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Российско-белорусские учения "Запад-2021" пугают Европу

Российско-белорусские учения "Запад-2021" пугают Европу (29 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2021 16:55
Сообщество : Военное
Метки: ynews   Белоруссия   Россия   военное   военные учения   новости   учения   фото   
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С 10 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии проводят совместные военные учения "Запад - 2021". В ходе учений были впервые продемонстрированы роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта", и другая боевая техника. Учения идут вблизи границ Европейского Союза, что встревожило Украину и некоторые европейские страны.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Белоруссия   Россия   военное   военные учения   новости   учения   фото   
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15  комментариев
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1k
Lana Krasnovska Час назад
Вот это настоящая Армия. Наши же латвийские ублюдки из Zemessardze и им аналогичные своими идиотскими действиями только рижан могут пугать...
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34k
Антон Минуту назад
Про*ебалты и хохлы уже и не знают как в плен скорее сдаться чтобы их кормили, но русские звери все издеваются, не захватывают.
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50k
smakido 22 минуты назад
Ишь какие пугливые! А как же, например, кадры в Риге с имитацией боя в городе, где от хлопков холостыми патронами очень сильно пугались жители : женщины, старики и дети?!
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56k
Андрей Полчаса назад
Истеричные крики при(е)балтов и примкнувших к ним поляков с холопами напоминает мне ситуацию, когда во дворе на лавочке присели два молодых человека приятной прокачанной наружности - попить пивка и поговорить - а старая дева с третьего этажа тут же вызвала полицию, скорую помощь и пожарных: она точно знает, что эти два парня хотят её ограбить, изнасиловать, расчленить а труп - сжечь. А квартиру продать.
А парни просто сидят на лавочке, погода хорошая, пиво холодное, разговор ленивый и девушки мимо идут просто сногсшибательные... И кто там на третьем этаже - они и знать не знают.
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11k
Bill Полчаса назад
Тут главное - не сбиться с компаса. А то захватят случайно какую-нибудь соседнюю страну.
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31k
Mamin Sibiriak 48 минут назад
Сегодня ~ в 12.30 на Псков пошли десять Ил-76. Или десантуру из 76-й дивизии домой привезли, или наоборот, на учения потащат.
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12k
Юрий Николаевич 57 минут назад
Комментарий к фото
А что он с ПЗРК в лесу делает?
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4k
Shtoppi Час назад
Чубы там вроде что-то про полномасштабную войну с Россией говорили и что они способны еще за Крым повоевать, и ЛНР с ДНР от "сепаратистов" очистить? Так чего они там перепугались то, воины? Страшно стало что их нато через болт кинет?
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28k
Антон Час назад
Прямо пугают? Военные самолёты Коалиции 20 лет летают через территорию России с неизвестным грузом на борту в Афган и обратно, и их что-то пугает?
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