"Он плакал оттого, что ему просто было плохо": дагестанец объяснил видео с избиением солдата

Что касается парня, который выступал спарринг-партнером Магомедова, он, по его словам, не был новобранцем. "На тот момент, когда я пришел, а я уже отслужил четыре месяца, ему оставалось месяца полтора. Я спортсмен и проводил тренировки. Это был полевой выход, мы служили в разведке. А этот парень был слабоват, что ли, слабохарактерный, но всегда хотел тренироваться", — рассказывает герой роликов.

Магомедов объясняет, что этот спарринг был снят на видео 29 мая 2020 года. В тот день он предложил парню потренироваться, но тот заныл уже через несколько минут.

"Я профессиональный боец, я знаю, где можно вложиться, а где не надо. А плакал он оттого, что ему было плохо. До этого он плавал в пруду, кросс бегал, — ему было тяжело дышать", — заявляет Магомедов.

Правда, не объясняет, почему при этом нужно было бить лежачего - или общеспортивные правила на армию не распространяются?



Боец говорит, что со своим спарринг-партнером до сих пор общается, вот и на днях, после неожиданного внимания к его армейскому прошлому позвонил тому парню. "Мужчина должен оставаться мужчиной. И это армия! Родители должны понимать, куда отправляют детей. И этот парень из ролика по сей день мне говорит спасибо. И рота у меня очень дружная была", - резюмирует он.