Как изменились за 17 лет актеры сериала "Солдаты"

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«Здравствуй, юность в сапогах…» У большинства эта песня ассоциируется с армейским сериалом «Солдаты», который впервые вышел на экраны в 2004 году.
Герои истории многим полюбились, и запомнились своими «крылатыми» фразами. Как же сегодня выглядят актеры, сыгравшие в сериале?
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Метки: актеры кино роль солдаты спустя года тогда исейчас фильм
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А по сериалу, если первые 3-4 части были смотрительны, то следующий хуже и хуже. Начиная с 10 сезона, не смотрел. А сколько там всего? 16 кажется?
А, теперь признайся, что пропел это )))