Удивительная история Милунки Савич

Колубарская битва завершилась неожиданной победой сербов. Белград был освобожден. Германский император Вильгельм II был настолько удивлен, что открыто поздравил с успехом своего противника — главу генштаба Сербии Радомира Путника.





...и 23 болгарина

Спустя два года Милунке удалось побить свой собственный рекорд. Во время битвы на Черне против болгар, ей в одиночку удалось захватить земляной бункер на вершине холма, и взять 23 пленных, что принесло ей вторую звезду Карагеоргия.

Тактика была той же, что и в случае с австрийцами. Милунка забрасывала врага гранатами, оглушая и подавляя сопротивление. Потом врывалась и довершала дело в рукопашной.





В чем секрет силы Милунки Савич

К психологии девушки не было никаких вопросов - идеальный солдат. Но этого недостаточно, чтобы совершать такие подвиги.

Милунка и ее сослуживцы отмечали в ней два главных свойства: идеальная разведка и поразительная точность броска гранаты.

Самым важным для меня было хорошо изучить местность. В войне ведь самое важное - ошеломить неприятеля. Если это получилось - считай: дело сделано! (с) Милунка Савич

Что же касается меткости - по ее собственному признанию, девушка тренировалась с детства. Но, разумеется, не с гранатами. В детстве она с ребятами часто пасла скот. И их любимой игрой было - кидать камни по мишеням. Со временем выработался навык максимально точных бросков.





Проверка на прочность 30-летним коньяков

Один французский офицер отказывался верить, что женщина может быть таким крутым солдатом. Он предложил ей пари.

Поставил бутылку 30-летнего коньяка в 40 метрах и сказал, что если она попадет в нее хотя бы одним выстрелом из трех - он отдаст ей остальные 19 бутылок дорогого напитка. Милунка попала в коньяк с первого же выстрела.

В конце войны Милунка получила также награды французского Почетного легиона, российского ордена Святого Георгия за отвагу, и британского Святого Михаила.

Французы были восхищены ее храбростью и ей сделали предложение, от которого, казалось, невозможно было отказаться.

Французское правительство предложило ей переехать в Париж, обещало выдать квартиру и платить достойную армейскую пенсию. Причем все расходы на переезд французы брали на себя. Но Милунка отказалась, мотивировав это тем, что не может представить себе жизни в другой стране.

28-летняя Милунка после войны поселилась в небольшой квартире в Белграде. И теперь этот район носит ее имя.

Девушка устроилась на работу почтальоном. В 32 года вышла замуж за мужчину, который был на восемь лет моложе нее. Родила дочь, удочерила еще трех девочек - сирот, родители которых погибли в Первой мировой.

Но после этого быстро развелась. Молодой муж решил, что он недостаточно нагулялся в юности, и убежал из семьи.

Жизнь была очень трудной. Милунка работала на трех работах, самая доходная из которых - уборщица в банке.





Трагедия Второй мировой

Во время Второй мировой ей уже стукнуло 50 лет и было не до боевых действий. Милунка работала в полевом госпитале.

Но о ней весьма некстати вспомнило правительство. Милан Недич - местный политический лидер, сотрудничающий с фашистами, позвал ее на праздничный банкет с немецкими генералами. Милунка категорически отказалась.

После этого нацисты отправили ее в концлагерь, где она просидела около года и чудом выжила.

Милунка вернулась в Белград, где жила в относительной бедности и безвестности. Про бывшую героиню все забыли, ведь угроза нацистов и события Второй мировой перекрыли все воспоминания о той страшной первой войне.

Но все-таки в 1945 году в память о былых заслугах назначили ей скромную пенсию.

В 1964 году, когда в стране отмечали 50 лет Первой мировой, Милунка пришла на праздник со своими медалями. И их оказалось больше, чем у кого-либо еще из ветеранов той войны! Сперва ей не поверили - решили, что она надела награды покойного мужа-героя.