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Депутат и 7 гномов: парламентарии поборются за увеличение зарплат... своим помощникам

Депутат и 7 гномов: парламентарии поборются за увеличение зарплат... своим помощникам (3 фото)

Автор:
09 декабря 2021 13:53
Сообщество : Политика
Метки: Зарплаты   Милонов   госдума   депутаты   повышение зарплаты   помощник депутата   
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Депутаты Госдумы готовятся сделать приятный новогодний подарок своим помощникам. Если сейчас на фонд зарплат для верных "оруженосцев" выделяется 320 тысяч рублей, то в случае принятия законопроекта, их ежемесячное содержание увеличится до 387 рублей.

Вишенка на торте: у одного депутата может быть до семи помощников.

Как пишет "Комсомольская правда", законопроект уже внесен в ГД и в ближайшее время будет народными избранниками рассмотрен. Сработали парламентарии четко: буквально накануне 7 декабря в Госдуме обсуждали вопрос увеличения заработной платы населению с министром труда Антоном Котяковым и, сказано-сделано, решили начать с себя. Уже на следующий день сообщили. что депутатами всех фракций одобрен и внесен на рассмотрение палаты законопроект об увеличении зарплатного фонда для помощников на 20%.

"Это очень правильная инициатива", - цитирует депутата Госдумы Виталия Милонова "КП". "Людям же, обычным, простым, а не каким-то владельцам «Майбахов» и «Мерседесов» зарплаты поднимут. Помощники помогают нам, власти, быть ближе к народу. Я же в основном на заседаниях, в Москве. А кто-то должен и с людьми общаться".

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На вопрос о количестве помощников и их зарплате Виталий Валентинович признался, что у него лично официальных помощников четверо: "И это очень мало. Я бы взял больше, но мне совесть не позволяет платить молодым парням в Москве по 30 — 40 тысяч. Есть еще и те, кто на общественных началах со мной сотрудничает, то есть бесплатно <...> А те, кто официально — высококвалифицированные юристы, и зарплата у них никак не может быть ниже 100 000 рублей. Поэтому я еще и треть своей зарплаты отдаю им, приплачиваю. А у меня шестеро детей <...>. Вообще работа депутата — это работа фактически за свой счет". "У меня лично очередь стоит из желающих быть помощниками, многие хотят, потому что это интересно. Но я сам не беру, говорю же, стыдно такие маленькие зарпалаты им платить. Нет, вы не подумайте, я не жалуюсь. Что есть, то есть. Но повысить не плохо бы".

Всего на увеличение зарплат помощникам депутатов в 2022 году выделят из бюджета 761,4 миллиона рублей дополнтельных средств, - пишет «Коммерсантъ».

Необходимость повышения депутаты объясняют изменениями в Конституцию: «С учетом новых полномочий и задач парламента по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объем работы депутатов Госдумы в регионах и повышаются требования к ее качеству»,— говорится в пояснительной записке.

По закону о статусе каждый депутат и сенатор может иметь до семи помощников, работающих по срочному служебному контракту или срочному трудовому договору, при этом не более двух из них могут работать непосредственно в парламенте, а остальные — в регионе. Размеры оплаты труды каждому помощнику парламентарии устанавливают самостоятельно.

Как пишет Lenta.ru, ссылаясь на источник в Госдуме, в основном у депутатов меньше семи разрешенных законом помощников. При этом зарплаты, по словам собеседника, распределяются следующим образом: около 180 тысяч рублей на двух московских и по 40 тысяч рублей на трех региональных работников.

Источник:

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Метки: Зарплаты   Милонов   госдума   депутаты   повышение зарплаты   помощник депутата   
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5k
Максим 58 минут назад
А есть ли реальная польза от депутатов и их помощников? Вот прям реальная помощь народу - их работодателям по факту.
Я иногда читаю об их инициативах и у меня волосы дыбом встают. Может ради экономии их упразднить? Как-то надоели их игры в оппозицию, кто-то изображает из себя либерала, но с националистическим уклоном, кто-то грозит мировой буржуазии, хотя сам забыл что такое коммунизм. Кто-то честно по указке жмет на кнопку и считает, что свершил благое дело.
Помогите разобраться! Я ведь могу ошибаться, обыватель простой и может не вижу реальной пользы и помощи.
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394
Максим Максимов 2 минуты назад
а у меня иное предложение: посадить этого рыжебородого на российский МРОТ и НИКАКИХ ПОМОЩНИКОВ: пусть САМОЛИЧНО с народом общается. Это будет похлеще, чем с Джигурдой в октагоне. Там будут 3,143дить по роже, а не по мандату
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1k
Андрей Манахов 2 минуты назад
Не нужно подменять понятия. Депутат избирается. Эти-то какое отношение имеют к депутатству? Эта группка серпентария единомышленников совершенно нелегитимна.
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74
Евгений 5 минут назад
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68k
7guest 7 минут назад
Кто-то помнит что полезного для народа приняли депутаты, ну кроме разрешения собирать валежник?
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3k
Outcast 11 минут назад
Надо же кому то поддерживать мандат депутату.
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404
OG 23 минуты назад
Все придумывают законы для нас, лучьше бы работать пошли, пользы больше было бы
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3k
Слава Андреев Полчаса назад
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 38 минут назад
Помощники на все случаи в жизни. Эта помощник -дает в передницу. Этот помощник дает в задницу, Ну и один юрист.
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6k
Николай 42 минуты назад
Кто бы сомневался, как же это красиво идет рука об руку, МРОТ 12К, минимальный прожиточный минимум 12К, средняя зарплата по стране 30К, ЗП помощника депутата 40К в области, 180К в Москве... дальше даже продолжать не стоит, единственное с чем помогают депутаты это не видеть тех денег которые идут в налогах на всю страну...
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204
Knives22 50 минут назад
«С учетом новых полномочий и задач парламента по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объем работы депутатов Госдумы в регионах и повышаются требования к ее качеству»
У граждан есть социальные гарантии от депутатов, еще скажите что у депутатов еще и ответственность какая то есть.
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6k
Александр Зотов 59 минут назад
Вишенка на торте: у одного депутата может быть до семи помощников.
-
и чё вишенка? Сумма то одна на всех помощников выделяется. Кроме того, не знаю как сейчас, а раньше ещё было ограничение: двое или трое помощников на платной основе и двое на общественных началах.
средняя зп помощника депутата в госудме - 50-60 тыщ рублей
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