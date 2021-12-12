Земляк Медоеда со встроенным «перцовым баллончиком», который пшикает на 4 метра

Есть у Медоеда один родственник с подвохом, да каким! Его, простите меня за каламбур, секрет способен удерживать на почтительном расстоянии целый прайд львов.
Скучные персонажи величают его «Африканский хорёк», но это имя недостаточно кликбейтно, поэтому мы воспользуемся другим. Итак, встречайте нашего героя — зориллу!
Дословный перевод слова «zorro» с испанского — лиса. Имечко дано не просто так, хотя по внешности этого и не скажешь. Половозрелые самцы весят 1,5 килограмма и достигают длины 28-40 сантиметров (а с хвостом все 70), самки и того меньше. Такая мелочь с трудом тянет на хорьков, что уж говорить про лисиц.
Степень лисообразности - 0
Но человечество знает и другого Зорро — авантюриста в чёрном, что творит благие дела для нуждающихся людей. И это уже похоже на правду, ведь в рацион животинки входят мелкие грызуны, способные подпортить жизнь местных фермеров. Впрочем, ест зорилла вообще всех, кто поменьше: рептилий, птиц и крупных насекомых. За особо прыткой добычей она может погоняться и по деревьям, и вплавь, и даже залезть в нору.
С такими коготками можно карабкаться по чему угодно.
Если ты сражаешься за всё хорошее против всего плохого, то без оружия не обойтись. Человеческий Зорро пользовался рапирой и кнутом, а вот животное выбрало куда более экстравагантное оружие: 34 маленьких острых зуба и вонючую струю из причинного места.
Он агрессивно кричит или яростно зевает?
Зубки прекрасно подходят для нападения, тогда как специфичный запашок — для защиты. В случае опасности зверёк поворачивается своим орудием к противнику и метко стреляет в глаза неприятелю с расстояния 3-4 метра. Такой залп по эффективности примерно равен перцовому баллончику, он вызывает сильное жжение. Униженному и дезориентированному хищнику остаётся только позорно сбежать. Ну а чёрно-белый зловонный комочек отправляется кадрить мамзелей, как и положено любому героическому персонажу.
Если зорилла встала в такую позу — беги.
Будучи героем-одиночкой, этот зверёк чётко очерчивает границы своего личного пространства при помощи благоухающих меток. Он готов ослепить любого, кто войдёт к нему без спроса. Ну а весной на запах мужчины сбегаются жаждущие приключений дамы. У них всё просто — чем сильнее запах, тем более привлекателен самец. Если стороны понравятся друг другу, то их ждут любовные игрища длиной в час или даже 1,5. После самец удаляется, оставляя все родительские хлопоты будущей мамочке.
М-м-м... Здесь была Наташка!
40 дней спустя зорилла разродится 2-3 слепышами. Примерно на 5 месяце жизни у молодёжи просыпается совесть, они слезают с шеи мамочки и селятся где только душа пожелает: в самостоятельно вырытых норках или прохладных подвалов аборигенов по всей Африке.
Как вам такой питомец?
Животинка очень скрытная, но найти её по аромату не составит труда. Те, кому зорилла особенно полюбилась, могут даже приручить её в щенячьем возрасте. Такому питомцу чревато наступать на хвост, однако из него получается вполне приличный мышелов и защитник человечьих закромов!
Источник:
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