За что солдаты материли этот шоколад?

История началась еще в 1937 году когда в армии США решили добавить в рацион солдат шоколадные плитки в качестве экстренного высокоэнергетического пайка а также для повышения боевого духа солдат. Добавить обычные плитки шоколада не представлялось возможным, так как они быстро растают в непредсказуемых условиях боевых действий. Требовалось создать такой шоколад, который не растаял бы даже если солдат будет его носить в карманах. В 1937 году армейский квартирмейстер полковник Пол Логан обратился в компанию "Hershey chokolate" и встретился с руководством.

У полковника было несколько требований к будущим плиткам шоколада, их вес должен заставлять 4 унции то-есть 113 грамм, они должны были быть высококалорийными, способны выдерживать высокие температуры, и как сказал Логан: "-по вкусу должны быть чуть лучше вареного картофеля".

Последнее требование было особенно важным, поскольку полковник прекрасно понимал что вкусные шоколадки будут съедаться раньше положенного, либо станут своеобразной валютой для обмена между солдатами. По его задумке бойцы должны были есть этот шоколад только в самой критической ситуации. В компании приняли условия полковника и приступили к разработке нескольких рецептур нового шоколада. Его ингредиентами стали собственно шоколад, сахар, овсяная мука, масло какао, сухое обезжиренное молоко и искусственный ароматизатор обогащенный витамином B1 для предотвращения заболевания "Бери-бери".

На этапе производства компания столкнулась с трудностями, полученная масса была настолько плотной что ей придавали форму только специальным пресом. В итоге после множества попыток наладить производство получился чрезвычайно твердый блок темного шоколада, способный выдерживать температуру до 49 градусов. Полковник по достоинству оценил первую партию и в том же году рационы были отправлены в войска для испытаний которые прошли успешно, армия увеличила заказ.