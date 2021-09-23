"Он плакал оттого, что ему просто было плохо": дагестанец объяснил видео с избиением солдата

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Видео, на которых спортивный парень устроил спарринг с военнослужащим, облетели все сетевые издания и паблики. Солдат плачет, а его старший партнер, не обращая внимание на состояние срочника, продолжает отрабатывать на нем удары. Шумиха вокруг этих роликов возникла только из-за его национальности, считает боец. Не будь он дагестанцем, мало кто обратил бы внимание на эти видео.
Асхаб Магомедов - спортсмен и кулачный боец, который регулярно соревнуется на ринге. Но всенародной "славы" этот герой добился отнюдь не благодаря своим спортивным достижениям. Появившиеся в соцсетях ролики, на которых тот избивает плачущего солдата вызвали широкий общественный резонанс. Пользователи Сети стали обсуждать армейскую дедовщину и охарактеризовали видео как издевательства старослужащего дагестанца над русскими новобранцами.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
Сам Магомедов уверен, что такая реакция пользователей вызвана исключительно его национальностью. «Если бы на видео тем, с кем я подрался, был бы дагестанец, такой бы шум не подняли. Даже если бы русский русского побил — малоинтересно. А это в интернете в глаза бросается — «Дагестанец побил русского», — заметил Магомедов.
Что касается парня, который выступал спарринг-партнером Магомедова, он, по его словам, не был новобранцем. "На тот момент, когда я пришел, а я уже отслужил четыре месяца, ему оставалось месяца полтора. Я спортсмен и проводил тренировки. Это был полевой выход, мы служили в разведке. А этот парень был слабоват, что ли, слабохарактерный, но всегда хотел тренироваться", — рассказывает герой роликов.
Магомедов объясняет, что этот спарринг был снят на видео 29 мая 2020 года. В тот день он предложил парню потренироваться, но тот заныл уже через несколько минут.
"Я профессиональный боец, я знаю, где можно вложиться, а где не надо. А плакал он оттого, что ему было плохо. До этого он плавал в пруду, кросс бегал, — ему было тяжело дышать", — заявляет Магомедов.
Правда, не объясняет, почему при этом нужно было бить лежачего - или общеспортивные правила на армию не распространяются?
Боец говорит, что со своим спарринг-партнером до сих пор общается, вот и на днях, после неожиданного внимания к его армейскому прошлому позвонил тому парню. "Мужчина должен оставаться мужчиной. И это армия! Родители должны понимать, куда отправляют детей. И этот парень из ролика по сей день мне говорит спасибо. И рота у меня очень дружная была", - резюмирует он.
Магомедов объясняет, что этот спарринг был снят на видео 29 мая 2020 года. В тот день он предложил парню потренироваться, но тот заныл уже через несколько минут.
"Я профессиональный боец, я знаю, где можно вложиться, а где не надо. А плакал он оттого, что ему было плохо. До этого он плавал в пруду, кросс бегал, — ему было тяжело дышать", — заявляет Магомедов.
Правда, не объясняет, почему при этом нужно было бить лежачего - или общеспортивные правила на армию не распространяются?
Боец говорит, что со своим спарринг-партнером до сих пор общается, вот и на днях, после неожиданного внимания к его армейскому прошлому позвонил тому парню. "Мужчина должен оставаться мужчиной. И это армия! Родители должны понимать, куда отправляют детей. И этот парень из ролика по сей день мне говорит спасибо. И рота у меня очень дружная была", - резюмирует он.
Кстати, свою страницу Инстаграм Магомедов от греха подальше удалил, и это объяснимо. Вдруг кто-то еще нароет доказательства отсутствия дедовщины в армии. Время срочной службы Магомедова — с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года. И судя по всему, служил он в части ВДВ в Нижнем Новгороде, причем в разведке.
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Мы на вас черных взъелись потому что 8 из 10 вот такие вот петухи трусливые и не адекватные.
Национальность тут не при чём.
Асхаб Магомедов опозорил свой род, своего отца, своих братьев, свою мать. Свою веру в Аллаха.
Такой шакал в семье вырос.
Если есть настоящие мужчины в этой семье - они сами этого Асхаба пристрелить должны.
Только так от позора отмоются.
пальнуть бы в рожу из 50 калибра .