Российско-белорусские учения "Запад-2021" пугают Европу

На этой неделе стартовал основной этап российско-белорусских учений "Запад-2021". В них примут участие более 700 единиц боевой техники, 80 самолетов и вертолетов, и свыше 200 тысяч военных. Учения проходят на девяти полигонах в России и на пяти белорусских. Вчера президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу уже прибыли на полигон Мулино в Нижегородской области, чтобы понаблюдать за основным этапом. Президент Беларуси Александр Лукашенко также ознакомился с ходом учений на полигоне Брестский.