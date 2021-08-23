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Уловка, которую используют солдаты, чтобы заснуть всего за 2 минуты

Уловка, которую используют солдаты, чтобы заснуть всего за 2 минуты (2 фото)

Автор:
23 августа 2021 09:05
Сообщество : Факты
Метки: в мире   интересно   люди   солдаты   сон   уловка   факты   фото   
2471
2

Многие исследования указывают на то, что около 30% людей в мире в среднем спят менее 7 часов в сутки. Это означает, что миллионы людей по всему миру рискуют столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, вызванными недостатком сна, включая: болезни сердца, заболевания сердечно-сосудистой системы и даже ожирение.

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Метки: в мире   интересно   люди   солдаты   сон   уловка   факты   фото   
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28  комментариев
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1k
sedoisever Час назад
Когда я был солдатом, мне плевать было на всякие техники. Вырубался, как только голова касалась подушки.
Кроме того, солдат способен спать везде. И стоя на тумбочке и даже на ходу в строю.
А вы – "техники", блин... )
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15k
Serg2001 4 минуты назад
Всегда были проблемы с засыпанием. Пока сам тягу ко сну не почувствуешь, бесполезно раньше ложиться. А эта тяга только к часу обычно появляется, не раньше... Могу и до двух и трёх ночи проколобродить. А утром на работу. Иногда планшет помогает. Завожу какой-нибудь ролик мин на 30 с научной болтовней, где картинка абсолютно не важна. Планшет кладу "лицом" вниз, чтобы лишнего света не было. Важно, чтобы громкая реклама не врывалась. Этот способ частенько помогает уснуть.
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161
Квантовый_Слесарь_82 10 минут назад
Меня в армии без всяких уловок вырубало) А как? да куй его знает))
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6k
Мистер Фикс 13 минут назад
<...вы должны потратить около 10 секунд на то, чтобы полностью очистить свой разум от любых мыслей...>

Кому дана такая сила - тот небывалый человек (с)
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2k
OLDer 17 минут назад
явно статья не служившего в армии.
я помню хватало пятую точку опустить и сразу снился родимы дом.
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1k
rider2 19 минут назад
Когда был в армии, где сел там и уснул. Не было никаких проблем с засыпанием. Предполагаю, что на войне из - за стресса не могут заснуть.
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2k
PLT LDR Полчаса назад
Всё очень просто... когда ты спишь 3 часа в сутки, ты отрубаешься в любой позе в любом месте при любых условиях (холодно, мокро). И даже стоя начинаешь спать. Я даже так на маршброске спал.
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18k
Юрий Полчаса назад
Какая нахрен техника? Есть хорошая русская пословица: Спать захочешь, на бороне заснёшь.
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9k
Максим Полчаса назад
Разбился в горах в 16 лет. Открытая травма черепа. Заштопали, вылечили, вроде все в порядке, но появилась проблема со сном. С тех пор сплю не больше 20 часов в неделю. Я перепробовал кучу способов, и эту в том числе. Можно вагон разгрузить, устать в усмерть, но если мозг захотел узнать как ипутся утконосы, то ты глаз несомкнешь пока весь инэт не перекопаешь в поисках порнухи этих тварей.
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6k
klop 37 минут назад
Многое пробовал, но пока спасает наушник в ухо и включаешь какую-нибудь "болтушку" лучше без музыки.
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9k
Сергей Попов 39 минут назад
Солдат должен уставать, а не находиться в состоянии безмятежного отдыха. Тогда проблем со сном у него не будет никогда.
И вообще у нас практиковался следующий лозунг: "солдат без работы - преступник". Поэтому все свободное время нам старались заполнить различными хозработами, строевой и прочим. И, надо сказать, это действительно работало. И здоровья у солдат хватало. И времени на дурные мысли и действия не оставалось.
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28k
Fat Lynx 42 минуты назад
Бля! Пока читал заснул на рабочем месте... стремно перед коллегами.
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24
Brawl Dd 53 минуты назад
Я на 2 работах устаю так, что засыпаю за секунд 10 даже стоя в электричке.... Что то слабо в армии у них напрягаются ежели заснуть не могут
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2k
Роман 55 минут назад
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20k
pssst 57 минут назад
50 грамм коньячеллы рассосать вдумчиво - и все
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41k
Элек Мек Час назад
Служа в армии я мог заснуть стоя,так что засуньте в анус все техники засыпания.
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10k
Александр Час назад
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20k
Татьяна Юсова Час назад
Я знаю другой способ, гораздо более простой, но очень эффективный. Узнала о нем много лет назад и использую его достаточно часто. Срабатывает на 100%.

Чтоб быстрее уснуть, нужно лечь на спину, расслабиться, закрыть глаза, и уже с закрытыми веками закатить глаза кверху, как бы заглянуть себе под брови, подержать так 1-2 секунды и расслабить глаза. Повторять так раз 10. Если через 1-2 минуты не заснули, то повторить.

Понятно, что если вы сейчас попробуете это упражнение, то сидя в кресле на рабочем месте не заснете. Но если вы не можете уснуть, когда ночью лежите в кровати, то здесь это упражнение вам гарантировано поможет уснуть.
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9k
Kostick Час назад
как гамак на озере оказался? утонет жыж, дятел
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356
ТихонХреников Kostick 43 минуты назад
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