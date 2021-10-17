Какие вещи нельзя было делать русским солдатам перед боем

На войне для солдата каждый день может оказаться последним в жизни и столь экстремальные условия привели к целому ряду негласных правил и запретов, соблюдение которых, по мнению служивых, позволяло надеяться на выживание и возвращение домой.
Такие правила существовали и существуют сегодня в русской армии, являясь своеобразным психологическим громоотводом, позволяющим преодолеть естественный страх. Перечислим пять основных примет, которые были распространены среди солдат и офицеров и неукоснительно соблюдались ими.
Бриться перед боем нельзя
Это давно считалось плохой приметой, но особенно в это верили летчики во время Великой Отечественной войны, которые в основном брились по вечерам, уже после боевых вылетов. В подтверждение справедливости этого правила приводили много случаев, но самый известный произошел в 141-м гвардейском штурмовом полку, когда два летчика первой эскадрильи не ожидая команды на вылет побрились, но вскоре после этого получили боевой приказ. Эскадрилья отправилась на задание, с которого вернулись все.. кроме этих двоих. Надо ли говорить, что после этого неписанный запрет соблюдался гораздо более тщательно.
Не брились солдаты перед боем и во время Афганской войны, но тут роль играла и практическая сторона — запах одеколона после бритья разносился далеко и служил демаскирующим фактором.
Чистое белье перед боем — когда обязательно, а когда нет
В дореволюционной российской армии эта процедура считалась обязательной перед сражением, поскольку будучи большей частью религиозными людьми солдаты и офицеры вполне допускали свою гибель и хотели предстать перед богом в чистой одежде. Практической же стороной была большая стерильность белья, что повышало шансы на выживание в случае ранения.
А вот в Советской армии менять нательную одежду перед боем напротив, считалось недопустимым. Таким образом, солдаты не принимали на себя образ потенциальной жертвы, показывая тем самым желание выжить и победить.
Не менять форму, оставаясь в той, с которой пришел в армию
Если солдат оставался живым и невредимым в своем первом бою, он всячески старался сохранить свою форму, которая считалась «счастливой». И в дальнейшем он одевал ее всякий раз перед боем, что бы повысить шансы пережить его. Кроме того, многие хранили в таких гимнастерках вещи, напоминавшие о прежней мирной жизни — фотографии близких, их личные вещи, а также нательные кресты и порой даже маленькие иконки. Известны случаи, когда летчики совершали десятки и даже сотни вылетов в одном и том же комбинезоне, а ставший Героем Советского Союза Иван Прибылов так вообще не снимал свою счастливую зимнюю летную форму даже жарким летом.
Ну а если командиры все же требовали «привести свой внешний вид в порядок», солдаты или одевали старую одежду под новую, или же просто переодевались в ней непосредственно накануне боя.
Сохранять первый патрон
После того как солдатам в первый раз выдавали боеприпасы, самый первый патрон в обойме они не выстреливали, а сохраняли всю войну как амулет. Эта традиция действовала во времена как Первой, так и Второй мировых войн, о чем рассказывали многие прошедшие их воины. По их воспоминаниям, сохраненные патроны следовало привезти домой и там уже отстрелять, символизируя тем самым завершение войны и возвращение к мирной жизни.
Также солдаты и офицеры сохраняли те пули и осколки снарядов, которыми они были ранены. С этим было связано поверье, что специально для конкретного человека отлитая пуля или изготовленный снаряд уже с ним и больше ничто не нанесет ему вреда. Очень часто в таких вот «сувенирах» проделывали отверстия и надевали на веревочку, которую вешали на шею.
Не фотографироваться перед боем
Делать свои фото перед боем или даже просто смотреть на них солдаты остерегались и особенно это касалось танкистов и летчиков. Причиной этого стал случай с легендарным летчиком Первой мировой Петром Нестровым, который сделал фотосессию перед боевым вылетом, а он для него оказался последним. С тех пор фотографироваться на войне предпочитали только после выполнения боевого задания.
Все это кажется странным, но лишь до того момента, когда сам оказываешься на войне. Тогда на очень многие вещи начинаешь смотреть совершенно иначе..
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В Великую Отечественную существовал строгий запрет брать что-либо из личных вещей убитого, надевать его одежду, занимать его койку. Нельзя было показывать на себе место чужого ранения. До сих пор в военной среде бытует традиция третий тост пить не чокаясь - за погибших товарищей.
Во время Второй мировой бытовала примета: если боец начинал вспоминать прошлое, родителей, случаи из детства, одним словом, как бы просматривать прожитую жизнь, значит, он будет убит в ближайшем бою. Солдаты старались не слушать такие рассказы и держаться от обреченного подальше, чтобы не притянуть смерть. Сам боец, говорят, не замечал этого отчуждения и находился в своеобразной эйфории. Многие участники военных конфликтов рассказывают о случаях, когда люди как бы предчувствовали близкую гибель, прощались с товарищами, вручали письма родным и т. д.