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Чарльз Хэтфилд: шарлатан или опередивший время учёный

Чарльз Хэтфилд: шарлатан или опередивший время учёный (10 фото)

Автор:
11 декабря 2021 10:28
Сообщество : Истории
Метки: Чарльз Хэтфилд   интересно   познавательно   ученый   факты   фото   
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В 1915 году в Калифорнии разразилась сильнейшая за сотни лет засуха. В надежде спасти посевы отчаявшиеся фермеры нанимали ведьм и колдуний для поиска подземных источников, а также обращались к заклинателям дождя, которые существовали во все времена.


Тогда-то городской совет Сан-Диего решил пригласить некоего Чарльза Хэтфилда, бывшего продавца швейных машин, знавшего, по его словам, эффективный способ вызвать дождь при помощи особых химических реакций.

К тому моменту Хэтфилд занимался дождями уж более 10 лет, обрёл успех и имя в этом деле и даже разбогател. Он согласился помочь городу вызвать дождь и наполнить местное водохранилище в обмен на гонорар в 10 тыс. долларов, но только по факту успеха предприятия.

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В лесу в 60 милях от города вблизи опустевшего водохранилища Хэтфилд построил башню высотой 20 футов (6 метров) и наполнил резервуар, смонтированный наверху, специальным жидким раствором. Свидетели сообщили, что он поджёг эту жидкость и вскоре по округе распространился отвратительный запах.

Через несколько дней в округе Сан-Диего пришёл дождь. И не просто дождь, а библейский ливень, продолжавшийся две недели. Вскоре водохранилище переполнилось, река Сан-Диего вышла из берегов и на мили вокруг затопила все прибрежные территории.

Были смыты фермы, мосты, железнодорожные пути, телефонные линии и целые поселения. Ущерб составил 3 млн. долларов.

В помощь пострадавшим федеральные власти прислали армию и флот. В результате «наводнения Хэтфилда» - так в прессе назвали стихийное бедствие, погибли 50 человек.

Поскольку жители округа завалили городские власти исками с требованиями компенсации ущерба, город отказался выплачивать Хэтфилду гонорар. Этим он снял с себя ответственность за организацию стихии. «Заклинатель дождя» судился с администрацией Сан-Диего аж до 1938 года, но так и не получил ни цента.

Сильнейшие ливни в то время прошли по всему Тихоокеанскому побережью, и конечно же Хэтфилд и его вонючая жидкость вряд ли были тому причиной. Просто так совпало. Считается, что Хэтфилд был сведущ в метеорологии, и одна из версий его многочисленных успехов в деле вызова дождя основана именно на этом.

Чарльз Хэтфилд происходил из семьи английских квакеров и занимался торговлей швейными машинами, но всё свободное время посвящал любимому делу – плювикультуре (так называется искусственное вызывание дождя). Он изучал химию и физику, годами экспериментировал с различными химикатами и, как бы там ни было, у него получалось: дожди приходили через несколько дней после начала выпаривания таинственной смеси из оцинкованных резервуаров, расположенных на высоких деревянных башнях.

Бизнес шёл в гору. Изнемогающих от засухи фермеров было много и Хэтфилд оставил швейные машинки, полностью переключившись на производство дождя. Его приглашали и за границу – В Гондурас и Канаду. В 1921 году он подписал самый крупный контракт на сумму 25 тыс. долларов. И всё было хорошо, пока великая депрессия, начавшаяся в 1929 году, не подорвала бизнес на корню. Развитие системы плотин и водохранилищ, а также обнищание потенциальных заказчиков остановили дело. «Продавец дождя» вновь превратился в продавца швейных машинок.

В последний раз в поле зрения общественности Хэтфилд попал за два года до смерти. В 1956 году в Голливуде вышел фильм «Продавец дождя» с Кетрин Хепберн и Бертом Ланкастером, и Хэтфилд был приглашён на премьеру. Любопытно при этом, что герой Ланкастера в фильме – Билл Старбак, он же продавец дождя – по сюжету мошенник. Но был ли мошенником Хэтфилд, всё же неизвестно.

Он унёс тайну своей химической формулы из 23 компонентов в могилу, и до сих пор неизвестно в точности, как именно он вызывал дождь и обманывал ли он людей. Ведь тех, кто пытался делать что-то подобное, было немало, но только Хэтфилд был максимально продуктивен и практически мог гарантировать результат.

Впрочем, как уже было сказано, успех его, возможно был связан со знанием метеорологии и внимательном изучении данных о погоде. Но не исключено также, что он был предшественником метода «засева облаков», при котором используется йодид серебра и сухой лёд (Хэтфилду были доступны эти реагенты) и производится их диспергирование (рассеивание измельчённых твёрдых веществ) в воздух с последующим изменением микрофизических процессов в облаке, приводящем к выпадению дождя.


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Метки: Чарльз Хэтфилд   интересно   познавательно   ученый   факты   фото   
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13k
aalexey3 2 часа назад
Б - Барометр.
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159
perekrestok 54 минуты назад
Предсказать погоду, особенно в начале 20 века было довольно сложно. Для этого требуется очень очень много данных. Даже сейчас со спутниками и кучей метеостанций прогноза точные прогнозы делают на три - четыре дня. В те годы мужик умел чего то, что никто точно не знает. Жаль в те годы Илона Маска не было в современном состоянии
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20k
Слепой Пью Час назад
Падлой буду - но 1 марта следующего года в северном полушарии наступит весна!
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4k
a_komolow 2 часа назад
Перестарался малость!
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