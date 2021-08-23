Уловка, которую используют солдаты, чтобы заснуть всего за 2 минуты

На протяжении всей истории солдаты всего мира сталкивались с серьезной проблемой недосыпания и вынуждены были выжидать отдых в перерывах между перестрелками, в окопах, палатках и кораблях. По необходимости они должны были научиться легко засыпать всякий раз, когда у них появляется такая возможность.

Не так давно авторы нашего канала прочитали статью в зарубежном журнале UK Independent о том, что американские военные обучают своих новобранцев специальной технике, которая позволяет им засыпать менее, чем за две минуты.



Трюк, который позволяет очень быстро уснуть в любом месте и в любое время первоначально был подробно описан в 1981 году в книге Relax and Win: Championship Performance, тренера олимпийских спортсменов по легкой атлетике Ллойда Винтера и американские военные переняли эту технику на официальном уровне. Получается, что она действительно рабочая и имеет право на то, чтобы ею поделиться со всем миром.





Вот, что нужно сделать, чтобы заснуть менее, чем за 2 минуты, следуя специальной технике американских военных:

Расслабьте абсолютно все мышцы лица, включая язык, челюсть и мышцы вокруг глаз.Лицо человека состоит из 43 мышц, поэтому только после того, как мышцы будут максимально расслабленными в ваш мозг поступит физиологический сигнал о том, что вы готовы ко сну и находитесь в безопасности. Максимально расслабьте мышцы плеч, рук, ног и медленно опустите их на кpoвать. Ощутите, что ваши мышцы стали "легкими", тем самым вы сбросите напряжение. Глубоко вдохните и очень медленно выдохните, расслабляя свою грудную клетку, а затем все остальные части тела, включая пальцы своих рук и ног. Затем вы должны потратить около 10 секунд на то, чтобы полностью очистить свой разум от любых мыслей, прежде чем начать думать об одном из трех следующих образов:

вы лежите в лодке/каноэ в центре чистейшего голубого озера, а над вами только чистое голубое небо;

вы лежите в черном бархатном гамаке, черном, как уголь комнате и куда бы вы не взглянули, везде сплошная темнота;

вы говорите самому себе слова «не думай ни о чем» снова и снова в течение примерно 10 секунд. Главное не допускать никаких других мыслей, пока вы представляете любые из указанных выше образов.





При условии, что все пункты выполнены, всего за несколько ночей практики вы сможете научиться засыпать за 2 минуты.





Один автор и редактор нашего канала стали применять эту технику примерно в первый же день, после прочтения статьи в UK Independent. Их воодушевило то, что американские военные указали на то, что эта техника работает у 90% людей, которые её пробовали дольше одной недели. В первые несколько дней наш автор так и не смог воспользоваться этой техникой, ровно, как и в последующие несколько дней. Редактор сдался всего лишь на второй день.

Однако, я пробую эту технику около недели и уже на 6 день что-то изменилось. Я расслабил мышцы и представил, как качаюсь в бархатном гамаке на чистейшем озере. И следующее, что я помню, как проснулся следующим утром и решил написать этот материал. Хотя раньше мне требовалось минут 20 или 30, чтобы заснуть. Так что в целом точно могу заявить, что техника рабочая и её стоит попробовать любому человеку, которого мучает бессонница.



