Как советские солдаты самолеты из винтовок сбивали?

В начале войны Красная армия не обладала достаточным количеством зенитного орудия и других ПВО, поэтому ей приходилось бороться против вражеских самолетов-истребителей другими способами.
Так как они это делали? И был ли в этом смысл?
Стрельба из винтовки
Солдаты вермахта при обстреле с самолетов обычно отсиживались в укрытии. Красноармейцы же не хотели скрываться в окопах, пока вражеский самолет кружит над их землями и устраивает бомбардировку, поэтому решили использовать в бою то, что есть. А были на тот момент у военных в основном винтовки.
Сначала случаи стрельбы по самолетам были единичными. Конечно, одним попаданием вывести из строя технику было сложно, но иногда это получалось сделать. Бывало и такое, что снайпер попадал в самого пилота, что было не меньшим успехом. Тем не менее эти случаи были скорее удачей, чем тактикой.
Позже советские пехотинцы поняли: если они хотят добиться успеха, то нужна стратегия. Они обратились к зенитчикам, чтобы те обучили их, как рассчитывать упреждение. Также военные решили, что вести обстрел лучше нескольким людям. Так было больше шансов попасть в самолет. Позднее в Красной армии появились целые отряды, вооруженные противотанковыми ружьями, для борьбы с воздушной техникой.
Руководство по стрельбе из винтовки
В 1942 году воениздат опубликовал рекомендации по тому, как нужно стрелять из винтовки по вражеским самолетам и парашютистам. Например, в них рекомендовали вести обстрел движущейся цели на расстоянии не более 500 метров. А лучшее положение самолета для его уничтожения — во время пикирования и наоборот, когда он только набирает высоту после маневра. Также в наставлениях присутствовала таблица для взятия упреждения, учитывавшая модель самолета и расстояние до него.
Результаты отстрела из винтовок
Конечно, уничтожить самолет противника удавалось не всегда, даже подбить не всегда получалось. Но если повреждение все же было, это уже был успех. Ведь тогда технику приходилось чинить, а это временные затраты. Кроме того массированный огонь мог психологически влиять на противника. Немец мог подумать, что попал под обстрел мелкогабаритных ПВО, и изменить свои планы.
Источник:
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мелкогабаритных, Карл!
ох уж эти мамкины, ълять, историки!
Такое смоделировать сложно, но желающие могут попробовать другое войсковое учение - лечь под танк. Ты просто лежишь, а танк над тобой проходит. Ощущений полные штаны, хотя ты знаешь, что танк свой, учебный и водила не начнёт вращаться по тебе гусеницами. С самолётом та же херня, толко он ещё и стопудово вражеский и хочет тебя убить.
Да вот так!
Истребители? А что было делать с бомбардировщиками, разведчиками и транспортниками?
"Красноармейцы же не хотели скрываться в окопах, пока вражеский самолет кружит над их землями и устраивает бомбардировку, поэтому решили использовать в бою то, что есть." (с)
Думается, что бойцы РККА были намного умнее автора сего опуса и не вступали в прямое боестолкновение с авиацией.
"Позднее в Красной армии появились целые отряды, вооруженные противотанковыми ружьями, для борьбы с воздушной техникой."(с)
Да ну? А можно название хоть одного отряда ПВО с ПТР?
А вообще есть ощущение, что копипасту притащили с женского форума.
Уставы 39-40 года не предусматривали противодействие пехоты на марше или в обороне против авиации - эта роль отводилась только зенитным расчетам.
Сбитые пехотинцами самолеты были уделом случая или результатам стрельбы очень опытных стрелков плюс удача - тут, помимо точности, нужны упреждения, знания по маневрированию различных типов самолетов, соответствующие боеприпасы - зафиксированные случаи награждались. Потом накопился опыт и появлялись некоторые наставления - совместный результат работы зенитчиков и стрелков. В уставе 43-го уже есть прямые указания по противодействию групп пехотинцев штурмовой авиации - даже учения проводились.
Позиции уставов 43-го с небольшими изменениями (опыт Кореи и Вьетнама добавили) дожили и до наших дней - против реактивной авиации не особо помогает и ручные ПЗРК гораздо лучше справляются.
А вообще задача пехотинцев при отражении атаки состоит не в уничтожении самолета противника, а помешать ему прицельно отработать - со "штуками" хорошо помогало.
Да ты что? Точно уставы не предусматривали? Тогда найди и прочитай "Наставление по стрелковому делу к винтовке Мосина" 1938 г., а именно раздел "Стрельба по воздушным целям."