Американские военные раздали сухпайки со свининой афганским беженцам в аэропорту Кабула

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После прихода сами знаете кого к власти в Афганистане, часть населения всё ещё не теряет надежды покинуть страну. Люди уже несколько дней находятся в аэропорту Кабула и делятся в соцсетях кадрами, того, что там происходит.
Если со спартанскими условиями они ещё согласны мирится, то вот сухпайки, которыми с ними делятся американские солдаты, очень возмущают беженцев. Об этом рассказала в своём Instagram гражданка Афганистана.
А всё дело в том, что в меню сухпайка №17 входит свиная котлета. Об этом можно прочесть на упаковке сухпайка. Женщина была этим очень недовольна, ведь, по религиозным соображениям, употреблять в пищу мясо этого животного запрещено. Ситуация усугубляется ещё и тем, что 95% людей, находящихся там не умеют читать или говорить по-английски.
Кроме котлет в сухпайке есть маффин, ореховая смесь, крекеры, плавленый сыр, кленовый сироп и сухой концентрат напитка.
Кроме котлет в сухпайке есть маффин, ореховая смесь, крекеры, плавленый сыр, кленовый сироп и сухой концентрат напитка.
Беженка также отметила, что военные держат находящихся там людей на прицеле, хотя, по её словам, афганцы безоружны.
Также женщина отметила, что военные не раздают пакеты с едой, а просто разбрасывают их, кто поймал, тот и поел. Спать многим из беженцев приходится на камнях, палаток на всех не хватает.
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Надо было не только раздать, но и по громкоговорителю заявить, что, мол, котлетки-то, из свинины. Кто отказался жрать - тех из лагеря на родину.
Халявные да ещё и халяльные, это уже перебор.
Не вопрос, ходи голодный!