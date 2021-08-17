За что солдаты материли этот шоколад?

Этот шоколад из армейского рациона армии США который заслужил прозвище: "Тайное оружие Гитлера" и был нелюбим большинством солдат которым пришлось столкнуться с таким необычным десертом.
История началась еще в 1937 году когда в армии США решили добавить в рацион солдат шоколадные плитки в качестве экстренного высокоэнергетического пайка а также для повышения боевого духа солдат. Добавить обычные плитки шоколада не представлялось возможным, так как они быстро растают в непредсказуемых условиях боевых действий. Требовалось создать такой шоколад, который не растаял бы даже если солдат будет его носить в карманах. В 1937 году армейский квартирмейстер полковник Пол Логан обратился в компанию "Hershey chokolate" и встретился с руководством.
У полковника было несколько требований к будущим плиткам шоколада, их вес должен заставлять 4 унции то-есть 113 грамм, они должны были быть высококалорийными, способны выдерживать высокие температуры, и как сказал Логан: "-по вкусу должны быть чуть лучше вареного картофеля".
Последнее требование было особенно важным, поскольку полковник прекрасно понимал что вкусные шоколадки будут съедаться раньше положенного, либо станут своеобразной валютой для обмена между солдатами. По его задумке бойцы должны были есть этот шоколад только в самой критической ситуации. В компании приняли условия полковника и приступили к разработке нескольких рецептур нового шоколада. Его ингредиентами стали собственно шоколад, сахар, овсяная мука, масло какао, сухое обезжиренное молоко и искусственный ароматизатор обогащенный витамином B1 для предотвращения заболевания "Бери-бери".
На этапе производства компания столкнулась с трудностями, полученная масса была настолько плотной что ей придавали форму только специальным пресом. В итоге после множества попыток наладить производство получился чрезвычайно твердый блок темного шоколада, способный выдерживать температуру до 49 градусов. Полковник по достоинству оценил первую партию и в том же году рационы были отправлены в войска для испытаний которые прошли успешно, армия увеличила заказ.
С началом Второй мировой войны объемы выпускаемого шоколада постоянно росли, а после нападения на Перл-Харбор военные выдвинули требования чтобы упаковка плиток защищала их в том числе от ядовитых веществ, в компания эти требования учли и создали новую упаковку. С началом войны конгресс планировал закрыть кондитерские предприятия, однако Милтон Херши смог отстоять свое детище убедив конгресс в том, что шоколад является важным элементом питания для солдат.
Собственно во время войны фирма получила огромные заказы произведя более 3 миллиардов плиток. Однако солдаты такой шоколад не оценили, в мемуарах и отчетах часто упоминается отвратительный вкус шоколада и невозможность нормально его есть из-за чрезвычайной твердости, даже бойцы со здоровыми зубами не всегда могли откусить кусок этого лакомства а отдельные товарищи умудрялись ломать зубы, поэтому чаще всего плитку стругали ножом, более того после употребления шоколада некоторых солдат сильно пучило. Среди войск шоколад получил прозвище "Тайное оружие Гитлера" и в большинстве случаев плитки выбрасывались.
В 1943 году отдел закупок армии обратился к кондитерской компании с просьбой доработать свою продукцию, улучшив вкус и повысив его термостойкость, так появился "Тропический шоколад hershey". Обновленные плитки хотя и обладали более приятным вкусом по сравнению со своим предшественником но их все равно нельзя было назвать лакомством, как и раньше они чаще всего выбрасывались, либо продавались ничего не подозревавшим союзным войскам или гражданским.
Только в пятьдесят седьмом году рецептуру шоколада снова поменяли, в очередной раз улучшив вкус, из состава была удалена овсяная мука, обезжиренное молоко заменило обычное сухое, вместо какао-масло добавляли какао-порошок, а также в рецепт добавили ароматизатор "ваниль", но скажу я вам любимым лакомством этот шоколад так и не стал, во Вьетнаме например военные чаще всего отдавали его детям и в пищу не употребляли.
А вы хотели бы попробовать такую шоколадку?
Источник:
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- Ладно, разрешаю съесть яблоко.
- Доктор, я не хочу яблоко.
- Значит, вы не хотите кушать.
Когда жрать охота невмоготу, а перспектив получения продовольствия - чуть меньше, чем никаких.
Интересно послушать мнение тех, кого такой "бесполезный" энергетический паёк помог продержаться. Наверняка, оно совсем противоположное.
Вкус как у куска мела.
Но скольким жизни спас
Слабаки!