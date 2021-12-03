На ринге и дороге - нет разницы: В Москве задержан таджикский боец поп-ММА за опасную езду

Известный боец поп-MMA Чоршанбе Чоршанбиев был задержан за опасную езду по Лефортовскому тоннелю.
На этот раз обошлось без аварий, но таджикский боец "играл в шашечки", при этом водил он без действующих прав и полюса ОСАГО.
Интересно, что с 2018 года таджику был запрещен въезд на территорию Российской Федерации.
Однако позже запись о запрете на въезд Чоршанбиева пропала, а боец появился в видео с инстаграм аккаунта генерального секретаря и члена исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлева.
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Сам Чоршанбе в интервью негативно высказывался в отношении России и россиян и заявлял о желании покинуть страну.
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Несмотря на это, боец выступал в ряде популярных российских промоушенов: Fight Nights Global, Top Dog и Hardcore FC.
Не так давно, Чоршанбиев записал видео на тему резонансной ситуации в его родном Таджикистане, призвав к ответственности тех, кто стрелял в безоружных протестующих.
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А по сути - выгнать макаку с запретом пожизненным на въезд в РФ
Отстаньте от нас, вы русских убивали и выгоняли. Мы ушли из ваших независимых аулов. Живите и процветайте, нам насрать. Только в нашу страну не приезжайте со своими "законами" и мирной религией.
У ОСАГО нет полЮсов.