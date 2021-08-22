Американские военные раздали сухпайки со свининой афганским беженцам в аэропорту Кабула

А всё дело в том, что в меню сухпайка №17 входит свиная котлета. Об этом можно прочесть на упаковке сухпайка. Женщина была этим очень недовольна, ведь, по религиозным соображениям, употреблять в пищу мясо этого животного запрещено. Ситуация усугубляется ещё и тем, что 95% людей, находящихся там не умеют читать или говорить по-английски.

Кроме котлет в сухпайке есть маффин, ореховая смесь, крекеры, плавленый сыр, кленовый сироп и сухой концентрат напитка.