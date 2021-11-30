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Россия выделила 150 миллионов долларов на строительство школ в Таджикистане

Россия выделила 150 миллионов долларов на строительство школ в Таджикистане (6 фото)

Автор:
30 ноября 2021 22:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Россия   новости   русские школы   снг   таджикистан   
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Пять школ на русском языке и с российской учебной программой планируется открыть в Таджикистане к 2022 году.

В ходе рабочего визита в Душанбе заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука стало известно, что Россия выделила средства из бюджета страны на строительство русскоязычных школ в республике.

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"Порядка $145-150 млн выделено правительством РФ для строительства и оснащения всех пяти школ в Таджикистане", — заявил Оверчук.

Российский политик также посетил одну из стройплощадок, на месте которой в ближайшее время будет построена одна из первых школ. Оверчук отметил, что в данных учебных заведениях будут работать как российские, так и местные преподаватели, а программа будет адаптирована под местные особенности.

Всего будущие школы смогут принять на обучение порядка 1200 учеников каждая. Российские школы построят в Душанбе, Худжанде, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде.

"Самая главная задача, которую мы сегодня ставим, — чтобы дети смогли 1 сентября 2022 года пойти в эти школы", — заявил заместитель Председателя Правительства РФ.

Данные школы будут построены на основании соглашения, которое было заключено в 2019 году между Таджикистаном и Россией.


Источник: ТАСС


Источник:

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Метки: Ynews   Россия   новости   русские школы   снг   таджикистан   
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25  комментариев
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19k
иванов дмитрий Час назад
А вот тут я за.
Чем больше людей говорят на русском языке за границей , тем больше наше влияние там. без крови и войны.
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29k
Антон 15 минут назад
А вот это действительно отличная новость. Так и надо действовать, если Россия всё ещё хочет оставаться ключевым игроком в регионе. Но мало.
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8k
Злокрыс Полчаса назад
либо наши школы, либо школы сороса.
многовато, конечно, 30 млн долларов на школу, но таков капитализм
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−14
Шурик 38 минут назад
Тем временем в России,(непутать в Руси / СССР , ибо 2 разные понятия феодальный строй РФ и пролетариатный социализм ) :
- Уничтожили 98 % совхоз, колхоз и пр. с/х основ сёл и деревень за 15 лет на сией момент 2021 г.
- Сократили 80% сельских школ и медпунктов при селе ...
- На грань выживания обратили 50 % сёл и деревень ...
А в городе ...
Хмызни, родоначальники ломовых кадров страны Советов (слесари, токари, плотники и пр.) попали в жёсткую опалу и в степень "ликвидация, НЕПОДЛЕЖАТ реформированию" ! Стране нужны: бухгалтера, юристы, депутаты ... Кои на 1 кадровое место - рвуться 100 с полвековым стажем и свыше 1000 "зелёных" с дипломом + 10 "свои" с родственного плеча свыше", кои неимеют даже понятия о сфере деятельности, но они "Элита" ... он в 18 лет знает больше чем профессор с полвековым стажем ! .. .
Дали Болт М18 - забивай и неспорь "элита" в 18 знает больше инжеера, чем просто слесаря !!
Блин, Чёт в идеологию политики Ведра потянуло ! Да ладно уж: Выборы в обл думму ... 99% дипломированные дипы-Предпенсионеры и ... 1% молодняк с дипломом шолы!
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43
Alex Шурик 5 минут назад
Ты бы русский подучил. И мысли бы научился выражать. А то бред какой-то пишешь.
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2k
Frank Borman 40 минут назад
Все правильно. Гастарбайтеры, по прибытию в Россию, должны знать русский язык. Иначе они не смогут интегрироваться и стать полноправными россияненцами.
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3k
ДК 42 минуты назад
Вспоминается "братская помощь" СССР народам Африки и Азии. Как же эти страны сегодня благодарны России за ту помощь, просто в очередь становятся чтобы расплатиться за нее.
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573
konstantinkaz2016 48 минут назад
Русские, которых гнали таджики от новости прих*ели
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8k
Barachek_Obachek Час назад
Чем больше школ - тем больше детей - тем больше гастарбайтеров
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13k
Владислав Грецов Час назад
а что те что построили во времена СССР уже все....не учит история....ничему не учит...
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21k
ПаганецЪ Час назад
Ну и что? Зато в России на постройку храмов потрачено больше!
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23k
Юрьевич 2 часа назад
по 30 лямов зелени на школу? Там парты что ли золотые будут?
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15k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Пять школ на русском языке и с российской учебной программой планируется открыть в Таджикистане к 2022 году."
================
И?
Это ж хорошо - больше влияния, больше возможности для продвижения нормальных ценностей и РФ политики за рубежом.
Не все ж пендосам и прочим открывать свои школы в "нужных" регионах.
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140
Z Z Агент Безопасной Национальности 47 минут назад
"Всепрпальщики" Заминусуют...
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832
Alex 2 часа назад
в Таджикистане вдруг перестало хватать своих школ ?
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42k
Элек Мек 2 часа назад
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41
Raingold Fischer Элек Мек Час назад
Как за@бал портрет.
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