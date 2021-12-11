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Полигональная тундра, или царство квадратных болот

Полигональная тундра, или царство квадратных болот (7 фото)

Автор:
11 декабря 2021 10:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Полигональная тундра   болото   интересно   природа   факты   фото   царство квадратных болот   
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На первый взгляд, как мне показалось - это поля, наподобие тех, где выращивают рис. Хотя схожесть не сильная, но можно так подумать. А раз это поля, то их кто-то сделал?

Но на самом деле, как считают ученые, это результат систематического чередования циклов таяния и замерзания вечной мерзлоты, вызывающих такую эрозию на поверхности почвы. Так работает лед. Его клинья, находящиеся в трещинах, выталкивают почву на верх, образуя валики, на которых в теплое время появляется растительность.

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Между затопленными водой квадратами, на этих валиках встречаются оленьи тропы. Северные олени мигрируют с севера на юг осенью, и с юга на север - весной. Эти места, нетронутые человеком, хранят особую, удивительную красоту, которая явилась нам, благодаря особым явлениям природы, происходящим в вечной мерзлоте.

Когда смотришь сверху, признаться, хочется думать, что это следы прошлой цивилизации, и некоторые люди не просто так думают, а уверенны в этом, и даже пытаются это доказать, но пока безуспешно. Давайте и этот вопрос сегодня рассмотрим: может ли полигональная тундра быть чем - то древним и рукотворным?

Один из исследователей - любителей по поводу возникновения полигональной тундры говорит следующее:

"...На крупных планах видно, что водоотведение осуществлялось по бороздкам, проложенным в меже между участками. О возрасте этих заливных участков можно судить из следующего. В крайних северных районах большинство ячеек размыты водой, а чуть южнее они заросли лесом. Лишь в отдельных местах ячейки сохранились достаточно хорошо. На окраине Верхоянска люди ходят по ним как по асфальту, потому, что никакого отношения к болотам эти участки не имеют..."

Может быть нам и хотелось бы, чтобы это было так, но на самом деле - это полный бред. И вот почему.

Полигонально - валиковые болота - это прямоугольные, или многоугольные полигоны, разделенные между собой морозобойными трещинами, вдоль которых возвышаются валики торфяного грунта, выпученного под воздействием мерзлоты. Благодаря валикам вода задерживается в полигонах, способствуя постоянно их обводнению и торфонакоплению. А отчего происходит растрескивание грунта? - От того, что грунт слабо защищен снежным покровом при наличии сильных морозов, и, конечно, близкое залегание вечной мерзлоты.

Встречаются такие болота разного возраста: от 500 лет, до 3000 - 5000 лет.

Ученые считают, что зона арктических минеральных соковых болот (полигональных болот по Боч и Мазингу), соответствует территориальной зоне тундры. В европейской части ее практически нет, но достаточно хорошо выражена в азиатской части на севере нашей страны. По большей части в этом принимает участие климат этой местности. Здесь стоят суровые морозы и краток вегетационный период. Температура воздуха в некоторых местах на Севере: среднегодовая - минус 9 - минус 14 градусов С, самая низкая температура - минус 55 градусов С, и самая высокая - плюс 22 градуса С. Температура выше нуля бывает всего от 80 до 110 дней в году, а далее - снова морозы.

Что происходит с грунтом? Вечная мерзлота распространяется там всюду и неглубоко оттаивает лишь летом, что создает благоприятные условия поверхностного заболачивания. Оно охватывает по большей части долины рек и плоские равнины. Низинные болота, называемые осочниками, охватывают всю полосу приморской низменности азиатского Севера и занимают в тундре 35% всей ее площади.

Для большинства болот арктической зоны характерна полигональная структура поверхности, которая образовалась с помощью сети глубоких морозобойных трещин. Эти трещины разбивают торфяной слой и подстилающий минеральный грунт на многоугольные блоки. Такая картина прослеживается не только на полуострове Таймыр, но и на Чукотке. Размеры полигонов могут быть от 20-40 м и больше. Трещины между ними, ширина которых может быть до 1 м, заполнены льдом, клинья которого уходят вглубь на 4 - 6 м. Сверху эти клинья накрыты слоем торфа, остатков мхов, осок и пушицы. Приподнятые над поверхностью земли на 20 - 40 см почвы образуют валики с пологими краями во внутрь чаши полигона. С виду эти трещины напоминают заросшие канавы.

Полигональные болота изучены и описаны такими учеными, как Пьявченко, Боч, Герасименко, Точельниковым, Тыртикововым, Василевичем-Игнатенко и др.

Полигональная тундра, или полигональные болота подразделяются на валиково-полигональные, вогнуто-полигональные и плоско-полигональные. Это разные стадии развития полигонов, с разной степенью увлажнения.

В наши дни полигональные тундры южных подзон подвержены разрушению под влиянием водных эрозий и термокарста.

Таким образом, полигональная тундра - это природное образование, возникшее в результате воздействия на почву природных климатических условий: мороза, воды и льда. Ни в коем случае не следует такие полигоны считать "огородами и полями" от древней цивилизации прошлого.

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Метки: Полигональная тундра   болото   интересно   природа   факты   фото   царство квадратных болот   
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Mixan 2 часа назад
Эх бескрайняя Россия ! Сколько у нас всего имеется ,поэтому мы непобедимы .
На а если серьезно , автору плюс!!!! Интересная статья и фото ,не знал об этом .
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28k
Teodor 17 минут назад
Ну, ХЗ, по мне, так толкование наличия столь масштабных, правильных и упорядоченных форм описанием температур и снежных покровов выглядит не меньшим бредом, чем наследие предтеч.
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