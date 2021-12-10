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Инсталляция 20 самых красивых мест России от National Geographic

Инсталляция 20 самых красивых мест России от National Geographic (23 фото)

Автор:
10 декабря 2021 01:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ynews   national geographic   Россия   дагестан   казань   камчатка   новости   фото   
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National Geographic празднует в этом году 20 лет работы в России. Проект представляет собой временно размещенные желтые рамки, которые напоминают логотип издания.

Авторы проекта хотели привлечь внимание к «к невероятным и необычным местам, которые есть в России». Увидевшие этот список пользователи могут заново открыть для себя красоту, окружающей нас природы. Арт проект временный, но точные сроки его существования неизвестны.

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В остальных местах арт-объекты еще не установлены, но весь список выглядит так:

А где из этих мест вы уже побывали? И какие красивые места не попали в список National Geographic?


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Метки: Ynews   national geographic   Россия   дагестан   казань   камчатка   новости   фото   
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