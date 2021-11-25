Ученые нашли останки древнего родственника человека, жившего 2 млн лет назад

Международная группа ученых во главе с Нью-Йоркским университетом и Университетом Витватерсранда в Йоханнесбурге изучили кости Австралопитеке седиба (Australopithecus sediba) - одного из древнейших родственников человека. Им удалось отыскать полную окаменелость спины вида, и во время исследования они обнаружили одну особенность - изогнутый позвоночник. Это говорит о том, что этот вид проводил много времени, ходя на двух ногах, но также использовал верхние конечности для лазания, как обезьяна.