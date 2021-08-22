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Американские военные раздали сухпайки со свининой афганским беженцам в аэропорту Кабула

Американские военные раздали сухпайки со свининой афганским беженцам в аэропорту Кабула (4 фото + 1 видео)

Автор:
22 августа 2021 10:56
Сообщество : Политика
Метки: афганистан   беженцы   кабул   политика   свинина   солдаты   
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После прихода сами знаете кого к власти в Афганистане, часть населения всё ещё не теряет надежды покинуть страну. Люди уже несколько дней находятся в аэропорту Кабула и делятся в соцсетях кадрами, того, что там происходит.

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Метки: афганистан   беженцы   кабул   политика   свинина   солдаты   
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7  комментариев
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792
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Не хочешь, не ешь, какие проблемы. А то дали еду ещё и перебирают. Значит так есть хотят.
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30k
Минчанин 2 минуты назад
А хорошая проверочка.
Надо было не только раздать, но и по громкоговорителю заявить, что, мол, котлетки-то, из свинины. Кто отказался жрать - тех из лагеря на родину.
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258
Fisher1979 4 минуты назад
Есть в том же Коране глава о том что главное выжить и если ради этого придёться нарушить другие правила, так что свинину можно и сьесть. А эта п@зда пусть берёт тогда в руки оружие и борется за свою свабоду против талибана, привыкли уже что если какой кипиш, то сразу звать на помощь и просить подачки.
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1k
azuver 10 минут назад
Как говорил один мусульманин служивший со мной на флоте,уплетая сало с чесноком и чёрным хлебом." Аллах далеко,а сало рядом,голодным служить тяжело"
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49k
parallax 16 минут назад
А что, надо было халяльные пайки из Турции завезти?
Халявные да ещё и халяльные, это уже перебор.
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149
Nane First NameLast 16 минут назад
Это как в ДНР ЛНР в своё время панику развели. Типа всех резать будут. Ну много на восьмой год зарезали и и маленьких мальчиков распяли?
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5k
★Lucifer★ 22 минуты назад
Религия запрещает?
Не вопрос, ходи голодный!
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