Депутат и 7 гномов: парламентарии поборются за увеличение зарплат... своим помощникам

Депутаты Госдумы готовятся сделать приятный новогодний подарок своим помощникам. Если сейчас на фонд зарплат для верных "оруженосцев" выделяется 320 тысяч рублей, то в случае принятия законопроекта, их ежемесячное содержание увеличится до 387 рублей.
Вишенка на торте: у одного депутата может быть до семи помощников.
Как пишет "Комсомольская правда", законопроект уже внесен в ГД и в ближайшее время будет народными избранниками рассмотрен. Сработали парламентарии четко: буквально накануне 7 декабря в Госдуме обсуждали вопрос увеличения заработной платы населению с министром труда Антоном Котяковым и, сказано-сделано, решили начать с себя. Уже на следующий день сообщили. что депутатами всех фракций одобрен и внесен на рассмотрение палаты законопроект об увеличении зарплатного фонда для помощников на 20%.
"Это очень правильная инициатива", - цитирует депутата Госдумы Виталия Милонова "КП". "Людям же, обычным, простым, а не каким-то владельцам «Майбахов» и «Мерседесов» зарплаты поднимут. Помощники помогают нам, власти, быть ближе к народу. Я же в основном на заседаниях, в Москве. А кто-то должен и с людьми общаться".
На вопрос о количестве помощников и их зарплате Виталий Валентинович признался, что у него лично официальных помощников четверо: "И это очень мало. Я бы взял больше, но мне совесть не позволяет платить молодым парням в Москве по 30 — 40 тысяч. Есть еще и те, кто на общественных началах со мной сотрудничает, то есть бесплатно <...> А те, кто официально — высококвалифицированные юристы, и зарплата у них никак не может быть ниже 100 000 рублей. Поэтому я еще и треть своей зарплаты отдаю им, приплачиваю. А у меня шестеро детей <...>. Вообще работа депутата — это работа фактически за свой счет". "У меня лично очередь стоит из желающих быть помощниками, многие хотят, потому что это интересно. Но я сам не беру, говорю же, стыдно такие маленькие зарпалаты им платить. Нет, вы не подумайте, я не жалуюсь. Что есть, то есть. Но повысить не плохо бы".
Всего на увеличение зарплат помощникам депутатов в 2022 году выделят из бюджета 761,4 миллиона рублей дополнтельных средств, - пишет «Коммерсантъ».
Необходимость повышения депутаты объясняют изменениями в Конституцию: «С учетом новых полномочий и задач парламента по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объем работы депутатов Госдумы в регионах и повышаются требования к ее качеству»,— говорится в пояснительной записке.
По закону о статусе каждый депутат и сенатор может иметь до семи помощников, работающих по срочному служебному контракту или срочному трудовому договору, при этом не более двух из них могут работать непосредственно в парламенте, а остальные — в регионе. Размеры оплаты труды каждому помощнику парламентарии устанавливают самостоятельно.
Как пишет Lenta.ru, ссылаясь на источник в Госдуме, в основном у депутатов меньше семи разрешенных законом помощников. При этом зарплаты, по словам собеседника, распределяются следующим образом: около 180 тысяч рублей на двух московских и по 40 тысяч рублей на трех региональных работников.
Источник:
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Я иногда читаю об их инициативах и у меня волосы дыбом встают. Может ради экономии их упразднить? Как-то надоели их игры в оппозицию, кто-то изображает из себя либерала, но с националистическим уклоном, кто-то грозит мировой буржуазии, хотя сам забыл что такое коммунизм. Кто-то честно по указке жмет на кнопку и считает, что свершил благое дело.
Помогите разобраться! Я ведь могу ошибаться, обыватель простой и может не вижу реальной пользы и помощи.
У граждан есть социальные гарантии от депутатов, еще скажите что у депутатов еще и ответственность какая то есть.
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и чё вишенка? Сумма то одна на всех помощников выделяется. Кроме того, не знаю как сейчас, а раньше ещё было ограничение: двое или трое помощников на платной основе и двое на общественных началах.
средняя зп помощника депутата в госудме - 50-60 тыщ рублей
Но самое главное - без неприкосновенности. Тогда это ДЕПУТАТ. А эти обезьяны - приспособленцы взращенные хрущевской системой. Шлак человеческий. Оруэлловские свиньи.