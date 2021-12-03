На ринге и дороге - нет разницы: В Москве задержан таджикский боец поп-ММА за опасную езду

Мы им проблему, они нам решение

Панарин бросил перчаткой в канадца в ответ на оскорбление своей страны

Россия выделила 150 миллионов долларов на строительство школ в Таджикистане

Российско-белорусские учения "Запад-2021" пугают Европу

"Даже если я сел за руль без прав...": боец ММА возмутился жестким задержанием

Женщина-трансгендер дебютировала в ММА и выиграла бой, применив удушающий прием