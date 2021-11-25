Ученые нашли останки древнего родственника человека, жившего 2 млн лет назад

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Древний родственник человека, живший в Южной Африке два миллиона лет назад, ходил как человек, но лазил как обезьяна. К такому выводу пришла международная группа ученых после изучения окаменелостей Австралопитека седиба (Australopithecus sediba), которые нашли в Южной Африке.
Международная группа ученых во главе с Нью-Йоркским университетом и Университетом Витватерсранда в Йоханнесбурге изучили кости Австралопитеке седиба (Australopithecus sediba) - одного из древнейших родственников человека. Им удалось отыскать полную окаменелость спины вида, и во время исследования они обнаружили одну особенность - изогнутый позвоночник. Это говорит о том, что этот вид проводил много времени, ходя на двух ногах, но также использовал верхние конечности для лазания, как обезьяна.
Кости австралопитека нашли в кусках породы из южноафриканской пещеры. Первоначально Австралопитека седиба описали в 2010 году, когда его останки обнаружил Ли Бергер в пещере Малапа. Предположительно останки принадлежали маленькому мальчику и взрослой женщине. Последние окаменелости нашли недалеко от пещеры - это были четыре позвонка из нижней части спины и крестец, принадлежавшие женской особи. Ученые дали ей имя Исса, что на суахили означает "защитник".
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Благодаря этим открытиям, ученые смогли получить более детальную картинку и больше изучить этот древний вид. Предыдущие исследования неполного нижнего отдела позвоночника показывали, что у седибы три поясничных позвонка, и относительно прямой позвоночник. Однако, на этот раз ученые установили, что, как и у людей, у седибы было только пять поясничных позвонков, а также наблюдался ярко выраженный лордоз (искривление позвоночника).
Лордоз позвоночника у седибы - явный признак адаптации к ходьбе на двух ногах. Кроме того, по структуре отростков позвоночника ученые определили, что у вида были мощные мышцы туловища, как это наблюдается у обезьян - а это указывает на то, что седибы лазали по деревьям. Таким образом, Исса ходила как человек, но за счет сильных мышц туловища могла карабкаться, как обезьяна.
По выводам ученых, седиба - "переходная форма" древнего родственника человека. Ее позвоночник - нечто среднее между позвоночником современных людей (и неандертальцев) и человекообразных обезьян. "Благодаря останкам поясницы мы можем понять, насколько хорошо наши древние предки были приспособлены к ходьбе на двух ногах. Каким образом эти сочетания черт, включая адаптацию к ходьбе на двух ногах и к лазанию по деревьям, сохранились у них - возможно, один из главных нерешенных вопросов происхождения человека," - говорит профессор Скотт Уильямс из Нью-Йоркского университета.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А почему не хотят говорить про наших гоминидов Australopithecus Caucasus
у нас их много, даже раскапывать не надо, бегают тут по улицам
Прям невеста для Полиграфа