Как советские солдаты самолеты из винтовок сбивали?

Так как они это делали? И был ли в этом смысл?

Стрельба из винтовки

Солдаты вермахта при обстреле с самолетов обычно отсиживались в укрытии. Красноармейцы же не хотели скрываться в окопах, пока вражеский самолет кружит над их землями и устраивает бомбардировку, поэтому решили использовать в бою то, что есть. А были на тот момент у военных в основном винтовки.

Сначала случаи стрельбы по самолетам были единичными. Конечно, одним попаданием вывести из строя технику было сложно, но иногда это получалось сделать. Бывало и такое, что снайпер попадал в самого пилота, что было не меньшим успехом. Тем не менее эти случаи были скорее удачей, чем тактикой.