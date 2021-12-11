Интересно, что это за штука?

Что это за набор одинаковых плоских деревянных фигур, найденных в старой коробке с елочными игрушками? Они отлично складываются в стопку, но на самом деле они не связаны друг с другом. Всего их 10.

Ответ: Это штука из нашего детства. Они используются для организации лент, шнуров, завязок и т. д. Лента наматывается сначала по одной диагонали, потом по другой, и так до конца. Так наши мамы и бабушки хранили разные тесемки и веревочки.