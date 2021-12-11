История исчезновения Норфолского полка

Пехотинцы 1-ой Пехотной роты свидетельствовали, что над горевшим лесом стоял то ли дым, то ли туман, имевший причудливую форму, за которым нельзя было что-либо разглядеть. Туман стелился по земле, накрывая собой не маленькое пространство. В него и вошли военные, но когда дымка рассеялась, то не было ни живых, ни погибших. Норфолкский полк исчез без следа.

Первой версией было, что полк был захвачен в плен. Официально все это подразделение считалось пропавшим без вести. Версия произошедшего была такой: полк был накрыт туманом, в результате которого было невозможно оказать ему огневую поддержку.

Когда Турция капитулировала, Англия требовала возврата военнопленных, но Власти Турции развели руками, утверждая, что с таким полком у них не велись никакие сражения, и что о нем они даже никогда ничего не слышали. И близ бухты Сувла, якобы, тоже не было никаких боев.

Тогда англичане решили самостоятельно произвести расследование исчезновения Норфолкского полка. Они начали поиски с мест, где происходили сражения, и нашли вещественные доказательства того, что здесь было поле битвы, где сражались английские военные. Это были пуговицы, кокарды, сапоги, погоны и прочая потерянная амуниция.

В ближайшей деревне нашелся один человек, который рассказал, что в 1915 году он обнаружил на своем участке много погибших английских солдат. Они были найдены на оченб большом расстоянии друг от друга, как будто упали с неба. Также фермер указал место, куда он отнес солдат. Но там их оказалось только 185 человек, и из них лишь 122 были признаны военными Норфолкского полка. Британское командование объявило, что исчезнувший полк найден, и что полк погиб на поле боя. Но в этой истории оказалось несколько вопросов, на которые пока не найдены ответы. Так, например, почему погибших находили на территории двух квадратных километров, а это уже приличное расстояние от места сражения. Куда делась еще половина военнослужащих? И главный вопрос: что с ними произошло? Версий и гипотез на эту тему много. В том числе даже имеется инопланетная версия.

Но большинство скептиков склоняются. что турки могли применить какой - то газ, и расправились с англичанами.

Как бы там ни было, есть официальная версия гибели Норфолкского полка, а задавать какие- либо вопросы уже просто не кому. Скорее всего, этот странный случай так и останется до конца полностью нерасследованным, обрастая все больше слухами и легендами.