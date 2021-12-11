Интересно, что это за штука?

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Вездесущий интернет снова опознает самые странные находки, сделанные как в старых чуланах, так и в уединенных природных уголках.
Что это? Найдено на пляже Джонс-Бич, штат Нью-Йорк, примерно 3-5 сантиметров в самом широком месте.
Ответ: Семена европейского водного каштана (Trapa natans).
Ответ: Семена европейского водного каштана (Trapa natans).
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Что это за странная лестница с площадкой? Стоит у входа в местный лес с пешеходными тропами.
Ответ: Это специальная ступенька, чтобы садиться на лошадь.
Ответ: Это специальная ступенька, чтобы садиться на лошадь.
Нашел этот странный снаряд в гараже. Он довольно тяжелый (возможно, свинцовый), выглядит как торпеда и, вероятно, использовался на войне, но не совсем уверен. Есть идеи?
Ответ: Это миниатюрная тренировочная бомба.
Ответ: Это миниатюрная тренировочная бомба.
Что это за металлический предмет? Не уверен, какой именно материал, не уверен в возрасте, не уверен в происхождении, но найден в Нидерландах. Имеет небольшую гравировку в виде звезды и больше никаких отметок. Дно сильно поцарапано.
Ответ: Трамбовка для трубки . Во время курения табак нужно утрамбовывать.
Ответ: Трамбовка для трубки . Во время курения табак нужно утрамбовывать.
Каково назначение этой 40-сантиметровой линейки? В ней есть есть 4 окна.
Ответ: Раньше, до персональных компьютеров, я работал наборщиком в типографии. Тираж там печатается на пленке, пропущенной через восковую машину, чтобы покрыть воском заднюю часть , а затем разрезается и выкладывается в форму. . Чтобы сэкономить на пленке, все было склеено, приходилось разрезать и ставить на место каждую строку, число и знаки препинания. У меня был такой инструмент, но он был намного длиннее.
Ответ: Раньше, до персональных компьютеров, я работал наборщиком в типографии. Тираж там печатается на пленке, пропущенной через восковую машину, чтобы покрыть воском заднюю часть , а затем разрезается и выкладывается в форму. . Чтобы сэкономить на пленке, все было склеено, приходилось разрезать и ставить на место каждую строку, число и знаки препинания. У меня был такой инструмент, но он был намного длиннее.
Мы получили это от пожилого друга, который утверждает, что это что-то полезное для рук.
Ответ: Думаю, это какой-то прибор для эрготерапии. Например, чтобы тренировать руки после несчастного случая, операции или при нейродегенеративном заболевании. Я сужу по другим товарам, которые продает фирма Haider.
Ответ: Думаю, это какой-то прибор для эрготерапии. Например, чтобы тренировать руки после несчастного случая, операции или при нейродегенеративном заболевании. Я сужу по другим товарам, которые продает фирма Haider.
Двухцветный объект, напечатанный в 3D, на цепочке,из молодежной военной программы в США.
Ответ: Большинство детей, прошедших программу Starbase, получают такое. Цель - продемонстрировать работу в CAD и 3D-печать, а не дать практический результат. Студентам предлагается следовать инструкциям по моделированию «космической капсулы» (программа предназначена для начального обучения, поэтому простота в некоторой степени оправдана), поэтому каждый студент создает похожую модель. Затем инструкторы раздают каждому ученику трехмерную печатную версию.
Ответ: Большинство детей, прошедших программу Starbase, получают такое. Цель - продемонстрировать работу в CAD и 3D-печать, а не дать практический результат. Студентам предлагается следовать инструкциям по моделированию «космической капсулы» (программа предназначена для начального обучения, поэтому простота в некоторой степени оправдана), поэтому каждый студент создает похожую модель. Затем инструкторы раздают каждому ученику трехмерную печатную версию.
Что это за синие, большие (около 2 метров), тяжелые стальные предметы с привязанными цепями и веревками, которые выглядят так, как будто их погружают под воду (лежат в гавани)?
Ответ: Они похожи на траловые доски, также известные как доски для выдр. Две таких штуки прикрепляются к отверстию большой рыболовной сети, чтобы держать ее открытой во время траления.
Ответ: Они похожи на траловые доски, также известные как доски для выдр. Две таких штуки прикрепляются к отверстию большой рыболовной сети, чтобы держать ее открытой во время траления.
Найден на пляже, твердый и блестящий, около 10 см в диаметре.
Ответ: Это агат с включением другого, более темного минерала. Довольно круто!
Ответ: Это агат с включением другого, более темного минерала. Довольно круто!
Что это за набор одинаковых плоских деревянных фигур, найденных в старой коробке с елочными игрушками? Они отлично складываются в стопку, но на самом деле они не связаны друг с другом. Всего их 10.
Ответ: Это штука из нашего детства. Они используются для организации лент, шнуров, завязок и т. д. Лента наматывается сначала по одной диагонали, потом по другой, и так до конца. Так наши мамы и бабушки хранили разные тесемки и веревочки.
Ответ: Это штука из нашего детства. Они используются для организации лент, шнуров, завязок и т. д. Лента наматывается сначала по одной диагонали, потом по другой, и так до конца. Так наши мамы и бабушки хранили разные тесемки и веревочки.
Кто-нибудь знает, что за инструмент слева? Использовал ручку для масштаба.
Ответ: Это универсальная отмычка.
Ответ: Это универсальная отмычка.
Что это за два цилиндра на панели управления лифтом / лифтом с надписью ABCD?
Ответ: Они предназначены для установки замков для вставления ключей со шпоночными пазами, дающих право входа в закрытые зоны/этажи. Шпоночные пазы имеют глубину не менее 5 см, поэтому необходимо было вынести их с панели, т.к. она устанавливается недостаточно глубоко Для небольших зданий, где нет необходимости разделять посетителей по праву доступа на те или иные этажи, это просто элементы дизайна.
Ответ: Они предназначены для установки замков для вставления ключей со шпоночными пазами, дающих право входа в закрытые зоны/этажи. Шпоночные пазы имеют глубину не менее 5 см, поэтому необходимо было вынести их с панели, т.к. она устанавливается недостаточно глубоко Для небольших зданий, где нет необходимости разделять посетителей по праву доступа на те или иные этажи, это просто элементы дизайна.
Что это за инструмент с пружиной внутри (видно, когда верхняя часть отвинчена) и несколькими битами (возможно) в основании? Основание вращается и имеет небольшое отверстие для высвобождения каждой биты, когда она находится в нужном положении. Какова цель этого инструмента?
Ответ: Это ручное сверло. Приставьте сверло к дереву: когда вы нажимаете на ручку, оно сверлит!
Ответ: Это ручное сверло. Приставьте сверло к дереву: когда вы нажимаете на ручку, оно сверлит!
Оставил на чердаке предыдущий хозяин дома. Проволока зеленого цвета, 5 гвоздей, изолента.
Ответ: Это самодельный электромагнит.
Ответ: Это самодельный электромагнит.
Видел в магазине военной атрибутики. Антенноподобный объект с геометрическими сетчатыми панелями примерно метр-полтора во всех направлениях. Владелец магазина не мог рассказать мне о нем ничего, кроме того факта, что он был там с момента открытия магазина ~ 50 лет назад.
Ответ: Портативный радарный светоотражатель.
Ответ: Портативный радарный светоотражатель.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Предметы вопросы и ответы для чего это нужно? загадки загадочные штуки интересно познавательно факты
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