Полигональная тундра, или царство квадратных болот

Один из исследователей - любителей по поводу возникновения полигональной тундры говорит следующее:

"...На крупных планах видно, что водоотведение осуществлялось по бороздкам, проложенным в меже между участками. О возрасте этих заливных участков можно судить из следующего. В крайних северных районах большинство ячеек размыты водой, а чуть южнее они заросли лесом. Лишь в отдельных местах ячейки сохранились достаточно хорошо. На окраине Верхоянска люди ходят по ним как по асфальту, потому, что никакого отношения к болотам эти участки не имеют..."

Может быть нам и хотелось бы, чтобы это было так, но на самом деле - это полный бред. И вот почему.

Полигонально - валиковые болота - это прямоугольные, или многоугольные полигоны, разделенные между собой морозобойными трещинами, вдоль которых возвышаются валики торфяного грунта, выпученного под воздействием мерзлоты. Благодаря валикам вода задерживается в полигонах, способствуя постоянно их обводнению и торфонакоплению. А отчего происходит растрескивание грунта? - От того, что грунт слабо защищен снежным покровом при наличии сильных морозов, и, конечно, близкое залегание вечной мерзлоты.

Встречаются такие болота разного возраста: от 500 лет, до 3000 - 5000 лет.