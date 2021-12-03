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На ринге и дороге - нет разницы: В Москве задержан таджикский боец поп-ММА за опасную езду

На ринге и дороге - нет разницы: В Москве задержан таджикский боец поп-ММА за опасную езду (11 фото + 2 видео)

Автор:
03 декабря 2021 11:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Россия   лихач   мма   новости   спорт   таджик   чоршанбе чоршанбиев   
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Известный боец поп-MMA Чоршанбе Чоршанбиев был задержан за опасную езду по Лефортовскому тоннелю.

На этот раз обошлось без аварий, но таджикский боец "играл в шашечки", при этом водил он без действующих прав и полюса ОСАГО.


Интересно, что с 2018 года таджику был запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Однако позже запись о запрете на въезд Чоршанбиева пропала, а боец появился в видео с инстаграм аккаунта генерального секретаря и члена исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлева.

Сам Чоршанбе в интервью негативно высказывался в отношении России и россиян и заявлял о желании покинуть страну.

Несмотря на это, боец выступал в ряде популярных российских промоушенов: Fight Nights Global, Top Dog и Hardcore FC.

Не так давно, Чоршанбиев записал видео на тему резонансной ситуации в его родном Таджикистане, призвав к ответственности тех, кто стрелял в безоружных протестующих.

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Метки: Ynews   Россия   лихач   мма   новости   спорт   таджик   чоршанбе чоршанбиев   
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11  комментариев
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58k
pynh 39 минут назад
поп-мма? это про жопы что-то?

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14k
Роберт Шекли 2 минуты назад
Вот боец-поп
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7k
Позитив 5 минут назад
Раньше был Южный и Северный полюс, теперь появился полюс Осаго


А по сути - выгнать макаку с запретом пожизненным на въезд в РФ
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13k
куджо 8 минут назад
Очередной любитель своей родины из далека
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25k
Батончик с маком Полчаса назад
Вот даже если им руки-ноги оторвать, они один хрен будут лезть в "ненавистную Россию".
Отстаньте от нас, вы русских убивали и выгоняли. Мы ушли из ваших независимых аулов. Живите и процветайте, нам насрать. Только в нашу страну не приезжайте со своими "законами" и мирной религией.
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8k
antonium Полчаса назад
Гнать нахрен из России. А тех кто запись подтер о нежелательности нахождения в РФ, судить за коррупцию. Сам нацист, еще русских обвиняет. Не нравится что-то езжай на родину, там тебя очень ждут.
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10k
Lev Asriev Полчаса назад
Был запрещен въезд, а потом эта запись исчезла. Вот самое главное в этой новости, что необходимо расследовать. Когда чурбан может решить такую проблему, мелочи типа отсутствия прав и пдд его уже вообще не волнуют.
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33k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
<<< полюса ОСАГО >>>

У ОСАГО нет полЮсов.
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2k
Андрей Полчаса назад
ну так на родину его и еще что-бы не скучно сотенку его родичей отловить и отправить
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