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Сообщество Треники&Вареники 3238 постов • 1083 подписчика подписаться
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"Он плакал оттого, что ему просто было плохо": дагестанец объяснил видео с избиением солдата

"Он плакал оттого, что ему просто было плохо": дагестанец объяснил видео с избиением солдата (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2021 09:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: армия   видео   военнослужащие   дедовщина   скандал   солдаты   
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Видео, на которых спортивный парень устроил спарринг с военнослужащим, облетели все сетевые издания и паблики. Солдат плачет, а его старший партнер, не обращая внимание на состояние срочника, продолжает отрабатывать на нем удары. Шумиха вокруг этих роликов возникла только из-за его национальности, считает боец. Не будь он дагестанцем, мало кто обратил бы внимание на эти видео.

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Метки: армия   видео   военнослужащие   дедовщина   скандал   солдаты   
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24k
Vazari 2 часа назад
Лживое трусливое чмо.
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1k
Александр Алехин 2 минуты назад
Прям как негры в США. Чуть что сразу - вы на меня взъелись потому что я черный.
Мы на вас черных взъелись потому что 8 из 10 вот такие вот петухи трусливые и не адекватные.
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3k
Станислав Вершинин 5 минут назад
Ерунда какая-то. Как этот "слабохарактерный хлюпик" попал в спортроту?
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532
MerryGoRound 6 минут назад
Очередное гнилое быдло пытается "отмазаться" от ответственности и возможной даже уголовки. Парню плохо, а ты его продолжаешь дубасить и считаешь это нормальным?! Это "логика" оборзевшей от безнаказанности быдлоты а не нормального разумного человека. Хочется спросить мнение жертвы и что он расскажет про тот случай, в отличии от этой обезьяны. Обезьяна, если бы ей нечего было скрывать и бояться, не стерла бы свой акк в соцсетях. Но, как видим, оно лживое обычное жалкое лживое ссыкло (пардон, но как есть), которое может бычить только на слабее его, чем, к сожалению, уже давно славится его нация...
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568
Ranae 14 минут назад
Из-за таких, в том числе, "спаррингов" один срочник не так давно расстрелял свой взвод. Какая это к чертям армия, где внутри нее самой все друг друга закопать хотят?! А где собранный трибунал по этому случаю? Или это ерунда полная ради которой не обязательно из каразм выходить?
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7
Nane First NameLast 20 минут назад
И что это за солдат, который позволяет над собой такое делать? А завтра его будут не даги бутсать, а НАТОВЦы??!!
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16k
Николай 23 минуты назад
У меня есть друзья - дагестанцы, достойнейшие люди.
Национальность тут не при чём.
Асхаб Магомедов опозорил свой род, своего отца, своих братьев, свою мать. Свою веру в Аллаха.
Такой шакал в семье вырос.
Если есть настоящие мужчины в этой семье - они сами этого Асхаба пристрелить должны.
Только так от позора отмоются.
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56k
pynh 24 минуты назад
Может у этого шакала из аула и отправляют в армию, а у нас забирают
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−20
эмитерный повторитель 37 минут назад
чурка е-банная ...
пальнуть бы в рожу из 50 калибра .
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5k
ишты 42 минуты назад
Нет! Не поэтому...

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13k
butata 50 минут назад
Я бы посмотрел на эту обезьяну в поединке с равным бойцом
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7k
Ту-154М 50 минут назад
Шамсутдинова на тебя нет, трусливая тварь.
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4k
torum11 52 минуты назад
Когда уже Русские объединятся и будут защищать друг друга от таких вот "спортсменов" ?!!
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62
Юрий 54 минуты назад
Наверное не сказал: "Чечня круто! Ахмад - сила!"
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3k
Иван 55 минут назад
Не зассал и по мужски удалил свой инстаграм.
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62
Юрий 56 минут назад
На бутылко!
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35k
Alex 57 минут назад
Что ж ты, пид**дорок страницу-то удалил? Мразь трусливая. Ну и мерзкий же народишко
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1k
Radugananebe Час назад
Если он считает, что ничего преступного не совершал, зачем потер аккаунт? Трусливая сволочь.
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273
Космос Час назад
А потом удивляются откуда Шамсутдиновы берутся. Бьет лежачего по голове, поведение больного шакала садиста. Из любого приличного клуба после таких сцен надо гнать ссаными тряпками, это позорище, поведение недостойное спортсмена.
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1k
eddie Час назад
«Это армия и родители знают, куда отправляют детей» что прямо все родители добровольно отправляют своих детей?:))) как-то не очень убедительно.
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828
Богдановладелец Час назад
Как удобно-то, а: вот если бы русский украл поросёнка, вы б даже и внимания не обратили. Ага. Хорошая позиция для самозащиты, как ему кажется... А вот мне всё равно, дагестанец так поступил или русский - ибо это просто мерзко. Спарринг? Ну ок, я понимаю. Но везде считается нормой перестать нападать или бить, если противник по тем или иным причинам не может продолжать. На лицо садистские наклонности. Ну как лицо, на рыло...
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