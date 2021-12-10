Инсталляция 20 самых красивых мест России от National Geographic

National Geographic празднует в этом году 20 лет работы в России. Проект представляет собой временно размещенные желтые рамки, которые напоминают логотип издания.
Авторы проекта хотели привлечь внимание к «к невероятным и необычным местам, которые есть в России». Увидевшие этот список пользователи могут заново открыть для себя красоту, окружающей нас природы. Арт проект временный, но точные сроки его существования неизвестны.
В остальных местах арт-объекты еще не установлены, но весь список выглядит так:
Дагестан, горный аул Гамсутль, у сторожевых башен аула Гоор и на смотровой площадке около села Харачи с видом на Ирганайское водохранилище
Смотровая площадка бухты Ая с видом на Байкал на территории Прибайкальского национального парка
А где из этих мест вы уже побывали? И какие красивые места не попали в список National Geographic?
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