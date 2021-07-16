Удивительная история Милунки Савич

Девушка в рукопашной в одиночку захватила 20 солдат.
Милунка Савич воевала в Первую мировую в звании сержанта на стороне Сербии. Французы прозвали ее сербской Жанной д’Арк. Просто тогда еще не было голливудских боевиков, иначе ее бы прозвали, как минимум Рэмбо, как максимум - Терминатором. В одиночку она брала вражеские бункеры, под завязку набитые солдатами. И прожила насыщенную жизнь, полную трагических поворотов.
Рекордсмен по количеству военных наград среди женщин, ведь Милунка - кавалер пяти орденов от четырех стран: Сербии, Франции, Англии, России.
Милунка девять раз была ранена, но это не останавливало ее от новых подвигов.
Первый боевой опыт Милунка получила в Балканских войнах против Турции. Когда ей исполнилось 22 года она пришла на призывной пункт и...притворилась юношей. Хорошо, что там не было дотошной медкомиссии и девушку пропустили.
Девушка взяла имя брата. Так она стала бойцом Милуном Савичем.
Девушка воевала храбро, но спустя год открылась правда про ее пол. Это случилось в госпитали, когда девушку ранили. Командир, узнав об обмане, потребовал от Милунки перейти в медсестры. Та наотрез отказалась, заявив, что хочет остаться солдатом. А если ей откажут - уйдет в партизаны и все равно продолжит воевать за страну.
Командир, немного подумав, согласился. Все-таки Милунка показала себя храбрым солдатом и боевым товарищем.
В Первую мировую девушка пошла записываться в добровольцы, уже не скрывая своего пола. Но над ней посмеялись и отказали, назвав взбалмошной девицей. Но про этот случай узнал ее бывший командир майор Воислав Танкосич, который настоял, чтобы девушку взяли в армию.
В Первую мировую Милунка воевала в подразделении гренадеров. Получила тяжелую травму головы. Но, полежав в госпитале всего пару месяцев, вернулась в строй. И совершила свой первый знаменитый подвиг.
Как 24-летняя девушка в одиночку скрутила 20 крепких австрийцев
В Сербию вторглась армия в почти полмиллиона австро-венгров. И в ноябре 1914 года состоялась Колубарская битва - самое мощное сражение Первой мировой на Балканах.
Милунка выполняла опаснейший маневр. Она в одиночку подбегала к австрийским окопом и бросала гранаты!
Потом запрыгнула во вражескую траншею, вступила в рукопашный бой с противником. И захватила в плен 20 австрийских солдата! С которыми благополучно вернулась на свои позиции назад.
Как ей удалось одной в рукопашной скрутить 20 мужиков? Милунка вспоминает, что большинство из них были оглушены и контужены взрывом от гранат, которыми она щедро забросала вражеские окопы. Поэтому они особо не сопротивлялись, когда она их связывала.
За храбрость Милунка получила почетную военную награду - орден Звезды Карагеоргия с мечами.
Колубарская битва завершилась неожиданной победой сербов. Белград был освобожден. Германский император Вильгельм II был настолько удивлен, что открыто поздравил с успехом своего противника — главу генштаба Сербии Радомира Путника.
...и 23 болгарина
Спустя два года Милунке удалось побить свой собственный рекорд. Во время битвы на Черне против болгар, ей в одиночку удалось захватить земляной бункер на вершине холма, и взять 23 пленных, что принесло ей вторую звезду Карагеоргия.
Тактика была той же, что и в случае с австрийцами. Милунка забрасывала врага гранатами, оглушая и подавляя сопротивление. Потом врывалась и довершала дело в рукопашной.
В чем секрет силы Милунки Савич
К психологии девушки не было никаких вопросов - идеальный солдат. Но этого недостаточно, чтобы совершать такие подвиги.
Милунка и ее сослуживцы отмечали в ней два главных свойства: идеальная разведка и поразительная точность броска гранаты.
Самым важным для меня было хорошо изучить местность. В войне ведь самое важное - ошеломить неприятеля. Если это получилось - считай: дело сделано! (с) Милунка Савич
Что же касается меткости - по ее собственному признанию, девушка тренировалась с детства. Но, разумеется, не с гранатами. В детстве она с ребятами часто пасла скот. И их любимой игрой было - кидать камни по мишеням. Со временем выработался навык максимально точных бросков.
Проверка на прочность 30-летним коньяков
Один французский офицер отказывался верить, что женщина может быть таким крутым солдатом. Он предложил ей пари.
Поставил бутылку 30-летнего коньяка в 40 метрах и сказал, что если она попадет в нее хотя бы одним выстрелом из трех - он отдаст ей остальные 19 бутылок дорогого напитка. Милунка попала в коньяк с первого же выстрела.
В конце войны Милунка получила также награды французского Почетного легиона, российского ордена Святого Георгия за отвагу, и британского Святого Михаила.
Французы были восхищены ее храбростью и ей сделали предложение, от которого, казалось, невозможно было отказаться.
Французское правительство предложило ей переехать в Париж, обещало выдать квартиру и платить достойную армейскую пенсию. Причем все расходы на переезд французы брали на себя. Но Милунка отказалась, мотивировав это тем, что не может представить себе жизни в другой стране.
28-летняя Милунка после войны поселилась в небольшой квартире в Белграде. И теперь этот район носит ее имя.
Девушка устроилась на работу почтальоном. В 32 года вышла замуж за мужчину, который был на восемь лет моложе нее. Родила дочь, удочерила еще трех девочек - сирот, родители которых погибли в Первой мировой.
Но после этого быстро развелась. Молодой муж решил, что он недостаточно нагулялся в юности, и убежал из семьи.
Жизнь была очень трудной. Милунка работала на трех работах, самая доходная из которых - уборщица в банке.
Трагедия Второй мировой
Во время Второй мировой ей уже стукнуло 50 лет и было не до боевых действий. Милунка работала в полевом госпитале.
Но о ней весьма некстати вспомнило правительство. Милан Недич - местный политический лидер, сотрудничающий с фашистами, позвал ее на праздничный банкет с немецкими генералами. Милунка категорически отказалась.
После этого нацисты отправили ее в концлагерь, где она просидела около года и чудом выжила.
Милунка вернулась в Белград, где жила в относительной бедности и безвестности. Про бывшую героиню все забыли, ведь угроза нацистов и события Второй мировой перекрыли все воспоминания о той страшной первой войне.
Но все-таки в 1945 году в память о былых заслугах назначили ей скромную пенсию.
В 1964 году, когда в стране отмечали 50 лет Первой мировой, Милунка пришла на праздник со своими медалями. И их оказалось больше, чем у кого-либо еще из ветеранов той войны! Сперва ей не поверили - решили, что она надела награды покойного мужа-героя.
Но нашлись солдаты, воевавшие вместе с ней. Они обрадовались и подтвердили все ее подвиги. И слава снова вернулась к ней.
После празднования Милунка вернулась в свой полуразрушенный домик. Посмотрев, в каких условиях живет знаменитая героиня, ветераны выбили ей у правительства большую достойную квартиру.
Чего ей точно никогда не грозило - это одиночества. Утешение она находила в воспитании сирот - Милунка вырастила 30 (!) приемных детей. Ее родная дочь стала врачом. Внуки тоже обожали боевую бабушку!
Милунка Савич ушла из жизни в 1973 года в возрасте 85 лет.
Такие истории лично меня всегда сильно вдохновляют. Когда видишь, что люди способны на такие поступки и самопожертвование! Когда видишь, как хрупкая девушка дает лучший пример мужества - начинаешь верить в лучшее и равняться на лучших!
Источник:
- Советские киноафиши
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До чего же достойный человек!