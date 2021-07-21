Путину показали новейший истребитель "Шах и мат"

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Россия представила прототип нового реактивного истребителя под названием "Шах и мат" (Checkmate). Новейший истребитель пятого поколения недавно показали президенту Владимиру Путину на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. Разработка самолета принадлежит компании "Сухой".
"Шах и мат" (Checkmate) - новейший истребитель пятого поколения, который недавно показали президенту Владимиру Путину на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. Это легкий тактический самолет с поддержкой работы пилота средствами искусственного интеллекта, способный нести до пяти ракет "воздух-воздух". Он будет конкурировать с американским F-35 Lightning II.
Разработка самолета принадлежит компании "Сухой". Новый истребитель создан на базе новейшего двухмоторного истребителя-невидимки Су-57 - но по сравнению с ним, "Шах и мат" меньше по размеру и имеет один двигатель. Планируется, что прототип совершит свой первый полет в 2023 году, когда завершатся работы по подготовке его к полету, а серийный выпуск начнется в 2026 году.
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Что по характеристикам? "Шах и мат" может разгоняться до двух скоростей звука (1,8 Маха) при дальности полета около трех тысяч километров. Масса боевой нагрузки истребителя - 7400 кг. Он также может одновременно поражать до шести целей. Машина оснащена высокоэффективной силовой установкой, новейшим вооружением и системой интеллектуального технического обслуживания "Матрешка". Кроме того, он обладает низкой заметностью. Приблизительная стоимость самолета составит 25-30 миллионов долларов.
Российский истребитель уже начали активно сравнивать с американским F-35 Lightning II, который выпустили в 2015 году. Вот как сравнил самолеты заместитель главного конструктора Checkmate Алексей Булатов: "Если сравнивать с американским истребителем F-35, его ближайшим аналогом, это другой самолет. Больше скорость, больше дальность, большая грузоподъемность. Новые качества. Гораздо лучшая малозаметность реализована здесь. Я бы не сказал, что корректное сравнение с каким-то самолетом. У него уникальная аэродинамическая схема".
Ростех долго не раскрывал "Шах и мат" - о нем стало известно публике лишь неделю назад. Создатели провели рекламную кампанию за несколько дней до презентации в авиасалоне, опубликовав фотографию нового истребителя, скрытого под черным брезентом, с надписью "Wanna see me naked?" ("Хочешь увидеть меня голым?"). В аккаунте также опубликовали видео с участием "потенциальных клиентов" из Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины, Вьетнама и других стран, куда планируется экспорт самолетов в будущем.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вы букву «д» пропустили.
"Путину показали"! Это ж надо до такого додуматься!
Первый полёт
16 декабря 2006 года
Начало эксплуатации
с 2012 года для учебных целей[1]
В КМП США с 31 июля 2015 года[2][3]
В ВВС США с 2 августа 2016 года[4]
В ВМС США 28 февраля 2019 года
Лучше гордиться "Тирексом"?
Который дальше красивых рисунков и статей ушёл в громкий пук...
Как-то надоели эти прыжки на батуте.
-Ключевое слово "Армата" как и что для неё создали?
Т-14 еще в 2016 году начали поступать для испытаний в ВС (контракт на 100 единиц выполнен). К конце текущего года завершатся поставки еще 132 единицц Т-14 и Т-15. Поставки идкут долго по одной просто причине: после испытаний в танки по требованиям (текущего покупателя) ВС РФ внесены некотрые изменения.
А изначальный контракт на 2300 единиц до сих пор в силе, и будет продлен до 2025 года.
Это все из открытых источников, в том числе и западных. Гуглите, а не только слушайте подстрекателей.
Ну а что именно сделано в рамках этого проекта и в каких объемах - было бы очень странно, если бы об этом ставили в известность всех желающих.
Это не пылесос продать. Там еще инфраструктура нужна, летчика обучить, задачи нарезать, в расклады штаба заложить, соглашения подписать, соседей предупредить.
Более того, куча стран будет только намереваться покупать самолет и это уже будет влиять на политику. Они потом его может и не купят по разным причинам, а свой гешефт уже получат.
А в воздухе пилотажные группы, "Стрижи" и "Витязи". Они всегда на МАКСе выступают...