Земляк Медоеда со встроенным «перцовым баллончиком», который пшикает на 4 метра

Скучные персонажи величают его «Африканский хорёк», но это имя недостаточно кликбейтно, поэтому мы воспользуемся другим. Итак, встречайте нашего героя — зориллу!

Дословный перевод слова «zorro» с испанского — лиса. Имечко дано не просто так, хотя по внешности этого и не скажешь. Половозрелые самцы весят 1,5 килограмма и достигают длины 28-40 сантиметров (а с хвостом все 70), самки и того меньше. Такая мелочь с трудом тянет на хорьков, что уж говорить про лисиц.