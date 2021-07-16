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Удивительная история Милунки Савич

Удивительная история Милунки Савич (6 фото)

Автор:
16 июля 2021 09:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: Милунки Савич   интересно   история   познавательно   солдаты   факты   фото   
422
6


Девушка в рукопашной в одиночку захватила 20 солдат.

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Источник:

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Метки: Милунки Савич   интересно   история   познавательно   солдаты   факты   фото   
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1  комментарий
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просто программист Минуту назад
Спасибо за пост! Никогда, увы, про нее не слышал
До чего же достойный человек!
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