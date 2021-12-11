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Интересно, что это за штука?

Интересно, что это за штука? (18 фото)

Автор:
11 декабря 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Предметы   вопросы и ответы   для чего это нужно?   загадки   загадочные штуки   интересно   познавательно   факты   
814
18
Вездесущий интернет снова опознает самые странные находки, сделанные как в старых чуланах, так и в уединенных природных уголках.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Предметы   вопросы и ответы   для чего это нужно?   загадки   загадочные штуки   интересно   познавательно   факты   
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3k
V2.Smirnov 51 минуту назад
Кто понял набор букв про типографию? Что там происходит?
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5k
Борис Карабанов 56 минут назад
А это "загадочное устройство" в "отсталом" СССР называлось "реверсивная отвёртка" и оснащалась она не только свёрлами, но и другими битами ("крест", плоский шлиц, шило, зенкер и т.д.). До сих пор хранится в добротном маленьком металлическом кейсе. Полезная штука была, до наступления эры шуруповёртов.
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5k
Борис Карабанов Час назад
Хрен её знает про лошадок, но мы с точно таких же лесенок в 70-80-х выбрасывали мусор из вёдер в подошедший к определенному времени самосвал. Никаких контейнеров, никаких "шаланд", никаких растаскиваний бродячими животными, птицами и ветром. Всегда чисто. Ну, а потом, видать, продали за границу и господа уже приспособили для лошадей. :)

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