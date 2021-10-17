Какие вещи нельзя было делать русским солдатам перед боем

Такие правила существовали и существуют сегодня в русской армии, являясь своеобразным психологическим громоотводом, позволяющим преодолеть естественный страх. Перечислим пять основных примет, которые были распространены среди солдат и офицеров и неукоснительно соблюдались ими.

Бриться перед боем нельзя

Это давно считалось плохой приметой, но особенно в это верили летчики во время Великой Отечественной войны, которые в основном брились по вечерам, уже после боевых вылетов. В подтверждение справедливости этого правила приводили много случаев, но самый известный произошел в 141-м гвардейском штурмовом полку, когда два летчика первой эскадрильи не ожидая команды на вылет побрились, но вскоре после этого получили боевой приказ. Эскадрилья отправилась на задание, с которого вернулись все.. кроме этих двоих. Надо ли говорить, что после этого неписанный запрет соблюдался гораздо более тщательно.