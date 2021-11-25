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Ученые нашли останки древнего родственника человека, жившего 2 млн лет назад

Ученые нашли останки древнего родственника человека, жившего 2 млн лет назад (6 фото)

Автор:
25 ноября 2021 20:18
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   Открытия   древние люди   наука   находки   новости   ученые   фото   
387
6
Древний родственник человека, живший в Южной Африке два миллиона лет назад, ходил как человек, но лазил как обезьяна. К такому выводу пришла международная группа ученых после изучения окаменелостей Австралопитека седиба (Australopithecus sediba), которые нашли в Южной Африке.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Открытия   древние люди   наука   находки   новости   ученые   фото   
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6  комментариев
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685
BHU1004 2 часа назад
Они и сейчас живут, че их искать? Вон, весь кауказ завален.
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4k
Allmaster 23 минуты назад
братан!!! как долго я тебя искал!!!!
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3k
Юра Гагарин Полчаса назад
всё только себя хвалят.
А почему не хотят говорить про наших гоминидов Australopithecus Caucasus
у нас их много, даже раскапывать не надо, бегают тут по улицам
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2k
閃光 2 часа назад
седиба Исса ...

Прям невеста для Полиграфа
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1k
Yus 2 часа назад
Суть поста. Ученые нашли несколько частей скелета хз кого. Точная датировка не удалась. Но мы все равно натянем сову на глобус.
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493
Александр 2 часа назад
Во! Б.Л.Я. я вначале подумал ,что опять про Махачкалу.
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