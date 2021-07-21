Путину показали новейший истребитель "Шах и мат"

Российский истребитель уже начали активно сравнивать с американским F-35 Lightning II, который выпустили в 2015 году. Вот как сравнил самолеты заместитель главного конструктора Checkmate Алексей Булатов: "Если сравнивать с американским истребителем F-35, его ближайшим аналогом, это другой самолет. Больше скорость, больше дальность, большая грузоподъемность. Новые качества. Гораздо лучшая малозаметность реализована здесь. Я бы не сказал, что корректное сравнение с каким-то самолетом. У него уникальная аэродинамическая схема".