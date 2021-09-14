Российско-белорусские учения "Запад-2021" пугают Европу

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С 10 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии проводят совместные военные учения "Запад - 2021". В ходе учений были впервые продемонстрированы роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта", и другая боевая техника. Учения идут вблизи границ Европейского Союза, что встревожило Украину и некоторые европейские страны.
На этой неделе стартовал основной этап российско-белорусских учений "Запад-2021". В них примут участие более 700 единиц боевой техники, 80 самолетов и вертолетов, и свыше 200 тысяч военных. Учения проходят на девяти полигонах в России и на пяти белорусских. Вчера президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу уже прибыли на полигон Мулино в Нижегородской области, чтобы понаблюдать за основным этапом. Президент Беларуси Александр Лукашенко также ознакомился с ходом учений на полигоне Брестский.
На фото - багги "Сармат-2"
В ходе учений впервые продемонстрировали роботов разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта", а также новейшую боевую машину Б-19 с боевым модулем "Эпоха". Кроме того, ульяновские десантники испытали новые легкие машины - багги "Сармат-2", а на другом полигоне использовали дистанционно-управляемые роботизированные ударные комплексы "Платформа-М". Сегодня на полигоне Брестский 350 военнослужащих России и Белоруссии выполнили десантирование из 20 самолётов Ил-76МД.
Некоторые объекты находятся недалеко от границ Европы, и их близость вызывает беспокойство у стран-соседей, включая Украину и Польшу. В ответ ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич упоминал, что учения "продемонстрируют западным государствам бесперспективность разговора с позиции силы с Белоруссией и Россией".
Начали беспокоиться и эстонцы: "Мы должны понимать, что российское военное нападение на Эстонию действительно может произойти в ближайшие годы," - заявил командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем. Также высказался министр иностранных дел Польши Збигнев Рау:" Мы пристально наблюдаем за учениями "Запад-2021". Хотя военные учения может провести любая страна, в этом случае наше волнение вызывает отсутствие полной прозрачности".
Учения "Запад" проводятся уже четвертый год. "Это одно из важнейших учебных мероприятий для вооруженных сил, которое проходит на фоне продолжающейся агрессии Запада против Беларуси и России," - заявил в одном интервью президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Ранее он также заявил, что Беларусь планирует закупить российское оружие на сумму более 1 млрд долларов и ведет переговоры о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400.
примут участие более 700 единиц боевой техники, 80 самолетов и вертолетов, и свыше 200 тысяч военных
На учениях Вооруженные силы России отрабатывают военные действия совместно с воинскими контингентами ВС Белоруссии, а также Армении, Казахстана, Киргизии, Монголии и Индии
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А парни просто сидят на лавочке, погода хорошая, пиво холодное, разговор ленивый и девушки мимо идут просто сногсшибательные... И кто там на третьем этаже - они и знать не знают.
Самолеты коалиции, военные самолеты НИКОГДА не летали и не будут летать через территорию России. А вот через Ваш Казахстан как раз легко