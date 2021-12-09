Депутат и 7 гномов: парламентарии поборются за увеличение зарплат... своим помощникам

Всего на увеличение зарплат помощникам депутатов в 2022 году выделят из бюджета 761,4 миллиона рублей дополнтельных средств, - пишет «Коммерсантъ».

Необходимость повышения депутаты объясняют изменениями в Конституцию: «С учетом новых полномочий и задач парламента по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объем работы депутатов Госдумы в регионах и повышаются требования к ее качеству»,— говорится в пояснительной записке.

По закону о статусе каждый депутат и сенатор может иметь до семи помощников, работающих по срочному служебному контракту или срочному трудовому договору, при этом не более двух из них могут работать непосредственно в парламенте, а остальные — в регионе. Размеры оплаты труды каждому помощнику парламентарии устанавливают самостоятельно.

Как пишет Lenta.ru, ссылаясь на источник в Госдуме, в основном у депутатов меньше семи разрешенных законом помощников. При этом зарплаты, по словам собеседника, распределяются следующим образом: около 180 тысяч рублей на двух московских и по 40 тысяч рублей на трех региональных работников.