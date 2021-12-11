История исчезновения Норфолского полка

Странная история с исчезновением целого полка произошла 21 августа 1915 года, в годы Первой Мировой войны, в ходе военной компании под Галлиполи.
Возле бухты Сувла произошло решающее сражение, где на хорошо укрепленных позициях находилось турецкое военное соединение. Перед военными британской армии была поставлена задача: выбить противника из укреп.района.
Данный полк появился в бухте Сувла еще в начале августа, и перед их глазами развернулась весьма непривлекательная картина: раскаленное солнце, обжигающий ветер, засыпающий глаза, уши и рот песком и пылью, и пересохшее соленое озеро, слепящее белизной своих солевых кристаллов. Условия были суровыми, вокруг царила антисанитария, и у солдат в скором времени, случилась дизентерия, которая несколько покосила ряды военных.
Главнокомандующий А.Н.Гамильтон решает добавить свежие силы. И 7 августа 1915 года батальоны Норфолкского полка — 1/4 под командованием капитана Монтгомери и 1/5 под командованием полковника сэра Хораса Бичема в составе десантной группы высадились в бухте Сувла. 25 августа, в 4 часа дня, батальон 1/4, 163-й бригады под прикрытием артиллерийского огня, должен был преодолеть несколько километров. Но, не получив координаты, артиллерия палила куда придется. Так, не имея прикрытия, батальон 1/4 продвинулся вперед лишь на расстояние менее одного километра, и был прижат к земле пулеметным огнем противника.
В это же время, справа, наступал батальон 1/5, и на его пути не было особых препятствий. В целом все шло согласно плану, пока не случилось это странное событие.
Сэр Гамильтон описывал последовавшие события в донесении военному министру лорду Китченеру от 6 января 1916 года:
Батальон 1/5-й Норфолкского полка был на правом фланге и, в какой-то момент, сопротивление противника было менее сильным, чем то, которое досталось основной части бригады. Против отступающих сил противника полковник сэр Х. Бичем вёл сильнейший натиск, увлекая за собой лучших солдат батальона. Местность там оказалась лесистая и изломанная. Многие бойцы были ранены, и всех мучала жажда. Но полковник, с шестнадцатью офицерами и 250 бойцами, продолжал преследование врага, оттесняя противника.И больше их никто не видел и не слышал...
Пехотинцы 1-ой Пехотной роты свидетельствовали, что над горевшим лесом стоял то ли дым, то ли туман, имевший причудливую форму, за которым нельзя было что-либо разглядеть. Туман стелился по земле, накрывая собой не маленькое пространство. В него и вошли военные, но когда дымка рассеялась, то не было ни живых, ни погибших. Норфолкский полк исчез без следа.
Первой версией было, что полк был захвачен в плен. Официально все это подразделение считалось пропавшим без вести. Версия произошедшего была такой: полк был накрыт туманом, в результате которого было невозможно оказать ему огневую поддержку.
Когда Турция капитулировала, Англия требовала возврата военнопленных, но Власти Турции развели руками, утверждая, что с таким полком у них не велись никакие сражения, и что о нем они даже никогда ничего не слышали. И близ бухты Сувла, якобы, тоже не было никаких боев.
Тогда англичане решили самостоятельно произвести расследование исчезновения Норфолкского полка. Они начали поиски с мест, где происходили сражения, и нашли вещественные доказательства того, что здесь было поле битвы, где сражались английские военные. Это были пуговицы, кокарды, сапоги, погоны и прочая потерянная амуниция.
В ближайшей деревне нашелся один человек, который рассказал, что в 1915 году он обнаружил на своем участке много погибших английских солдат. Они были найдены на оченб большом расстоянии друг от друга, как будто упали с неба. Также фермер указал место, куда он отнес солдат. Но там их оказалось только 185 человек, и из них лишь 122 были признаны военными Норфолкского полка. Британское командование объявило, что исчезнувший полк найден, и что полк погиб на поле боя. Но в этой истории оказалось несколько вопросов, на которые пока не найдены ответы. Так, например, почему погибших находили на территории двух квадратных километров, а это уже приличное расстояние от места сражения. Куда делась еще половина военнослужащих? И главный вопрос: что с ними произошло? Версий и гипотез на эту тему много. В том числе даже имеется инопланетная версия.
Но большинство скептиков склоняются. что турки могли применить какой - то газ, и расправились с англичанами.
Как бы там ни было, есть официальная версия гибели Норфолкского полка, а задавать какие- либо вопросы уже просто не кому. Скорее всего, этот странный случай так и останется до конца полностью нерасследованным, обрастая все больше слухами и легендами.
Источник:
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Англосаксов никто не любит ,даже природа ...Поэтому они стараются воевать чужими руками ,а потом сливки снимают.