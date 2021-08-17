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За что солдаты материли этот шоколад?

За что солдаты материли этот шоколад? (3 фото)

Автор:
17 августа 2021 10:05
Сообщество : Исторические факты
Метки: Тайное оружие Гитлера   интересно   история   солдаты   факты   фото   шоколад   
9417
3

Этот шоколад из армейского рациона армии США который заслужил прозвище: "Тайное оружие Гитлера" и был нелюбим большинством солдат которым пришлось столкнуться с таким необычным десертом.

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Источник:

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Метки: Тайное оружие Гитлера   интересно   история   солдаты   факты   фото   шоколад   
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32  комментария
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316
Сергей Сергеев 6 часов назад
У Гитлера шоколад был покруче. Так называемый панцершоколад. С амфетаминами.
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ 2 часа назад
Так "недовольные" явно не попадали в экстренные ситуации, граничащие с голодом, для чего и предназначался этот шоколад. Когда от голодухи в глазах темнеет и разум мутится, ты кору с деревьев жрать будешь и ботинки из кожи варить будешь и жрать их тоже, не то что этот шоколад... Уверен, что этот шоколад кучу жизней спас. Именно тем, кто был не в глубоком тылу, а именно в чрезвычайных ситуациях, на фронте, хер знает где закинутых при минимальных запасах пищи...
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18k
Сталкер 2 часа назад
"Кому – война, а кому – мать родна".
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1k
yuriyakpp 2 часа назад
а меня другое удивило - во Вьетнаме шоколад отдавали детям. каким? они там стреляли во все что шевелится а что не шевелится заливали напалмом
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1k
AVATAR 2 часа назад
В 90-е продавались трюфели Hersheys, потом куда-то пропали. В общем много импортного товара пропало с прилавков. А Hersheys хорошие были конфеты.
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507
Семен 2 часа назад
Интересно, сколько в нем калорий?
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10k
Roy Batty 3 часа назад
вот откуда у Hershey ноги растут. классика "свободного" капитализма.
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11k
Хью́берт 3 часа назад
У чукчи спрашивают, мол ты любишь шоколад, тот отвечает не очень, а почему? От фольги изжога.
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4k
Vladimir 3 часа назад
- Доктор, можно я что-нибудь съем? Очень кушать хочется.
- Ладно, разрешаю съесть яблоко.
- Доктор, я не хочу яблоко.
- Значит, вы не хотите кушать.
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1k
Andrey 4 часа назад
По-моему, вся нелюбовь к этой шоколадке - только от того, что критикующие не попадали в критические ситуации, для которых эта шоколадка предназначалась.
Когда жрать охота невмоготу, а перспектив получения продовольствия - чуть меньше, чем никаких.
Интересно послушать мнение тех, кого такой "бесполезный" энергетический паёк помог продержаться. Наверняка, оно совсем противоположное.
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798
閃光 4 часа назад
"невкусный", "не откусить" ...
Слабаки!
"невкусный", "не откусить" ... Слабаки!Посмотреть
"невкусный", "не откусить" ... Слабаки!
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2k
neutrino 4 часа назад
Фу! Позор какой-то! Шоколадом солдат кормить!
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10k
Джон Уик 4 часа назад
Ну так цианид тоже кусали в экстренных случаях и ничего вкусного. Так и этот шоколад был определён только для экстренных случаев.
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2k
VikaR 5 часов назад
их вес должен заставлять 4 унции - после прочтения этих слов поставила минус и далее не читала
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49k
parallax 5 часов назад
Просто зажрались. Их бы в блокадный Ленинград.
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97
SHIBAN 5 часов назад
Шоколад или 100 Грамм ?
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15k
Serg2001 6 часов назад
У фашиков то шоколад был поинтереснее... Со спецэффектами... )
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3k
Алексей 6 часов назад
На мой взгляд отвратительнее этого просто сложно что-либо придумать.
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