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Путину показали новейший истребитель "Шах и мат"

Путину показали новейший истребитель "Шах и мат" (11 фото)

Автор:
21 июля 2021 13:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Россия   истребители   истребитель   новости   путин   самолеты   фото   
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11
Россия представила прототип нового реактивного истребителя под названием "Шах и мат" (Checkmate). Новейший истребитель пятого поколения недавно показали президенту Владимиру Путину на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. Разработка самолета принадлежит компании "Сухой".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Россия   истребители   истребитель   новости   путин   самолеты   фото   
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35  комментариев
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
а кому шах и мат ?
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119k
arek14 2 минуты назад
Всё в этой стране делается только для одного пиара!
Вы букву «д» пропустили.
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13k
Владислав Грецов 3 минуты назад
в серию он пойдет дай бог если в 2025-27...если пойдет ,так что до шаха и мата еще весьма далеко....
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19k
мистер Конвей Твитти 9 минут назад
Сунули в руку мороженку,показали самолетики.Как ребенок,ей богу...
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1k
Александр 47 минут назад
К чему показывать то, что ещё не летает?
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370
korney 56 минут назад
Автор или "баран законченный" или "законченный баран".
"Путину показали"! Это ж надо до такого додуматься!
Ссылка www.youtube.com
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27k
lem02 Час назад
Один Checkmate, пять Су-57, шесть Армат... Да, это сила...
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Комментарий удален. Причина: флуд
−40
Комментарий удален. Причина: флуд
−40
−67
Улыбака 2 часа назад
начали активно сравнивать с американским F-35 Lightning II, который выпустили в 2015 году.

Первый полёт
16 декабря 2006 года
Начало эксплуатации
с 2012 года для учебных целей[1]
В КМП США с 31 июля 2015 года[2][3]
В ВВС США с 2 августа 2016 года[4]
В ВМС США 28 февраля 2019 года
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20k
Мерзавец... 2 часа назад
Показали полномасштабную модельку... (где хваленые танки Армата и где Су-57???)
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147
allexx 2 часа назад
Полет в 23-м, а когда к этому самолету всю инфраструктуру создадут? Когда летунов/технарей наберут, научат? Когда рем.базу создадут? Или типа Арматы будет, в штучном экземпляре?
Как-то надоели эти прыжки на батуте.
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147
allexx K7OO Час назад
>>Вот к 23-му и создадут все то, что ты перечислил.
-Ключевое слово "Армата" как и что для неё создали?
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183
⛔ Александр ⛔ 3 часа назад
https://turbo.ria.ru/20210720/istrebitel-1742061758.htmlhttps://turbo.ria.ru/20210720/istrebitel-1742061758.html

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183
⛔ Александр ⛔ satra 2 часа назад
Я про фотки в посте!
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