Лакеева появиться шанс получить настоящую профессию, нужную обществу, например стать швеёй. То-то маменька с бабушкой будут довольны!

Сказка ложь, да в ней намек — не будь как Костя Лакеев.

Источник