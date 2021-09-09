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Как изменились за 17 лет актеры сериала "Солдаты"

Как изменились за 17 лет актеры сериала "Солдаты" (16 фото)

Автор:
09 сентября 2021 09:55
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   солдаты   спустя года   тогда исейчас   фильм   
1710
16

«Здравствуй, юность в сапогах…» У большинства эта песня ассоциируется с армейским сериалом «Солдаты», который впервые вышел на экраны в 2004 году.


Герои истории многим полюбились, и запомнились своими «крылатыми» фразами. Как же сегодня выглядят актеры, сыгравшие в сериале?


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Метки: актеры   кино   роль   солдаты   спустя года   тогда исейчас   фильм   
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7  комментариев
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6k
Trenzel2003 Час назад
Время меняет всЁ и всех.
А по сериалу, если первые 3-4 части были смотрительны, то следующий хуже и хуже. Начиная с 10 сезона, не смотрел. А сколько там всего? 16 кажется?
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17k
KOSTELLO 8 минут назад
ТРА ТАТАРАМ ПАРАМ ПАМ!!!

А, теперь признайся, что пропел это )))
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7k
Dabus Полчаса назад
Если бы не знал что Павел Кассинский - родной сын Романа Карцева, то никогда бы сам не догадался бы.
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1k
Павел 56 минут назад
Мой любимый сериал из всех отечественных. Пересматривал даже пару раз отдельные сезоны. Такой он добрый какой то, на фоне современных реалий даже по детски глупым выглядит, но от того все равно чем то цепляющий, может своей наивной простотой.
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6k
Bjornsson Час назад
Майков совсем плохо выглядит, вид какой-то "онкологический"
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316
bobobo Час назад
Да, никак особо не изменились. Только Пчёла стал слегка страшноватый.
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