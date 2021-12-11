Чарльз Хэтфилд: шарлатан или опередивший время учёный

Чарльз Хэтфилд происходил из семьи английских квакеров и занимался торговлей швейными машинами, но всё свободное время посвящал любимому делу – плювикультуре (так называется искусственное вызывание дождя). Он изучал химию и физику, годами экспериментировал с различными химикатами и, как бы там ни было, у него получалось: дожди приходили через несколько дней после начала выпаривания таинственной смеси из оцинкованных резервуаров, расположенных на высоких деревянных башнях.

Бизнес шёл в гору. Изнемогающих от засухи фермеров было много и Хэтфилд оставил швейные машинки, полностью переключившись на производство дождя. Его приглашали и за границу – В Гондурас и Канаду. В 1921 году он подписал самый крупный контракт на сумму 25 тыс. долларов. И всё было хорошо, пока великая депрессия, начавшаяся в 1929 году, не подорвала бизнес на корню. Развитие системы плотин и водохранилищ, а также обнищание потенциальных заказчиков остановили дело. «Продавец дождя» вновь превратился в продавца швейных машинок.

В последний раз в поле зрения общественности Хэтфилд попал за два года до смерти. В 1956 году в Голливуде вышел фильм «Продавец дождя» с Кетрин Хепберн и Бертом Ланкастером, и Хэтфилд был приглашён на премьеру. Любопытно при этом, что герой Ланкастера в фильме – Билл Старбак, он же продавец дождя – по сюжету мошенник. Но был ли мошенником Хэтфилд, всё же неизвестно.