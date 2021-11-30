Россия выделила 150 миллионов долларов на строительство школ в Таджикистане

Пять школ на русском языке и с российской учебной программой планируется открыть в Таджикистане к 2022 году.
В ходе рабочего визита в Душанбе заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука стало известно, что Россия выделила средства из бюджета страны на строительство русскоязычных школ в республике.
"Порядка $145-150 млн выделено правительством РФ для строительства и оснащения всех пяти школ в Таджикистане", — заявил Оверчук.
Российский политик также посетил одну из стройплощадок, на месте которой в ближайшее время будет построена одна из первых школ. Оверчук отметил, что в данных учебных заведениях будут работать как российские, так и местные преподаватели, а программа будет адаптирована под местные особенности.
Всего будущие школы смогут принять на обучение порядка 1200 учеников каждая. Российские школы построят в Душанбе, Худжанде, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде.
"Самая главная задача, которую мы сегодня ставим, — чтобы дети смогли 1 сентября 2022 года пойти в эти школы", — заявил заместитель Председателя Правительства РФ.
Данные школы будут построены на основании соглашения, которое было заключено в 2019 году между Таджикистаном и Россией.
Источник: ТАСС
Источник:
- Российско-белорусские учения "Запад-2021" пугают Европу
- Разгадана тайна группы Дятлова
- Путину показали новейший истребитель "Шах и мат"
- Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
- Владимир Путин разрешил летать прямиком на курорты Египта
Понравилось29
Чем больше людей говорят на русском языке за границей , тем больше наше влияние там. без крови и войны.
многовато, конечно, 30 млн долларов на школу, но таков капитализм
- Уничтожили 98 % совхоз, колхоз и пр. с/х основ сёл и деревень за 15 лет на сией момент 2021 г.
- Сократили 80% сельских школ и медпунктов при селе ...
- На грань выживания обратили 50 % сёл и деревень ...
А в городе ...
Хмызни, родоначальники ломовых кадров страны Советов (слесари, токари, плотники и пр.) попали в жёсткую опалу и в степень "ликвидация, НЕПОДЛЕЖАТ реформированию" ! Стране нужны: бухгалтера, юристы, депутаты ... Кои на 1 кадровое место - рвуться 100 с полвековым стажем и свыше 1000 "зелёных" с дипломом + 10 "свои" с родственного плеча свыше", кои неимеют даже понятия о сфере деятельности, но они "Элита" ... он в 18 лет знает больше чем профессор с полвековым стажем ! .. .
Дали Болт М18 - забивай и неспорь "элита" в 18 знает больше инжеера, чем просто слесаря !!
Блин, Чёт в идеологию политики Ведра потянуло ! Да ладно уж: Выборы в обл думму ... 99% дипломированные дипы-Предпенсионеры и ... 1% молодняк с дипломом шолы!
150 лямов в размере России, это как тебе 10 центов дать нищенке. ты не обеднеешь, зато вроде как всем приятно.
================
И?
Это ж хорошо - больше влияния, больше возможности для продвижения нормальных ценностей и РФ политики за рубежом.
Не все ж пендосам и прочим открывать свои школы в "нужных" регионах.